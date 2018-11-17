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Все про:Интерпол (414) Россия (71104)

 Основным претендентом на пост главы Интерпола является "ветеран МВД РФ", - The Times

Главой Интерпола может стать россиянин Александр Прокопчук.

Об этом сообщает The Times, передает Цензор.НЕТ.

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Это может произойти несмотря на опасения Запада, что Москва использует международное полицейское агентство для охоты на своих политических оппонентов, отмечает издание.

В Британии ожидают, что 56-летнего Прокопчука, который является ветераном министерства внутренних дел России, изберут главой организации уже на следующей неделе.

Единственным конкурентом россиянина называют гражданина Южной Кореи Ким Чен Янга, который в настоящее время исполняет обязанности главы Интерпола. Издание пишет, что с высокой долей вероятности избран на должность будет именно Прокопчук.

С 2011 года он был начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД России, с ноября 2016 года – вице-президентом Интерпола. Родился в Украинской ССР, закончил Киевский университет имени Тараса Шевченко.

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Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй улетел на родину, в Китай, 29 сентября и исчез. Полиция Франции начала расследование в связи с исчезновением Мэн Хунвэя. Интерпол направил официальный запрос властям КНР с требованием предоставить информацию о главе организации.

7 октября власти Китая заявили, что подозревают Хунвэя в коррупции. В этот же день глава Интерпола подал заявление об отставке.

Источник: https://censor.net.ua/n3097456
 
 
 Топ комментарии
 
"Весь мир за нас.."
похоже кацы скупили уже половину этого мира и процентов 99 нашей быдлоэлиты..
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А мы ждём усилений санкций....
Что то Запад нам не Запад...)))
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А мы ждём усилений санкций....
Что то Запад нам не Запад...)))
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на самом деле все обстоит так, как говорит Айдер - https://www.youtube.com/watch?v=0kYPwpO03X4
в адекватном состоянии находятся разве что Литва, Польша и Румыния. Остальные страны инфицированы кацапизмом, или вообще ватные.
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И страна дерьмо, и менты в ней продажные, зато у русских "Новичок" хороший!
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"Весь мир за нас.."
похоже кацы скупили уже половину этого мира и процентов 99 нашей быдлоэлиты..
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КГБ работает не покладая рук и ног круглосуточно
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Миром правят сила , наглость и деньги.
А толерасты, так и будут ходить хороводы с флажками ЛГБТ и улыбаться.
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и постоянно объявлять односторонний мораторий на открытие огня
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Ну тогда Украине ндо подать в Интерпол на террориста Путина.
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Все в лучших традициях этой конторы Основным претендентом на пост главы Интерпола является "ветеран МВД РФ", - The Times - Цензор.НЕТ 4256 . Президентами этой организации были генералы СС Рейнхард Гейдрих (1940-1942), Артур Небе (1942-1943) и Эрнст Кальтенбруннер (1943-1945). Продолжение следует Основным претендентом на пост главы Интерпола является "ветеран МВД РФ", - The Times - Цензор.НЕТ 5587.
Основным претендентом на пост главы Интерпола является "ветеран МВД РФ", - The Times - Цензор.НЕТ 1700
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эти люди хоть были честными и преданны своему делу и не поклонялись денгам.
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то получается идёт возвышение канторы - во, есть примеры и не подкупными персонами.
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Палач времен ВФР Г. Сансон тоже был честным человеком. Но это не мешало быть ему палачом. Тема в другом. Сколько хуйло забашляло за своего протеже?
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Федя ты сам поклоняешься Норвежской кроне, преданный "латыш патриот: Основним претендентом на пост глави Інтерполу є "ветеран МВС РФ", - The Times - Цензор.НЕТ 7722
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Не только топорище для них было своим в доску, но и железо топора является одним из питательных веществ корням. Основним претендентом на пост глави Інтерполу є "ветеран МВС РФ", - The Times - Цензор.НЕТ 9654
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Нужно срочно выходить с этой дурной организации. Предыдущего шефа гебня завалила, теперь ставят своего.
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не знаю о котором ты, но последнего за корупцию китаицы за опу взяли.
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а у касабов все без коррупции..ні-ні
все пАчеснАму ...без обмана
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да да ни ни, только всё покупается, если честно - всё покупается, вот дать хуилу гарантию (как плату за откровенность) что сможет его семья и 20-50 особо приближённых использовать наварованное и не будет конфискации - поверь, в тот же момент русня попалась на контребуции и чехал он на загнивающую рашку с её обитателями.
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"Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй улетел на родину, в Китай, 29 сентября и исчез."
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Китаи признал что задержали и предьявили обвынение в корупцие
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А у китайців хто при владі?-червона гебня.
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тут и не буду спорить, скорее всего это так и есть. кстати это на заметку всем кто подыгривает кацапам - при первой выгоде сольёт в унитаз, на сколько бы отвратительна не была бы та публика, но они тоже предателей не любит.
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так выходит, возможно выберут следующего корумпанта. та нахрена тогда такой интерпол.
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Галимый вкид.Он может только в позу раком стать...Глава на,интерпола на...А если его и правда заманивают,значит им нужно,чтоб этот чебуРАШка пересёк границу Рашки,а как его ещё выманить...Они жеж падкие на регалии и медальки блестящие,папуасы хреновы...
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Когда кажется, что весь Мир сошел с ума, самое время провериться у психиатра.
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"Об этом сообщает The Times, В Британии ожидают, Издание пишет."
Дуже великий аффтаритет.
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Пусть проверят фин счёт журналиста написавшего это.
С другой стороны, чтобы всполошить международную общественность и соответственно рейтинг издания делают умышленно такие вещи. Это же элементарно. Основним претендентом на пост глави Інтерполу є "ветеран МВС РФ", - The Times - Цензор.НЕТ 6951
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Тунгусы. Сразу назначайте шефом хуйло и будет хуйтеньпол
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Запад действительно стал загнивать..
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Ну ведь периодическая таблица Мендельсона тоже русского
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Дерьмократия... Все поголовно знают, что избрание ордынца превратит организацию в охранку ордынского Сцаря, но "ничиво паделать нимагу"...
Что же, Интерпол превратится в Интермусарню )))
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Если изберут этого маланца с кремлёвским нутром,
то надо создавать пареллельную организацию, а Интерпол распустить.
Как продавшийся насквозь - кем надо быть, чтобы после новичков, скрипалей,
Крыма и Донбасса избирать кремлёвского гебешника ?

