 Украина должна быть готова к противодействию дезинформации РФ на выборах-2019 - евродепутат

Председатель Комитета ассоциации Украина-ЕС от Европейского парламента Дариуш Росати отмечает, что Украина должна подготовиться к противодействию дезинформационным кампаниям РФ во время президентских и парламентских выборов, которые состоятся в 2019 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом Росати сказал на пресс-конференции в Киеве по результатам оценки ситуации в Украине перед выборами, сделанной международной делегацией с участием членов американской неправительственной организации "Национальный демократический институт" и депутатов Европарламента.

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Депутат Европарламента подчеркнул, что международное сообщество и, в частности, Европейский Союз и США продолжат выступать единым фронтом с целью поддержки Украины в условиях внешней агрессии со стороны России.

"Мы поддержим дальнейшую демократизацию страны, как требовали люди во время Революции достоинства четыре года тому назад", – заявил Росати.

"У нас особенно сейчас вызывает беспокойство то, что в последнее время усилилась дезинформационная война, направленная на то, чтобы запутать украинцев и вызвать раздор между ними во время предстоящих выборов", – подчеркнул евродепутат.

В связи с этим он отметил, что делегация подняла этот вопрос, поскольку "страна должна быть подготовленной к противодействию этой кампании по дезинформации, которая потенциально весьма опасна".

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Предвыборная делегация Европарламента и американского Национального демократического института находилась в Украине 15-17 ноября для оценки и разработки рекомендаций с целью проведения справедливых президентских и парламентских выборов в 2019 году.





