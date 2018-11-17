 Женщина взорвала себя на КПП в столице Чечни

Смертница устроила взрыв около контрольно-пропускного пункта полиции, который находится на улице Шоссейной в Грозном. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новую газету".

"На окраине Грозного неизвестная молодая женщина совершила самоподрыв", — сказал врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерал полиции Апти Алаудинов.

Пострадавших из-за взрыва, кроме смертницы, нет.

По данным телеканала "360", женщина взорвала себя, не дойдя до КПП около 75 метров.

Личность погибшей пока не установлена.