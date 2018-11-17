 Участник многомиллионного тендера "Энергоатома" засекретил вопреки закону свой опыт работы на рынке, - "Наші гроші"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

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Так, "Энергатом" требовал, чтобы участники торгов для подтверждения наличия опыта выполнения аналогичных соглашений подали собственноручно изготовленные справки о наличии такого опыта. При этом "Энергоатом" не счел нужным, чтобы участники в своем предложении подали копии соглашений и отзывов от заказчиков по выполнению аналогичного договора в течение 2016-2018 гг. Заказчику оказалось достаточно, чтобы участники тендера просто заполнили табличку в Word, указав название заказчика и от себя самого сообщил, что выполнил все работы вовремя и качественно.

Фирма "Агелес" загрузила в "Прозорро" справку с собственной печатью и подписью своего главбуха о том, что фирма "АГЕЛЕС" "качественно, своевременно и в полном объеме" выполнила договор, заключенный в 2017 году с ООО "Пуратос" (Одесса). Данная компания, как выяснилось, вообще является участником энергетического рынка. На сайте фирмы указано, что "Пуратос" занимается выпечкой хлеба и кондитерских изделий. В "Юконтроле" также указано, что фирма занимается исключительно производством продуктов питания.

Фирма "Беной" вообще закрыла от просмотра свои квалификационные документы, загрузив их в конфиденциальную часть своего предложения под предлогом коммерческой тайны.

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"Такое засекречивание противоречит ст. 27 закона, в которой указано: "Конфиденциальной не может быть определена информация о предложенную цену, другие критерии оценки, технические условия, технические спецификации и документы, подтверждающие соответствие квалификационным критериям согласно статье 16 и требованиям, установленным статьей 17 настоящего Закона"", - отмечает автор материала.