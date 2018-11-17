 Армянская апостольская церковь не поддерживает создания в Украине поместной церкви, - глава церкви Гарегин II

Армянская апостольская церковь против предоставления Украине томоса об автокефалии. Об этом заявил духовный руководитель армянского народа Гарегин II, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське телебачення".

"Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И в этом случае никогда не может приветствовать шаги, направленные на разделение церкви", – заявил он в ответ на вопрос, поддержит ли Армения Объединительный собор в Украине.

Читайте на Цензор.НЕТ: Варфоломей был готов дать томос украинской церкви еще в 2008 году, но глава РПЦ Алексей пообещал ему участие во всеправославном соборе, - Ющенко

Ранее православная автокефальная церковь в Польше запретила своим священникам вступать в литургические и молитвенные контакты с Украинской православной церковью Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церковью, выступающих за создание в Украине поместной церкви.

Cпикер УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) назвал этот запрет "образцом казуистики".

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Также на Цензор.НЕТ: Более половины украинцев поддерживают создание автокефальной поместной церкви, - опрос

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.