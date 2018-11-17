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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество, За рубежом
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Все про:Армения (317) церковь (946) автокефалия (267) Томос (67)

 Армянская апостольская церковь не поддерживает создания в Украине поместной церкви, - глава церкви Гарегин II

По его словам, Армянская церковь не может "приветствовать шаги, направленные на разделение церкви".

Армянская апостольская церковь против предоставления Украине томоса об автокефалии. Об этом заявил духовный руководитель армянского народа Гарегин II, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське телебачення".

"Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И в этом случае никогда не может приветствовать шаги, направленные на разделение церкви", – заявил он в ответ на вопрос, поддержит ли Армения Объединительный собор в Украине.

Читайте на Цензор.НЕТ: Варфоломей был готов дать томос украинской церкви еще в 2008 году, но глава РПЦ Алексей пообещал ему участие во всеправославном соборе, - Ющенко

Ранее православная автокефальная церковь в Польше запретила своим священникам вступать в литургические и молитвенные контакты с Украинской православной церковью Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церковью, выступающих за создание в Украине поместной церкви.

Cпикер УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) назвал этот запрет "образцом казуистики".

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Также на Цензор.НЕТ: Более половины украинцев поддерживают создание автокефальной поместной церкви, - опрос

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3097452
 
 
 Топ комментарии
 
Очередные шестёрки кремлядей...
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мнение подпарашных сектантов нас не интересует.
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Зачем постить фейки?
Вы верите, что Маяковский написал эту чушь, будучи 9 лет от роду?
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Еще и с кучей лексических, грамматических и пунктуационных ошибок. Ага, точно Маяковский Хотя по содержанию - в тему...
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А это - называется манипуляция. Это говорит не автор от себя, а герой его произведения - чеченец. Естественно, чеченец был настроен враждебно к армянину.
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чемодан, вокзал, армяния.
Вот интересно, а дохрена ли украинских церквей в Армении?
В Украине какие хочешь церкви и костёлы, со всех кутков мира. Тут тебе и польская, и руская, и армянская. И синагоги, и мечети.
И лезут, и лезут, и лезут.
Не пора ли их гнать нахрен отсюдова?
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Поддерживает политику мордорского сатаната, но в Мордоре жить не желает? Как это похоже на орко-патриотов.
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сколько знаю хачей,то все против евроинтеграции Украины.
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В церковном плане даже проще - они еретики. Они не приняли каноны халкидонского собора и разорвали с вселениским православием.
Ну, а обращать внимание на мнение еретиков - это глупость...
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мнение подпарашных сектантов нас не интересует.
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да-да...хачи приписывают себе все блага цивилизации
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Нагадало штурм ТРЦ «Метро» у 2014 на Дамбассє...
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Пошло рубилово. Сейчас начнут выяснять, кому лицензию бог выдал, а кто свою в переходе купил..
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Зовсім вже попи охриніли!!!! Якого милого українці не можуть мати свою церкву?! Хтось може мені пояснити логіку всяких там польських, чухонських, вірменських і.т.д. церков?!?!??
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Ещё одни претенденты накуй-в сторону россии,вместе с нашими рпцшниками и польскими.Как тройка продувных- хер свисток и ветер.Правда у нас что-то баламутят своё,сегодня даже на срусь весной ядом исходили.
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Таежный союз, церковь вне политики...
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вся косервация кацапская повскрывалась..
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Тут такое дело... сама эта группировка считает всех кроме нее "раскольниками". И саму себя единственную правильной. Бизнес на продаже места в раю загробной жизни - очень прибыльный.
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ничего.. мы вытерпим эти подляночки и подножки..
а вытерпит ли армения, когда мы начнем РСЗО "Ольху", ПТРК "Стугну-П" продавать в Азербайджан?!.. и мы вернемся к этому разговору, когда армянские танкисты и другие вояки резко задвухсотятся..
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церковь - одно из наибольших зол, изобретенных человечеством. хуже ядерного оружия, энергию атома можно применить с пользой, не только во вред. о церкви же такого сказать нельзя.
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Значить НАКУЙ - в Мацквабад, кормить сектантов чебуреками и шаурмой!!! Армянская апостольская церковь не поддерживает создания в Украине поместной церкви, - глава церкви Гарегин II - Цензор.НЕТ 5964
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ага...щас. армяне пошли выше.они на асфальте бабло косят а мы свои машины гробим изза ихней алчности
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Цивилизация не достигнет совершенства, пока камень последней церкви не упадет на голову последнего священника.
Эмиль Золя
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Иобт.И этим не имётся.А шо там Игил, ещё претензий не предъявляет,там же полно рашистских наёмников.Хай по шурику пару Игиловцев перекрестят попы московские,да пускай уже и те к не согласным присоединяются...😂🤣😃😁😆🤩😅...гггыыыггыы...Ржу не мАгу...сЦукО...
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Пусть еще раз повторит и погромче, мы запомним

