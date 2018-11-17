EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество, За рубежом
  702  46
Материалы по теме:
Все про:Ватикан (102) Папа_Римский (217) Донбасс (17464) гуманитарная помощь (782)

 Ватикан за 2 года выделил пострадавшим от войны на Донбассе 16 млн евро

11 из них собрали в католических приходах по всему миру, 5 были выделены из фонда Папы. Деньги ушли на восстановление жилья, работу медиков и обеспечение товарами первой необходимости.

Гуманитарная инициатива Папы Римского за два года собрала и предоставила помощи на 16 миллионов евро украинцам, пострадавших от войны в Донбассе. Об этом на пресс-конференции по случаю завершения программы рассказал Префект дикастерии по Содействию цельного человеческого развития Святого Престола кардинал Питер Тарксон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське телебачення".

"Когда разгорается какая-то война, как война на востоке Украины, церковь посылает помощь, так же, как мы делали для Сирии, Ирака, Судана", – сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стройматериалы и пункты обогрева: Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 25 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Приоритетно финансы направили на восстановление разрушенных домов и их утепление, а также на работу медицинских бригад в труднодоступных районах, обеспечение товарами первой необходимости, проведение детских лагерей для психологической помощи пострадавшим детям в прифронтовых городах.

Сейчас срок работы инициативы истек, однако представители Ватикана заверили, что Папа Франциск не собирается прекращать помогать Украине.

"Во время последней встречи со Святым Отцом я видел в его глазах какую-то идею. Он пока до конца мне ее не говорит. Конечно, денег уже нет, поэтому нужно думать о каком-то ином решении. Святейший Отец мне сказал о чем-то подумать и сделать конкретные предложения", – сказал Апостольский нунций в Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Также на Цензор.НЕТ: Созданный Россией конфликт на Донбассе превратился в гуманитарный кризис: помощь нужна 3,4 млн украинцев, - и.о. замглавы миссии США при ОБСЕ Макрис

В 2016 благодаря призыву Папы Римского было аккумулировано почти 16 млн евро, из которых 11 млн было собрано в католических приходах Европы, а еще 5 выделили из собственного фонда Папы. Впоследствии эти средства были направлены на помощь людям по обе стороны линии соприкосновения. Помощь оказывалась людям, которые остались жить в охваченных боевыми действиями городах и селах Донецкой и Луганской областей, а также в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской области и Киеве, где проживает наибольшее количество тех, кто бежал от боевых действий за сотни километров. В первую очередь помощь получали старики, тяжелобольные, одинокие матери, беременные женщины и многодетные семьи, переживающих трудности, пострадавшие дети, люди с инвалидностью.




Источник: https://censor.net.ua/n3097457
 
   
 Топ комментарии
 
нескромный вопрос:- где они???
опять будем потом искать у барыжников???
 показать весь комментарий
 
Попы "третьего " Рима. «Возлюби ближнего своего» Ватикан за 2 года выделил пострадавшим от войны на Донбассе 16 млн евро - Цензор.НЕТ 8388.
Ватикан за 2 года выделил пострадавшим от войны на Донбассе 16 млн евро - Цензор.НЕТ 660

 показать весь комментарий
 
Я с подозрением отношусь к ряженым педофилам.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У хуйла в банке Ватикана огромная сумма лежит, мог немного взять, а не собирать с прихожан.
 показать весь комментарий
 
 
2 года назад хло приехало на EXPO в Милан. После чего сразу - к папе, и там они говорили 2 часа за закрытыми дверьми. Папа хлу ещё что-то подарил. После того у меня не было сомнений, что грошi хла в Ватикане. Их дам никто не достанет. И папе хорошо. Вот вам и суть пап. Сам факт принятия у себя всемирных террористов - позор. И момона от них - что может быть хуже!
 показать весь комментарий
 
 
Я с подозрением отношусь к ряженым педофилам.
 показать весь комментарий
 
 
Летом папа поехал куда-то, по-моему, в Ирландию, и с высокой трибуны гоорил о педофилии как проблеме католических служителей. Вот ему здесь скандал устроили в Ватикане...
 показать весь комментарий
 
По телеку долго галдели и Папу показывали. Погугли "Папа в Ирландии летом 2018". По-моему, это было в Ирландии. Муж рядом помнит, что был шум, а где именно находился папа, не помнит.
 показать весь комментарий
 
