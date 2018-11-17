 Женщина взорвала себя на КПП в столице Чечни

Смертница устроила взрыв около контрольно-пропускного пункта полиции, который находится на улице Шоссейной в Грозном. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новую газету".
"На окраине Грозного неизвестная молодая женщина совершила самоподрыв", — сказал врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерал полиции Апти Алаудинов.
Пострадавших из-за взрыва, кроме смертницы, нет.
По данным телеканала "360", женщина взорвала себя, не дойдя до КПП около 75 метров.
Личность погибшей пока не установлена.
Ну-ну...поблядители сраные...
"И победа и поражение, в принципе, одно и тоже".
И возможно - тем кто за ней следил, показалось что она передумала и хотела снять пояс шахида, и подорвали его дистанционно. Если бы она реально сама хотела подорваться - наверняка дошла бы до цели и подорвалась. А раз подрыв произошел раньше - значит были на то причины.
Куражатся, залив водярой зенки,
Но смерть, забив во все колокола,
К ним устремилась в образе чеченки.
К комендатуре мчится грузовик,
Нагруженный пластитом и судьбою.
В его окошке виден нежный лик
Хавы, решившей жертвовать собою.
Вся превратившись в яростный комок,
Ведет она машину прямо к зданью.
Мгновенья ударяются в висок
Прощальными словами к мирозданью:
Припев:
Сойдет ли Свыше благодать
На этот бренной жизни остров,
Ведь продолжают погибать
Помимо братьев, наши сестры.
Мы на своей борьбы алтарь
Лишь лучших приносили в жертву.
И в памяти осталась гарь,
Где все насквозь пропахло смертью.
«Вниманье - цель!» - раздался чей-то крик.
Из гнусного скопленья русских гадов
От мести раскаленный грузовик
Встречает враг стрельбой из автоматов.
Удар, трещит забор и мощный взрыв
Накрыл комендатуру гиблым валом,
И дым затряс десятки черных грив,
Осколки заходили в свисте шалом.
И принял враг [кусок вырезан] смерти душ,
И не спасли не пушки, не бравада.
И множество ничтожных русских душ,
Как змеи, заползли в трясину ада.
Припев.
Сойдет ли Свыше благодать
На этот бренной жизни остров,
Ведь продолжают погибать
Помимо братьев, наши сестры.
Мы на своей борьбы алтарь
Лишь лучших приносили в жертву.
И в памяти осталась гарь,
Где все насквозь пропахло смертью.
А дочь чеченца, смелая Хава
Шахидом стала на пути Аллаха!
Да, вера мусульманская права:
Муммины не испытывают страха.
Налито кровью милая Чечня,
Что снова стала вся багрово-красной.
И гибнут сестры в пламени огня,
Но эти жертвы будут не напрасны!
И ждет Хаву благословенный Рай,
Сияющий своим прекрасным видом...
Идет Джихад! Спасая отчий край
Быть может, станет весь народ шахидом!
Припев.
Сойдет ли Свыше благодать
На этот бренной жизни остров,
Ведь продолжают погибать
Помимо братьев, наши сестры.
Мы на своей борьбы алтарь
Лишь лучших приносили в жертву.
И в памяти осталась гарь,
Где все насквозь пропахло смертью.
К комендатуре мчится грузовик,
Нагруженный пластитом и судьбою.
В его окошке виден нежный лик
Хавы, решившей жертвовать собою.
И ждет Хаву благословенный Рай,
Сияющий своим прекрасным видом...
Идет Джиhад! Спасая отчий край
Быть может, станет весь народ шахидом!
Припев.
Сойдет ли Свыше благодать
На этот бренной жизни остров,
Ведь продолжают погибать
Помимо братьев, наши сестры.
Мы на своей борьбы алтарь
Лишь лучших приносили в жертву.
И в памяти осталась гарь,
Где все насквозь пропахло смертью.
Тимур Муцураев ;Сестры;
Верьте сказкам.
Такую тётку в любом "ваенторге" можно купить...
Да?...)))