Чтобы дать кремлю доступ к базе данных Интерпола ?
Своих вычёркивать, а неугодных вычислять ?
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Основним претендентом на пост глави Інтерполу є "ветеран МВС РФ", - The Times - Цензор.НЕТ 4462может стать!может!!!не факт,что станет!а зраднюки уже вовсю "как же все плохо в ес...не ходите туда" Основним претендентом на пост глави Інтерполу є "ветеран МВС РФ", - The Times - Цензор.НЕТ 4462
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русак - по фамилии Прокопчук!! можно усрацца
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«Родился в Украинской ССР, закончил Киевский университет имени Тараса Шевченко. Источник: https://censor.net.ua/n3097456»
манкурт.
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А Бортникова можно будет в какую нибудь евроструктуру пристроить?
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Мабуть пацаки за обвинение Хунвея,отстегнули Китаю часть Сибири.А теперь думают поставить своего,в надежде,що це им допоможе.Ну,поставят пацаки Прокопчука...Его сразу же США положит на стекло под микроскоп.Один залёт в подыгрывании пацакам и Прокопчук слетает с поста.Хорошо лише китайцам.Наградят Хунвея посмертно орденом за Сибирь Основним претендентом на пост глави Інтерполу є "ветеран МВС РФ", - The Times - Цензор.НЕТ 6758
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Схоже на те, що в Інтерполі готують кадри для майбутніх зачисток на Раші... 😕😕😕
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Вот как ?! Как такое может быть? Это очень плохо для украинцев, потому что в застенках лубянки, может оказаться любой из нас.
Украина должна, хоть что то сделать.
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-- в 1995, глава Интерпола в Украине -- бритиш стогриновый -- был у братьёв Совлоховых на подсосе, по бабкам, делам и блядям.
...шо ни вечер -- заносило его в Чикаго на двух ... ...выносило на чётырёх -- волах...
Рулил он, правда, сам -- но тут уже мусора -- оборотни в погонах! *)
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Как так? А нам говорили, что рашка в изоляции.
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бабло «Газпрома» разизолирует все что угодно..
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А говорили, что газпром не государственная контора, а частная и россияне ничего не получают от неё.
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Очередная организация пойдет в топку и всего-то. Вслед за оон, обсе, пасе...и т.д.
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Правильно пишут. Там два кандидата - уроженец Украины российский генерал, который занимает в Интерполе должность вице-президента, и временно исполняющий обязанности главы после задержания президента в Китае южнокореец, который был старшим вице-президентом и по статусу получил должность и.о. Очевидно, что на голосовании будут выбирать одного из этих двух.
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Просто нужно понимать, что если его и не выберут, он все равно - вице-президент Интерпола уже 2 года, и это не рядовая должность.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОсновным претендентом на пост главы Интерпола является "ветеран МВД РФ", - The Times
 
 
 
 
 
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