Откровение, 20: И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей... Он взял Дракона, Змия древнего, который есть Диавол и Сатана, и сковал его... и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы... после же сего ему должно быть освобожденным на малое время.
...
Если предположить, что автор Апокалипсиса просто видел будущее (и интерпретировал соответственно своему мировоззрению)... Абстрагируемся от богословия и парадигмы христианства - и вот тут становится страшновато. Представим, что в виде "битвы бога и дьявола" изображено апокалиптическое столкновение мира цивилизации и усрусско-скрепного антимира "духовности". Интересно, как бы человек первых веков христианской эры описал баллистическую ракету и шахту, кроме как соответственно "дракон" и "бездна"? А если "дракон" ещё и называется Сатана...
Плутониевая вишенка на урановом торте: конструктором СС-18 был академик Янгель. Угадайте с трёх раз значение этой немецкой фамилии...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Петрусь их спионерил))
 показать весь комментарий
 
 
А Петрусь их спионерил))/ Трофеи Ивана Петровича Сидорова, партизанящего в сайтах РФ/ Порошенко украл миллиард долларов у Януковича .Об этом рассказал Саакашвили, показав засекреченный приговор Краматорского суда. Комменты РФ:Вор рассказывает как один вор украл деньги у другого. А на людей им всем троим наплевать! Главное - кормушка! Симферополь, Республика Крым, Россия /Зачем Яныку деньги? Вальцману-Парашенке бабки нужнее, но он должен поделиться с Олежкой Ляжкой и Яйценюхой. Москва, Россия/ киборгам аминь!!Тольятти, Самарская область, Россия/ и т.д.
 показать весь комментарий
 
Лучше бы направили пару тысяч боевых инквизиторов для допроса ваты всех сортов, а также милосердной и без кровопролития утилизации еретиков гундяевской секты.
Ибо DEUS VULT!


 показать весь комментарий
 
 
нескромный вопрос:- где они???
опять будем потом искать у барыжников???
 показать весь комментарий
 
 
Постоянно вспоминаю когда Папа Римский 28 января 2014года молился за Украину и погибших на майдане,дети после молитвы выпустили двух белых голубей олицетворяющих мир в Украине,а на них напали чайка и ворон.И всеобщий вскрик,а потом гробовая тишина и крики восторга,когда голуби вырвались!Все помнят знак свысше!
 показать весь комментарий
 
 
По поводу напавших на голубей чайку и ворона.То что ворон-это рАссЕя сразу было понятно,а с чайкой как-то не ясно.Зато теперь прояснилось.По ходу чайка олицетворяла европейских"друзей"Украины.
 показать весь комментарий
 
 
я вот говорю шо "знаки" эти, как тот анекдот про акулу, которая круги нарезает - жертве как-то все равно уже, только акула будет кушать мясо без г..вна.
 показать весь комментарий
 
Это как бы Косюк пожертвовал "на голод в Африке" ... курицу(одна штука)
че бы мы без папистов делали то? странно шо не высрали "война ибо мало верили", как высрал некто Филарет.
 показать весь комментарий
 
 
Да и паписты уже не те, что во времена Реформации, Тридцатилетней войны и прочих религиозных срачей... Те как-то поэффективнее были
 показать весь комментарий
 
 
Мне тут недавно один верун заявил, шо агрессия параши и много трупов вследствии это был такой удачный гамбит от бозиньки. Типа для всемогущего и всезнающего создателя вселенной это было нужно, что бы наложить санкций на рф и шо бы автокофелию попам дали. Вот такие вот подонки живут рядом...
 показать весь комментарий
 
Ахметов больше всех пострадал, ему по справедливости все ватиканские деньги и отдали
 показать весь комментарий
 
 
Попы "третьего " Рима. «Возлюби ближнего своего» .
Ватикан за 2 года выделил пострадавшим от войны на Донбассе 16 млн евро - Цензор.НЕТ 660

 показать весь комментарий
 
 
Можео б было и проценты с путинских заначек попользовать...он не обидится бы
 показать весь комментарий
 
Адептам "русского мира", нужна не гуманитарная помощь, а хорошая порка.
 показать весь комментарий
 
А сколько православная церковь выделила средств, кто знает?
 показать весь комментарий
 
Звєрсая щедрість. Для Ватікану Московія (Расєя)це все, а Україна - ніщо, так було завжди, мабуть воно так і залишиться.
 показать весь комментарий
 
 
скоро у нас будет свой Папа, Стамбульский. Да, Петр Алексеич?
 показать весь комментарий
 
 
"Я мечтаю о том дне, когда Орден дотянется до московитских еретиков. О, как жарко будут они гореть в своих подбитых ватой облачениях... Можно будет даже подумать, что московит целиком сделан из дурно пахнущей ваты"
(с) Томазо де Торквемада (1420-1498) Ватикан за 2 роки виділив постраждалим від війни на Донбасі 16 млн євро - Цензор.НЕТ 1338


 показать весь комментарий
 
 
А когда они выделят всем пострадавшим гражданам в Украине от "деятельности" офшорного коррупционера с его бандой?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВатикан за 2 года выделил пострадавшим от войны на Донбассе 16 млн евро
 
 
 
 
 
 вверх