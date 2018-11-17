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Все про:Госдепартамент США (882) киберпреступление (478) Россия (71104) США (14418) хакер (720) кибербезопасность (311)

 Российские хакеры атаковали компьютеры Госдепа, - Reuters

От имени сотрудников ведомства они рассылали электронные письма с вирусами.

Российские хакеры рассылали зараженные электронные письма от имени сотрудников Госдепартамента США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные двух компаний-провайдеров защиты от кибератак – СrowdStrike и FireEye, информирует Цензор.НЕТ. Атака была направлена против правительственных учреждений и бизнес-структур.

В письмах содержались вложенные файлы якобы от официального представителя ведомства Хизер Нойерт. При открытии файлов загружается вредоносная программа, которая обеспечивает хакерам доступ к компьютеру.

Читайте на Цензор.НЕТ: Госцентр киберзащиты и Служба внешней разведки вместе предотвратили кибератаку на государственные органы

Эксперты считают, что за атакой стояла группировка APT29. Её связывают с российской военной разведкой.

Собеседник Reuters уточнил, что помимо Госдепартамента от атаки пострадали военные агентства, подрядчики Минобороны США, медийные и фармацевтические компании.

В Госдепартаменте заявили, что знают об этих фактах, и отметили, что компьютерная сеть ведомства не пострадала.

Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее Москва всегда отвергала обвинения о причастности к хакерским атакам против США.

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК готовится к "гибридным атакам" на выборах-2019 и продумывает контрмеры, - Слипачук

Ранее Министерстве внутренней безопасности США сообщило, что создаст отдельное агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

Тема киберугроз и противодействия им вышла на первый план в США после того, как прозвучали обвинения в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. В преддверии выборов в конгресс в ноябре 2018 года правоохранительные ведомства говорили об угрозах взлома инфраструктуры систем голосования в США или о кражах данных зарегистрированных избирателей. Однако непосредственно перед выборами Нильсен заявила об отсутствии признаков попыток сделать это со стороны иностранных государств.

Ранее более 50 стран договорились бороться с киберпреступностью. При этом Китай, Россия и США не подписали документ.

Накануне сообщалось, что в Центризбиркоме Украины создадут подразделение по кибербезопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3097460
 
 
 Топ комментарии
 
SWIFT вирубайте і буде їм щастя.
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Продолжайте дальше играться с быдлом.
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то может кацев забанить на DNS-ах?
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Северную Корею как-то же забанили? Наверное и Рашку можно - если уже аж так зарывается. Пусть там друг дружке гадят в своём "чебурнете".
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90% из рунета не вылазит. Они даже не заметят этих санкций.
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Никогда. Бизнес для американцев важнее чести.
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Зачем американцам покупать нефть Раиси за золото? Со SWIFT-ом как-то приятнее. Рашка им нефть и прочий лес, они ей - кучу единичек и ноликов по SWIFT-у.
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"Никогда. Бизнес для американцев важнее чести."
Мабуть, саме через це на днях від СВІФТА відключили Іран?

Відключивши паРашу, позбулися б головняку практично з усіма світовими проблемами. Як дозріють - зроблять і це. "Never say 'never'."
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Продолжайте дальше играться с быдлом.
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Чего непонятного? Женщина, парк, фонтан. Красиво.
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Я тут выстроил логическую цепочку... Несколько срамную, правда.
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У меня в подьезде каждый пацан уже хакер, сидят, с умным видом , в клавиши тычут.
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Мабудь, вже час ставити кацапню на місце,шановні американські друзі.Бо по доброму вони ніхера не розуміють.
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Беззубая Америка - это следствие феминизации.
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Чего-то они в обратную сторону идут. Реформы парадоведения?
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Делайте точки отката на компах и будет вам счастье.
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Вирусы бьют на раз-два эти "точки восстановления". Причём - многие "любительские", а не супер-пупер типа "Стакснета"
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Сколько можно играться с этим Хуйлом - ну как дети не могут нарадоваться новой игрушке... Російські хакери атакували комп'ютери Держдепу, - Reuters - Цензор.НЕТ 7837
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Кацапские хакеры...Атаковали...Когда будет сообщение по типу :кацапские системы атаковали так, что пол-пидораши без связи ,газа и воды осталось?!Силиконовая Долина,ну?!
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Перестаньте. Связь, воду и газ там обеспечивает кто-то вроде дяди Коли/Васи/Пети, и остановить его может только отсутствие боярышника на опохмелку.
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При этом Китай, Россия и США не подписали документ.
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ха ха ха
Источник: https://censor.net.ua/n3097460
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Не верю. В рашке все бухают. Не могут алкоголики хакнуть госдеп. Брехня.
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Собеседник Reuters уточнил, что помимо Госдепартамента от атаки пострадали военные агентства... Источник: https://censor.net.ua/n3097460

В Госдепартаменте заявили, что знают об этих фактах, и отметили, что компьютерная сеть ведомства не пострадала. Источник: https://censor.net.ua/n3097460

ps Напрашивается вопрос - с какой целью этот "Собеседник Reuters" распространяет лживую информацию и почему до сих пор не наказан!
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Так кацапи самі просяться на світовий файервол і обрив всіх зв"язків з хуйлостаном. Дайте їм таку ласку!
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"Напередодні повідомлялося, що в Центрвиборчкомі України створять підрозділ з кібербезпеки".Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3097460

Хочеться вірити, що там будуть специ. В Україні таких достатньо! Проте, через бюрократію, жадібність і воровитість чинуш, як завжди, наберуть вась, петь... що добре вміють вінду настроювати і іграшки юзати... Російські хакери атакували комп'ютери Держдепу, - Reuters - Цензор.НЕТ 3272 А потім крики - карауль, мацква атаковала, взламала!!!
Про атаки на штатовські держ установи, якось можна повірити в спрби...комерційні структури, можливо, не всі усвідомлюють необхідність IT безпеи (як діти, після стількох траблів).
В багатьох штатах, в держ установах лінухи, ймовірність перехоплення керування PC малоймовірна...в home і буде копошитись який небудь скрипток і то...
За вікна із свистопирділками від вуйка Біла, мови немає - прхідний двір... Недавно, заради цікавості встановив скачану з MS 10ку.. Почав чистити від свистоперділок...знайшов 8-ку (скачував офіційний дистр, не активований! Засобами MS, так що підробка виключена!)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские хакеры атаковали компьютеры Госдепа, - Reuters
 
 
 
 
 
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