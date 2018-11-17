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 Украина должна быть готова к противодействию дезинформации РФ на выборах-2019 - евродепутат

У ЕС и США вызывает беспокойство усиление дезинформиционной войны, направленной на то, чтобы запутать украинцев и посеять между ними раздор, заявил политик.

Председатель Комитета ассоциации Украина-ЕС от Европейского парламента Дариуш Росати отмечает, что Украина должна подготовиться к противодействию дезинформационным кампаниям РФ во время президентских и парламентских выборов, которые состоятся в 2019 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом Росати сказал на пресс-конференции в Киеве по результатам оценки ситуации в Украине перед выборами, сделанной международной делегацией с участием членов американской неправительственной организации "Национальный демократический институт" и депутатов Европарламента.

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Депутат Европарламента подчеркнул, что международное сообщество и, в частности, Европейский Союз и США продолжат выступать единым фронтом с целью поддержки Украины в условиях внешней агрессии со стороны России.

"Мы поддержим дальнейшую демократизацию страны, как требовали люди во время Революции достоинства четыре года тому назад", – заявил Росати.

"У нас особенно сейчас вызывает беспокойство то, что в последнее время усилилась дезинформационная война, направленная на то, чтобы запутать украинцев и вызвать раздор между ними во время предстоящих выборов", – подчеркнул евродепутат.

В связи с этим он отметил, что делегация подняла этот вопрос, поскольку "страна должна быть подготовленной к противодействию этой кампании по дезинформации, которая потенциально весьма опасна".

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Предвыборная делегация Европарламента и американского Национального демократического института находилась в Украине 15-17 ноября для оценки и разработки рекомендаций с целью проведения справедливых президентских и парламентских выборов в 2019 году.



Источник: https://censor.net.ua/n3097455
 
 
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Здравомислящіє люди ПРОТИ крємля.
А крємль, проти Порошенка.
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Ми готові,говновкиди Петра про Юлю агента кремля,не пройдуть))
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злой крот - и наоборот...

,говновкиди Юли про Петра агента кремля,не пройдуть))

Украина должна быть готова к противодействию дезинформации РФ на выборах-2019 - евродепутат - Цензор.НЕТ 1913
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Всегда готовы!!!Йой... как-то по пионЭрски получилось...ггыыгы..
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Три города-это не треть страны,кстати во всех трёх городах арендаторы облгазов Ваши,из бывшей партии Регионов.Так,что можешь гордится!
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горький опыт ющенка ничему порошенка не учит.а зря.
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Навпаки. Народ цей досвід нічого не вчить.
Після того як охлос,керований прокрємльовською агентурою, буквально скинув з поста Президента України Ющенка, людину яка надала Степану Анддрійовичу Бандері звання Героя України, відразу почався антиукраїнський кремльовський реванш.
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не топит.сней уже никто не связывается.она так же как витренко-отработка
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В ДЕЗИНФОРМАЦИИ кремля НИЧЕГО НОВОГО. ВСЁ ТАЖЕ ЛОЖЬ ЧТО БЫЛА НА ВЫБОРАХ 2009-2010 ГОДА. ПРАВДА С ТОЙ РАЗНИЦЕЙ, ТОГДА ЛГАЛИ НА ПРОТИВНИКОВ ЧТО ОНИ АГЕНТЫ ГОСДЕПА И БАНДЕРОВЦЫ ЗЛЫЕ КОТОРЫЕ НЕДАЮТ ДРУЖИТЬ С рассеей. СЕЙЧАС ЛГУТ ЧТО ТЕЖЕ ЛЮДИ УЖ ВДРУГ АГЕНТЫ КРЕМЛЯ.
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