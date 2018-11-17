 Основным претендентом на пост главы Интерпола является "ветеран МВД РФ", - The Times

Об этом сообщает The Times, передает Цензор.НЕТ.
Это может произойти несмотря на опасения Запада, что Москва использует международное полицейское агентство для охоты на своих политических оппонентов, отмечает издание.
В Британии ожидают, что 56-летнего Прокопчука, который является ветераном министерства внутренних дел России, изберут главой организации уже на следующей неделе.
Единственным конкурентом россиянина называют гражданина Южной Кореи Ким Чен Янга, который в настоящее время исполняет обязанности главы Интерпола. Издание пишет, что с высокой долей вероятности избран на должность будет именно Прокопчук.
С 2011 года он был начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД России, с ноября 2016 года – вице-президентом Интерпола. Родился в Украинской ССР, закончил Киевский университет имени Тараса Шевченко.
Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй улетел на родину, в Китай, 29 сентября и исчез. Полиция Франции начала расследование в связи с исчезновением Мэн Хунвэя. Интерпол направил официальный запрос властям КНР с требованием предоставить информацию о главе организации.
7 октября власти Китая заявили, что подозревают Хунвэя в коррупции. В этот же день глава Интерпола подал заявление об отставке.
Что то Запад нам не Запад...)))
в адекватном состоянии находятся разве что Литва, Польша и Румыния. Остальные страны инфицированы кацапизмом, или вообще ватные.
похоже кацы скупили уже половину этого мира и процентов 99 нашей быдлоэлиты..
А толерасты, так и будут ходить хороводы с флажками ЛГБТ и улыбаться.
как то так(
все пАчеснАму ...без обмана
Дуже великий аффтаритет.
С другой стороны, чтобы всполошить международную общественность и соответственно рейтинг издания делают умышленно такие вещи. Это же элементарно.
Что же, Интерпол превратится в Интермусарню )))
то надо создавать пареллельную организацию, а Интерпол распустить.
Как продавшийся насквозь - кем надо быть, чтобы после новичков, скрипалей,
Крыма и Донбасса избирать кремлёвского гебешника ?
Чтобы дать кремлю доступ к базе данных Интерпола ?
Своих вычёркивать, а неугодных вычислять ?
манкурт.
Украина должна, хоть что то сделать.
...шо ни вечер -- заносило его в Чикаго на двух ... ...выносило на чётырёх -- волах...
Рулил он, правда, сам -- но тут уже мусора -- оборотни в погонах! *)