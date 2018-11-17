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 В УПЦ МП заявляют, что некоторых их епископов приглашали на "беседы" в СБУ

Об этом в Facebook написал глава юротдела церкви, протоиерей Александр Бахов.

Отдельных епископов УПЦ МП стали приглашать в СБУ на "беседы", утверждает глава юротдела церкви, протоиерей Александр Бахов. Об этом он написал в своем Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вполне ожидаемо! Как стало известно, СБУ начала приглашать некоторых епископов УПЦ на "разговор" или "беседу"", – утверждает протоиерей.

Имен тех, кого пригласили на подобные "беседы", равно как и любых деталей, Бахов не приводит.

В УПЦ МП заявляют, что некоторых их епископов приглашали на беседы в СБУ 01

Читайте на Цензор.НЕТ: На заседание УПЦ МП в Киев приезжал митрополит Лазарь из оккупированного Крыма, который поздравлял Аксенова на должности главаря полуострова, - "Громадське ТВ". ФОТО

Протоиерей советует иерархам УПЦ МП максимально формализовать свое общение с СБУ.

"Вы имеете право знать, кто Вас вызывает, куда, почему, для чего, и в качестве кого! А "приглашение" просите прислать по почте способом, предусмотренным законодательством... На "беседу" лучше приходить с адвокатом, каждый имеет право на правовую помощь", – пишет Бахов.

Когда в комментариях один из комментаторов предполагает, что УПЦ МП сама создает картинку "гонений", чтобы "показать картинку", протоиерей Александр отвечает, что его слова – "это факт", и советует оппоненту "не брызгать слюной".

В УПЦ МП заявляют, что некоторых их епископов приглашали на беседы в СБУ 02

Также на Цензор.НЕТ: Президент заверил группу архиереев УПЦ МП в том, что государство защитит право на свободный выбор церковной юрисдикции, - Цеголко

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 ноября Собор Украинской православной церкви Московского патриархата "практически единодушно" принял решение о том, что церковь не будет участвовать в создании единой Украинской церкви и разрывает отношения с Вселенским патриархатом.

Перед этим президент Украины Петр Порошенко пригласил иерархов УПЦ МП на встречу в "Украинском доме". Но на нее явились только несколько представителей этой церкви, поддерживающих создание в Украине автокефальной поместной церкви.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Также на Цензор.НЕТ: Более половины украинцев поддерживают создание автокефальной поместной церкви, - опрос

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3097458
 
 
 Топ комментарии
 
та там всех можно приглашать - бандиты все!!!
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Вас в тюрьму давно пора пригласить, а не на беседу.
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упц мп????? что это мп забыла на нашей территории...что эт мп тут вообще делает?
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та там всех можно приглашать - бандиты все!!!
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Те, що в СБУ на розмову запрошували когось із церкви, тьху, секти мацковського патріархату, тьху, паханату, якраз і не факт.А ось те, що протоієрей??? (чому спецзвання ФСБ не вказано?) Алєксандр Бахов лишніх років три на волі ходить у час кацапської агресії - це залізний факт.
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Вас в тюрьму давно пора пригласить, а не на беседу.
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А чего так слабо?
Надо было не приглашать, а приводить с мешком на голове, с масками шоу)
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А что ряса - это индульгенция на нарушение законов?
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Все московские попы уже под колпаком СБУ, они вынуждены нести пургу против Украины и ее церкви, поэтому дело времени, когда их посадят.
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Давно треба було запрошувати. І не з приводу автокефалії, а за підтримку окупантів.
А декого треба було б і за грати запроторити. саме за підтримку окупантів.
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Війна попів крутіше статків СБУшника семочко. Єге ж.
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"В УПЦ МП заявляют, что некоторых их епископов приглашали на "беседы" в СБУ" - сразу видно, наглый, зажравшийся фээсбэшный пёс, но ничего, скоро его рыло спадёт.
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Их к нам не вызывали...Мы не знаем откуда у вас эта информация...Вы наверное ее читали в желтой прессе...И эта фраза должна звучать как можно чаще..из уст налоговой, СБУ, прокуратуры, МЧС, Санэпидстанции, райотделов...
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а надобно всех, поголовно и тогда отсеивать зерно от кремлёвских отходов
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Это правда. В связи с проведенными ревизиями по арендованному имуществу существует масса фактов хищения и ненадлежащей эксплуатации и следственные органы проводят проверки. Но там не только СБУ.
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А вы прокляните СБУ. Всей своей конторой. Да хоть меня прокляните, дабы насморк был В УПЦ МП заявляют, что некоторых их епископов приглашали на "беседы" в СБУ - Цензор.НЕТ 1275
Как там сказано про "гору и веру"? Клево устроились - лохам "притчи", попам - деньги.
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Достаточно предсказуемый вброс, рассчитаный на слабоориентирующихся и подверженных влиянию телевизора. Главное: СБУ, отсутствие фамилий, отсутствие врмени и места приглашения. На уровне "Одна бабка сказала".
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А что делать, ежели некоторые епископы УПЦ МП РПЦ в Украине заняты далеко не только делами церковными, но и сугубо светскими, точнее подрывными делами в отношение Украинского государства? Они сейчас, как, впрочем, и всегда, выступают агентами Кремля и из кожи вон лезут для организации всяческих провокаций и организации так называемой "религиозной войны", заказанной из Москвы. А это, ребятки, уже оговорено не в Библии, а в Уголовном кодексе, так что СБУ правильно занялось профилактической работой.
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А что не так,с Путлером попцы московитские советы по безопасности собирали,планы по спасению православных московских сектантов строили пора делится планом.Каким именно способом они хотят,чтобы им помогли спастись?Мы всем нашим украинским миром поможем им,сопроводим до спасательных территорий Ордлостановских.И шо самое главное всех до одного доставим в целости и сохранности.А там о них адепты русьського мира быстро позаботятся.Причём особо извращённым способом.Попцам мАсковитским не привыкать своими попцами отрабатывать.
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Испанский сапог и вилку еретика применяли?
А также прочие девайсы, от которых душа уходит в пятки вместе с поносом...

