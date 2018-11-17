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 Участник многомиллионного тендера "Энергоатома" засекретил вопреки закону свой опыт работы на рынке, - "Наші гроші"

Один из участников тендера "Энергоатома" на создание подсистемы экономической диспетчеризации ожидаемой стоимостью 21,03 млн грн зашифровал как конфиденциальные документы о наличии опыта выполнения аналогичных договоров. Второй участник указал опыт, который может не соответствовать требованиям заказчика. Соответствующие данные обнародованы в системе "Прозорро".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

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Так, "Энергатом" требовал, чтобы участники торгов для подтверждения наличия опыта выполнения аналогичных соглашений подали собственноручно изготовленные справки о наличии такого опыта. При этом "Энергоатом" не счел нужным, чтобы участники в своем предложении подали копии соглашений и отзывов от заказчиков по выполнению аналогичного договора в течение 2016-2018 гг. Заказчику оказалось достаточно, чтобы участники тендера просто заполнили табличку в Word, указав название заказчика и от себя самого сообщил, что выполнил все работы вовремя и качественно.

Фирма "Агелес" загрузила в "Прозорро" справку с собственной печатью и подписью своего главбуха о том, что фирма "АГЕЛЕС" "качественно, своевременно и в полном объеме" выполнила договор, заключенный в 2017 году с ООО "Пуратос" (Одесса). Данная компания, как выяснилось, вообще является участником энергетического рынка. На сайте фирмы указано, что "Пуратос" занимается выпечкой хлеба и кондитерских изделий. В "Юконтроле" также указано, что фирма занимается исключительно производством продуктов питания.

Участник многомиллионного тендера Энергоатома засекретил вопреки закону свой опыт работы на рынке, - Наші гроші 01

Фирма "Беной" вообще закрыла от просмотра свои квалификационные документы, загрузив их в конфиденциальную часть своего предложения под предлогом коммерческой тайны.

Участник многомиллионного тендера Энергоатома засекретил вопреки закону свой опыт работы на рынке, - Наші гроші 02

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"Такое засекречивание противоречит ст. 27 закона, в которой указано: "Конфиденциальной не может быть определена информация о предложенную цену, другие критерии оценки, технические условия, технические спецификации и документы, подтверждающие соответствие квалификационным критериям согласно статье 16 и требованиям, установленным статьей 17 настоящего Закона"", - отмечает автор материала.

Источник: https://censor.net.ua/n3097451
 
   
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Соево-кондитерский бардак продолжается...
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Соево-кондитерский бардак продолжается...
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совсем ПРОЗОРРО. Компания ЭНЕРГОАТОМА захотела булочек с повидлом. Как тут не вспомнить Костю Гризодуба! (кстати, кто знает где он?)
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"Пуратос"занимается выпечкой хлеба и кондитерскими изделиями...Конфетки с плутонием...Вкуснятина..Теперь всё стало на свои места.Вот кто в Крым фейковые конфетки поставляет.Наивно полагая,что портят репутацию Порошенко...А хрен им,порченое хрен испортишь.Он и сам прекрасно с этим справляется!
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Учасник багатомільйонного тендера "Енергоатому" засекретив всупереч закону свій досвід роботи на ринку, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 6140Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 9 ч.9 часов назад
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.

Учасник багатомільйонного тендера "Енергоатому" засекретив всупереч закону свій досвід роботи на ринку, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4942
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Вот все думают шо япошки и корейцы такие умные(ну там самсунги,тойоты,мицубиси и т.д.).Оказывается нет-от людей скрыли древние технологии,и запустили их в желтолицых роботах(андроидах)).В Японии раньше жили белые люди,даже культ белых богов у них есть.
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...слухи об эффективности прозорро сильно преувеличины...
(перефраз м.твена)
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Ну так выкиньте его из тендера. В чем проблема? Не получается? Назовите лоббистов этого секретного "участника" торгов. Ведь не сам он пришел на торги
Учасник багатомільйонного тендера "Енергоатому" засекретив всупереч закону свій досвід роботи на ринку, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 5456
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУчастник многомиллионного тендера "Энергоатома" засекретил вопреки закону свой опыт работы на рынке, - "Наші гроші"
 
 
 
 
 
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