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Все про:Грозный (39) смертники (44) Чечня (499)

 Женщина взорвала себя на КПП в столице Чечни

Кроме нее, никто не погиб. Личность смертницы устанавливается.

Смертница устроила взрыв около контрольно-пропускного пункта полиции, который находится на улице Шоссейной в Грозном. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новую газету".

"На окраине Грозного неизвестная молодая женщина совершила самоподрыв", — сказал врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерал полиции Апти Алаудинов.

Пострадавших из-за взрыва, кроме смертницы, нет.

По данным телеканала "360", женщина взорвала себя, не дойдя до КПП около 75 метров.

Личность погибшей пока не установлена.

Источник: https://censor.net.ua/n3097462
 
 
 Топ комментарии
 
что винторогие победили во второй чеченской говорите...и кпп до сих пор...
Ну-ну...поблядители сраные...
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Что за КПП в процветающей, мирной Чечне? Женщина взорвала себя на КПП в столице Чечни - Цензор.НЕТ 7286
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Хотя бы одного... и то было бы хорошо...
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что винторогие победили во второй чеченской говорите...и кпп до сих пор...
Ну-ну...поблядители сраные...
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На востоке ещё со времён Будды признано, что:
"И победа и поражение, в принципе, одно и тоже".
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Глупая смерть,надо было пару тройку кацапов с собой забрать ,а так?....
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Хотя бы одного... и то было бы хорошо...
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я думаю что мордва просто скрывает количество зашкваренных зеленых зайцев хуйла.
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Что за КПП в процветающей, мирной Чечне? Женщина взорвала себя на КПП в столице Чечни - Цензор.НЕТ 7286
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это специально отведенное место в котором русню садят на бутылки.
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Как правило в таких случаях - те кто снабжают этих женщин "поясом шахида", кром того что дают ей самой "кнопку подрыва", что бы создать иллюзию что она сама делает свой выбор, ещё ставят дистанционно управляемый детонатор.
И возможно - тем кто за ней следил, показалось что она передумала и хотела снять пояс шахида, и подорвали его дистанционно. Если бы она реально сама хотела подорваться - наверняка дошла бы до цели и подорвалась. А раз подрыв произошел раньше - значит были на то причины.
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Женщина взорвала себя, не дойдя до КПП около 75 метров. Ну вот, поручай что-нибудь после этого женщине.
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Агрессоры в селе Алхан-Кала
Куражатся, залив водярой зенки,
Но смерть, забив во все колокола,
К ним устремилась в образе чеченки.

К комендатуре мчится грузовик,
Нагруженный пластитом и судьбою.
В его окошке виден нежный лик
Хавы, решившей жертвовать собою.

Вся превратившись в яростный комок,
Ведет она машину прямо к зданью.
Мгновенья ударяются в висок
Прощальными словами к мирозданью:

Припев:
Сойдет ли Свыше благодать
На этот бренной жизни остров,
Ведь продолжают погибать
Помимо братьев, наши сестры.

Мы на своей борьбы алтарь
Лишь лучших приносили в жертву.
И в памяти осталась гарь,
Где все насквозь пропахло смертью.

«Вниманье - цель!» - раздался чей-то крик.
Из гнусного скопленья русских гадов
От мести раскаленный грузовик
Встречает враг стрельбой из автоматов.

Удар, трещит забор и мощный взрыв
Накрыл комендатуру гиблым валом,
И дым затряс десятки черных грив,
Осколки заходили в свисте шалом.

И принял враг [кусок вырезан] смерти душ,
И не спасли не пушки, не бравада.
И множество ничтожных русских душ,
Как змеи, заползли в трясину ада.
Припев.
Сойдет ли Свыше благодать
На этот бренной жизни остров,
Ведь продолжают погибать
Помимо братьев, наши сестры.

Мы на своей борьбы алтарь
Лишь лучших приносили в жертву.
И в памяти осталась гарь,
Где все насквозь пропахло смертью.

А дочь чеченца, смелая Хава
Шахидом стала на пути Аллаха!
Да, вера мусульманская права:
Муммины не испытывают страха.

Налито кровью милая Чечня,
Что снова стала вся багрово-красной.
И гибнут сестры в пламени огня,
Но эти жертвы будут не напрасны!

И ждет Хаву благословенный Рай,
Сияющий своим прекрасным видом...
Идет Джихад! Спасая отчий край
Быть может, станет весь народ шахидом!
Припев.
Сойдет ли Свыше благодать
На этот бренной жизни остров,
Ведь продолжают погибать
Помимо братьев, наши сестры.

Мы на своей борьбы алтарь
Лишь лучших приносили в жертву.
И в памяти осталась гарь,
Где все насквозь пропахло смертью.

К комендатуре мчится грузовик,
Нагруженный пластитом и судьбою.
В его окошке виден нежный лик
Хавы, решившей жертвовать собою.

И ждет Хаву благословенный Рай,
Сияющий своим прекрасным видом...
Идет Джиhад! Спасая отчий край
Быть может, станет весь народ шахидом!
Припев.
Сойдет ли Свыше благодать
На этот бренной жизни остров,
Ведь продолжают погибать
Помимо братьев, наши сестры.

Мы на своей борьбы алтарь
Лишь лучших приносили в жертву.
И в памяти осталась гарь,
Где все насквозь пропахло смертью.

Тимур Муцураев ;Сестры;
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ой, больше минуты тот крик не выдержал - закрыл страницу.
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Не дошла,бедняга.Пади рашисты знали с чем она к ним идёт и из-за чего.Уверена на сто процентов,что сами же и не дали дойти к своему КПП.Что они только не вытворяли с чеченками,мрази рашистские.У меня подруга была чеченка,жуткие вещи рассказывала.
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скажите что не сплю - в городе контрольно-пропускной пункт, точнее, на окраине, это не чтоб в зону парламента или президента заехать а на окраине города, ну и ещё скажите что дыркин не сыкло высшего разряда.
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Ну да, она себя подорвала подальше, чтобы никого не убить.
Верьте сказкам.
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Что за КПП в столице Чечни, у кацапов гражданская война?
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Это русьський мир только на чеченской территории.Рашисты наивно полагают,что Чечня-это рАссЕя!В Грозном у Кадырова на охраняемой кадыровскими зверями территории может и рАссея,а вся остальная страна Ичкерия!
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несчастный случай, или передумала тетка других гробить
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Это нормально, обычное дело...
Такую тётку в любом "ваенторге" можно купить...
Да?...)))
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