А вообще-то, армяне - жалкие мазохисты: Благодаря Ленину Ата-Тюрк отжал у них две трети территории с выходом к морю в р-не Трапезунда после Первой мировой, а они по прежнему пресмыкаются перед Россией.
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Анекдот:
"Умирает старый армянин,собралась вся семья.Он говорит детям:
-Берегите дети евреев.
-Отец,ты умираеш,а тут про евреев нам рассказуеш.
-Когда не станет евреев,примутся за нас."
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Не поддерживаю нахождение армянских торговцев на рынках Украины. Пусть святым духом Гарегина из его штанов питаются ))
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Закрыть к чертям собачьим армянскую церковь в Украине, если таковы имеются!
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Имеются, твари черножопые наоткрывали уже давно!
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В Донецке в 2013 проплачивали АнтиМайдан и собирали титушню твари черные,их там дохрена было,а теперь в Украину из "дыры" потикали гниды черные!
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Закрытие армянских церквей в Украине будет по православному канону, ибо нефиг пастись на чужой территории Вірменська апостольська церква не підтримує створення в Україні помісної церкви, - глава церкви Гарегін II - Цензор.НЕТ 1176
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А у армяшек разве есть церьковь? Значет мы депортируем вашего Авакова и других черножопых.
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Вообще-то армяне приняли христианство в 301 году...
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Есть! В Одессе на козырном месте: Гагаринское плато, 5.
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А з якого боку армянська НЕПРАВОСЛАВНА церква??? Росія вже не знає кому давати бабки щоб тільки ті підгавкували і квакали!Давайте нехай ще проти Помісної Церкви заявить головний муфтій в ОАЕ і головний равін в Ізраїлі!
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Хитрые армяне, Вселенский патрархат они признают, а его решения нет. Сидеть на двух стульях можно яйца прищимить.
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Как всегда мир разделен на два лагеря дурак и не дурак
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А какое отношение имеет Армянская церковь, - еретическая с точки зрения как римско-католиков, так и греко-православных (миафизитская ересь), - к каноническому устройству Вселенской Православной Церкви?
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Братья во Христе, не ругайтесь так.
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Армянские шлюхи Путина и фашики русни мне не братья и никогда не были !
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армянская апостольская церковь - это не Византийское православие. С таким же успехом этих хачей можно приписать к католикам. Недаром их патриарх называется католикосом Вірменська апостольська церква не підтримує створення в Україні помісної церкви, - глава церкви Гарегін II - Цензор.НЕТ 2448
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Нужно понимать, что любой представитель подпарашкинцев - рупор самой параши!
Так что ничего удивительного...
Просто насрать...
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Эти чурки в ООН и везде голосуют в унисон с паРашей против Украины.
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ФСБэшные сектанты пытаются что-то сделать, но по сути выходит только большой ПУК. Украинской Автокефальной Православной Церкви быть!
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У меня вопрос: Московские попы аннексировали каноничную территорию Киевского патриархата с согласия Армянской церкви? Нет? Так пускай молчат в тряпочку и молятся Богу, а не лижут жопу московским сатанистам.
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Це вiрменьска церква у Львовi. На всяк випадок 14-15 сторiччя. За панування у Львовi москалiв там буле складське примiщення. Може повторити Вірменська апостольська церква не підтримує створення в Україні помісної церкви, - глава церкви Гарегін II - Цензор.НЕТ 2244?

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Так! Про категоричну незгоду з Варфоломієм пора заявити чеченця,бурятам,калмикам,башкирам,ненцям,нанайцям,якутам,чувашам,корякам!
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Какие же они мрази эти священнослужители.
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Существует только один единственный кардинальный способ прекратить всё что имеем - падение государственности главного гос-ва-придурка.
Пока оно есть - всё будет продолжаться то затихая, то воспаляясь.
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Короче зараз все противники Автокефалии выглядят так

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Значит надо открывать католическую церковь и всем ломиться туда...там уж точно православная церковь не достанет
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Как сказал папа Карла религия-опиум для народа
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ну це вже був останній пук прибічників кремля у рясах. Добре що Україна залишила СНД, болото гниле.
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а у армян может быть своё мнение или только расейское??.... лежачиеподруснёй.....
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Ну конечно-иначе быть и не могло.Вассалы-на то они и вассалы.
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на вассалов не заслужили - жалкие подметки тапочек Вірменська апостольська церква не підтримує створення в Україні помісної церкви, - глава церкви Гарегін II - Цензор.НЕТ 357
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а кто их спрашивал?и какое отношение они имеют к православию?
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Вспоминаем позорный список: Куба, Никарагуа, Боливия, Венесуэла, Сирия, КНДР, Беларусь, Армения, Зимбабве, Судан.
Беларусь и Армения уже отметились. Кто следующий? Зимбабвийская автокефальная? Вірменська апостольська церква не підтримує створення в Україні помісної церкви, - глава церкви Гарегін II - Цензор.НЕТ 5869
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ми тепер взнаємо майже всіх резидентів хуйла від релігійний організацій)))))
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Ну, якщо подумати тверезо! Українська нація захотіла мати свою церкву. В 2018 році!!!! Які, пілять, проблеми?!?! Дві тисячі вісімнадцяти рік!!!! З льоху РПЦ засмерділо якимось середньовіччям-Нізя. Why da f. not?! Бабло виявляється. Просто бабло. Дурдом.
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Ну теперь если решение константинополького синода не поддержит ещё и православная церковь Папуа Новой Гвинеи ,это станет настоящей катастрофой . Вірменська апостольська церква не підтримує створення в Україні помісної церкви, - глава церкви Гарегін II - Цензор.НЕТ 95 .И ,не доведи Господи , ещё и заставит Варфоломея отказаться от своего решения . .
А если серьёзно то ,, это ,уже даже и обсуждать лень .
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Польська православна церква? Я навіть не знав що така взагалі існує! А римської православної церкви часом не має?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАрмянская апостольская церковь не поддерживает создания в Украине поместной церкви, - глава церкви Гарегин II
 
 
 
 
 
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