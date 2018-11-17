 Российские хакеры атаковали компьютеры Госдепа, - Reuters

Российские хакеры рассылали зараженные электронные письма от имени сотрудников Госдепартамента США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные двух компаний-провайдеров защиты от кибератак – СrowdStrike и FireEye, информирует Цензор.НЕТ. Атака была направлена против правительственных учреждений и бизнес-структур.
В письмах содержались вложенные файлы якобы от официального представителя ведомства Хизер Нойерт. При открытии файлов загружается вредоносная программа, которая обеспечивает хакерам доступ к компьютеру.
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Эксперты считают, что за атакой стояла группировка APT29. Её связывают с российской военной разведкой.
Собеседник Reuters уточнил, что помимо Госдепартамента от атаки пострадали военные агентства, подрядчики Минобороны США, медийные и фармацевтические компании.
В Госдепартаменте заявили, что знают об этих фактах, и отметили, что компьютерная сеть ведомства не пострадала.
Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее Москва всегда отвергала обвинения о причастности к хакерским атакам против США.
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Ранее Министерстве внутренней безопасности США сообщило, что создаст отдельное агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.
Тема киберугроз и противодействия им вышла на первый план в США после того, как прозвучали обвинения в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. В преддверии выборов в конгресс в ноябре 2018 года правоохранительные ведомства говорили об угрозах взлома инфраструктуры систем голосования в США или о кражах данных зарегистрированных избирателей. Однако непосредственно перед выборами Нильсен заявила об отсутствии признаков попыток сделать это со стороны иностранных государств.
Ранее более 50 стран договорились бороться с киберпреступностью. При этом Китай, Россия и США не подписали документ.
Накануне сообщалось, что в Центризбиркоме Украины создадут подразделение по кибербезопасности.
Мабуть, саме через це на днях від СВІФТА відключили Іран?
Відключивши паРашу, позбулися б головняку практично з усіма світовими проблемами. Як дозріють - зроблять і це. "Never say 'never'."
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ха ха ха
Источник: https://censor.net.ua/n3097460
В Госдепартаменте заявили, что знают об этих фактах, и отметили, что компьютерная сеть ведомства не пострадала. Источник: https://censor.net.ua/n3097460
ps Напрашивается вопрос - с какой целью этот "Собеседник Reuters" распространяет лживую информацию и почему до сих пор не наказан!
Хочеться вірити, що там будуть специ. В Україні таких достатньо! Проте, через бюрократію, жадібність і воровитість чинуш, як завжди, наберуть вась, петь... що добре вміють вінду настроювати і іграшки юзати... А потім крики - карауль, мацква атаковала, взламала!!!
Про атаки на штатовські держ установи, якось можна повірити в спрби...комерційні структури, можливо, не всі усвідомлюють необхідність IT безпеи (як діти, після стількох траблів).
В багатьох штатах, в держ установах лінухи, ймовірність перехоплення керування PC малоймовірна...в home і буде копошитись який небудь скрипток і то...
За вікна із свистопирділками від вуйка Біла, мови немає - прхідний двір... Недавно, заради цікавості встановив скачану з MS 10ку.. Почав чистити від свистоперділок...знайшов 8-ку (скачував офіційний дистр, не активований! Засобами MS, так що підробка виключена!)