В УПЦ МП заявляют, что некоторых их епископов приглашали на "беседы" в СБУ - Цензор.НЕТ 1543
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КГБ-СБУ должно владеть не только методиками инквизиторов-доминиканцев, но методиками иезуитов...Иезуиты были конкуренты-враги доминиканцев и применяли несколько иные методы...в условиях гибридной войны они намного эффективней...
Это убеждение, подкуп, компромат, яд, бандиты в подворотне которых не может найти полиция, дискредитация в СМИ...Ну и соответственно ряд пряников например посодействовать в церковной карьере, назначить владыкой в выгодный собор в густонаселенном районе..
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так в МП через одного либо ФСБшник в рясе, либо бородатый педераст, либо аферист и мошенник. В УПЦ МП заявляют, что некоторых их епископов приглашали на "беседы" в СБУ - Цензор.НЕТ 289
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А швидше всього, що все разом перераховане..😃😃😃
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Перефразируя анекдот.

Заходят в бар агент ФСБ, педераст, аферист и мошенник.
Бармен:
- Что будешь пить, батюшка?
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Довголітнє панькання і гра в демократію з цими гебешними нащадками не подіють. Лише оперативне втручання і видалення ракової пухлини з тіла Укрпїни. Але це вже не за цього режиму колаборантів
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Якщо бесіда проходить не в слідчому ізоляторі СБУ,то тоді не рахується...
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СБУ намагаються перевербувати агентів КДБ в рясах? Краще б відразу видворили їх в Рашку.
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Прям по пути путинского федализма идём
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Только на беседы? Маловато будет! Их всех нужно через полиграф пропустить, как минимум. И выслать нахрен из Украины в сибирские ебеня.
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только на беседу? баней, самогоном и девками... соблазняли?
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Может быть... Но с нюансами:
- "баня Флегетона" (температура +300 по Цельсию) - название патентую, только что придумал
- "содомский самогон" (клизменное введение настойки на самых жгучих эссенциях) - название тоже патентую
- "железная дева" или "нюрнбергская дева" - ну это уже не моё изобретение )))
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Что же это делается, агентов ФСБ позвали на допрос в СБУ!
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на дибу відправляли і залізний чобіток вдягали))))
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Бдение или Колыбель Иуды

В свое время это орудие пытки посчитали лояльным - кости оно не ломало, связки не рвало. Сначала грешника поднимали на веревке, а потом усаживался на Колыбель, причем вершина треугольника вставлялась в то же отверстие, что и Груша. Было больно до такой степени, что грешник терял сознание. Его приподнимали, "откачивали" и снова насаживали на Колыбель.

