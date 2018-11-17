 Российские хакеры атаковали компьютеры Госдепа, - Reuters

Российские хакеры рассылали зараженные электронные письма от имени сотрудников Госдепартамента США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные двух компаний-провайдеров защиты от кибератак – СrowdStrike и FireEye, информирует Цензор.НЕТ. Атака была направлена против правительственных учреждений и бизнес-структур.

В письмах содержались вложенные файлы якобы от официального представителя ведомства Хизер Нойерт. При открытии файлов загружается вредоносная программа, которая обеспечивает хакерам доступ к компьютеру.

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Эксперты считают, что за атакой стояла группировка APT29. Её связывают с российской военной разведкой.

Собеседник Reuters уточнил, что помимо Госдепартамента от атаки пострадали военные агентства, подрядчики Минобороны США, медийные и фармацевтические компании.

В Госдепартаменте заявили, что знают об этих фактах, и отметили, что компьютерная сеть ведомства не пострадала.

Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее Москва всегда отвергала обвинения о причастности к хакерским атакам против США.

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Ранее Министерстве внутренней безопасности США сообщило, что создаст отдельное агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

Тема киберугроз и противодействия им вышла на первый план в США после того, как прозвучали обвинения в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. В преддверии выборов в конгресс в ноябре 2018 года правоохранительные ведомства говорили об угрозах взлома инфраструктуры систем голосования в США или о кражах данных зарегистрированных избирателей. Однако непосредственно перед выборами Нильсен заявила об отсутствии признаков попыток сделать это со стороны иностранных государств.

Ранее более 50 стран договорились бороться с киберпреступностью. При этом Китай, Россия и США не подписали документ.

Накануне сообщалось, что в Центризбиркоме Украины создадут подразделение по кибербезопасности.