В УПЦ МП заявляють, що деяких їхніх єпископів запрошували на "бесіди" в СБУ - Цензор.НЕТ 6281
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Это наверняка происходило в рамках недели сотрудничества агентств ФСБ и СБУ. Наверняка рассматривали вопрос возобновления депортаций врагов России из Украины!
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В УПЦ МП заявляють, що деяких їхніх єпископів запрошували на "бесіди" в СБУ - Цензор.НЕТ 2872 Дмитро Корчинський‏ @DKorchynskyi 35 мин.35 минут назад
Просто вухо звикло.
Але ж "моковський патріархат" звучить так само неоковирно, як "костромской патріархат", або "калимский патріархат", або "тамбовский патріархат".

"московскій патріархат" - це злочин не лише проти теології, але й проти філології.
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Это как, если бы у Членина отчество было не Иллич а Кузьмич, тогда в СССР были бы проспекты Кузьмича или площадь Кузьмича.)))
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УПЦ МП вообще является филиалом РПЦ, которая в свою очередь является внештатным подразделением ФСБ в России. И НИЧЕГО, НЕ ПАРЯТСЯ?
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когда в фсб приглашают -они не удивляются.а в сбу для них удивительно В УПЦ МП заявляють, що деяких їхніх єпископів запрошували на "бесіди" в СБУ - Цензор.НЕТ 7906
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Прокол українскої влади. Для бесід з єпископами є спеціальна канцелярія у справах релігій. Туди для бісід цих бісів треба викликати і бесідувати у прямому ефірі телекомпанії. Під час бесіди наїздити на кожного біса, як на провокатора розбрату і громадянського конфлікту в Україні, і хай стрибають там у кріслі, як карасі на пательні! Хай виправдовуються! Коротше, СБУ, вам від мене великий мінус і моральний штраф.
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Только некоторых? Так это же недоработочка вышла.

Всей этой промокшанской враждебной шушвалью СБУ нужно плотно заняться, уже давно.
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В СБУ просто хотят знать шо им говорили в ФСБ.
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Тобто там все хитається. Шукають виправдання, у розваоі УПЙ МП виявляється винне СБУ! В УПЦ МП заявляють, що деяких їхніх єпископів запрошували на "бесіди" в СБУ - Цензор.НЕТ 9089
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Да Вас всех надо приглашать в СБУ и сажать за пособничество оккупантам Нехрен скулить В УПЦ МП заявляють, що деяких їхніх єпископів запрошували на "бесіди" в СБУ - Цензор.НЕТ 5308
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НУ, настоящее имя, звание и номер части в любом случае должны озвучить, а дальше вступает в силу женевская конвенция по обращению с военнопленными. Красный крест, права человека и все такое.
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В УПЦ МП заявляють, що деяких їхніх єпископів запрошували на "бесіди" в СБУ - Цензор.НЕТ 4921КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 8 ч.8 часов назад
Сука, это пипец в кубе!
Я до последнего не хотел верить в то, что тысячи участников АТО содержат под стражей.
Просто КАК можно физически арестовать ТАКОЕ количество людей и при этом, что бы они молчали?
Люди, вы, блять, тут совсем все еб__ись! Это какой то Сталинский ГУЛАГ!

В УПЦ МП заявляють, що деяких їхніх єпископів запрошували на "бесіди" в СБУ - Цензор.НЕТ 9210
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А де зрада? У тому, що "невідома особа" щось там оприлюднила, а прокуратура це перевіряє і бере під контроль?
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Вызвали что бы билеты в запоребье вручить?
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Приглашали в СБУ, на беседу... Заодно хотели распять на доске объявлений, но не обнаружили трусиков...
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кто занимался подогревом вражды - надо у турму, а не на беседу. А так они "пострадали за веру"
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запрошення спочатку...

в кінці -посилання...

\йдіть з Богом(а ви про що подумали.некультурні!?
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їх на кіл треба запросити а потім на депортацію.
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Там не запрошувати треба, а садити цих фсбешників упц мп чи депортовувати до раїсі ! В УПЦ МП заявляють, що деяких їхніх єпископів запрошували на "бесіди" в СБУ - Цензор.НЕТ 9318
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Нужно с каждОГО ФСБ - шного попа сорвать погоны и завести на каждого в СБУ - файл.
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звісно що як з амвона фсбшні попи пхають українофобські ідеї то запросят не тільки для бесіди а і в буцегарню В УПЦ МП заявляють, що деяких їхніх єпископів запрошували на "бесіди" в СБУ - Цензор.НЕТ 2885
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Может проверяют информацию экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова). Он недавно заявил в Москве, что священники УПЦ МП принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе на стороне врагов Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ УПЦ МП заявляют, что некоторых их епископов приглашали на "беседы" в СБУ
 
 
 
 
 
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