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 Если Украина задержит российские корабли в Азовском море, Москва будет защищать своих моряков, - Песков

По словам представителя Кремля, "ситуацию внимательно отслеживают".

В России заявили, что примут меры для защиты российских кораблей, пересекающих Азовское море, если Украина остановит или захватит любой из них, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Представитель президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам на пресс-конференции 16 ноября, что Россия примет меры для защиты российского бизнеса, матросов или других людей, если это будет необходимо. Он сказал, что "ситуацию внимательно отслеживают", не предоставив дополнительных сведений. Песков отметил, что любые принятые меры будут соответствовать международному морскому законодательству.

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Песков отметил, что российские пограничники также должны останавливать и проверять украинские суда в Азовском море. Он утверждает, что такие проверки "разрешенные", согласно международному праву, и происходят "в строгом соответствии с законом".

Напомним, 15 ноября член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.

В ответ представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко заявила, что в случае перекрытия Азовского моря для наших судов реакция Украины будет жесткой.

Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

Также на Цензор.НЕТ: США и Еврокомиссия серьезно обсуждают санкции против портов РФ в Азовском море, - Омелян

В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.

Источник: https://censor.net.ua/n3097449
 
 
 Топ комментарии
 
На раше сплошное беззаконие и обман
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письков сходи похмелись защитник Если Украина задержит российские корабли в Азовском море, Москва будет защищать своих моряков, - Песков - Цензор.НЕТ 8922
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Ти маєш якісь науково-технологічні рішення, щодо революційної зміни у виконаннях термінів робіт, при створенні зброї такого класу?
Та й ще й у країні, яка знаходиться у стані війни, і втратила 25% свого промислового потенціалу.
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Україна не буде нікого затримувати, всі підуть на дно без затримки! Будя яка морське судно чи корабель буде вважатись ворожим і буде підлягати знищенню береговими ракетними, артилирійськими комплексами та РСЗВ Град-Ураган-Смерч! "Захисникі"-морські пірати рф підуть на дно в першу чергу!
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Выпей чаю с мятой, ты перевозбужден Игорь )
Лучше расскажи, где ты пропадал несколько месяцев? ))
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воно було у відпустці ( походу гриценко від нього відмовився а лизати дупу задаром воно не любить... ))) )
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Тогда будет полноценная война.
Корабли РФ, ударят с Черного и Каспийского морей по военным и промышленным объектам Украины. Используют авиацию и ракетные установки. А запад выразит обеспокоенность.
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Ты прав . В противном случае будет медленное поглощение.Это то что происходит сейчас. Если лягушку посадить в кастрюлю с холодной водой а потом варить на медленном огне то она сварится так ничего и не поняв .
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И потопят еще один уникальный док. Только российский, который им построили шведы. Потому что кацапы - рукожопы. Якщо Україна затримає російські кораблі в Азовському морі, Москва захищатиме своїх моряків, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9050
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Войны не будет, будут постоянные учебные ракетно-артилерийские стрельбы ВМФ Украины в Азовском море, даст Бог, скоро с крылатой ракетой Якщо Україна затримає російські кораблі в Азовському морі, Москва захищатиме своїх моряків, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5644
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Росіяни в рік виробляють лише 116 ракет Калібр, тобто цієї кількості не вистачить для знищення навіть одного військового заводу чи мосту через Дніпро, це сміхотвора кількість ракет!!!! А точність Калібрів нікчемна, тому ракетна атака рф не дасть жодних результатів, а лише посилить санкції проти пф, що пришвидшить кінець війні! На війні не треба бути сцикунами і тоді можна виграти будь яку війну!!!!!
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Ой дурак, это обьявление войны и мгновенная блокада с моря, Украине пока нечего противопоставить , арта и Грады это просто ерунда.
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Он как всегда прав наполовину.Потому что не просчитывает ,,ответку" . Но он таки прав в том что если ничего НЕ делать как Пэдро а только воровать и ВРАТЬ то будет то же самое только без войны .
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Петро як раз робить, не знаю наскільки правда але говорять що Порошенко свої гроші вклав у ППО навколо столиці.
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Такой вроде взрослый а верите в сказки? Скоро Новый Год всё ещё ждёте Деда Мороза из газовой трубы (плиты) дома? Не дождётесь .Его нет . И Пэциных вундервафлей скорее всего на вооружении тоже НЕТ. Кроме сотни Стугн и 35 Джавелинов .ППО Мальдивских островов он усилил. К сожалению . Кажуть що бачили доньок Пэці у Драгоманова Якщо Україна затримає російські кораблі в Азовському морі, Москва захищатиме своїх моряків, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1058Але Марина вже спростувала ці чутки. В Англії будуть страждати .Щоб місця українських абітурієнтів не займати каже. Отаке
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ти скажи яка альтернатива? Йуля фельдмаршар - канцлер, я в старі пісні о головном не вірю взагалі, "жоден танк не залишить казарму, жоден солдат не підійме зброю це буде наша перемога" ЮВТ 2014.
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Какая харя мерзкая у этой рыжей шавки
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не понял. а при чем здесь сатановская на второй фотке?

Это ведь т.н. гонтарева луТшая пьяная жаба галактики по соевой версии.
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Украина должна как можно скорее начать серийное производство ПКР Нептун. Но даже доведённая и испытанная Ольха начнёт производиться серийно по словам чиновников только с середины 2019 года. А до этих пор орда будет чувствовать на Азове как дома ? Ну ничего.На Банковой потерпят. Они же терпят участие орды в украинских президентских и парламентских выборах
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когда нет политической воли , то и горы оружия лишь металлолом..
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Ти маєш якісь науково-технологічні рішення, щодо революційної зміни у виконаннях термінів робіт, при створенні зброї такого класу?
Та й ще й у країні, яка знаходиться у стані війни, і втратила 25% свого промислового потенціалу.
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Ольха ничего не даст, только Нептун а до его серийного выпуска еще минимум года 3-4.
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Ольха это уже что то. Нептун и Гром нужен уже сейчас .Вот только не надо про зброю такого класса. Иран НЕ имел таких технологий как Украина но создал под гнётом тотальных санкций оружие более мощное и дальнобойное чем Ольха , Нептун и Гром вместе взятые. Я тут согласен с верхним постом на 100% -про то что оружие это просто металлолом без политической воли
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Воно просто згуртоване. Не важливо чи варті того їх ідеї але вони готові захищати свою країну від агресії. Доречі так само як і Ізраіль. Тому вони НЕ воюють а тільки лякають одне одного
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пургоносец "одмирал пискофф"- брешет "в строгом соответствии с законом"
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кацы совсем охренели от безнаказанности..!

Песков отметил, что российские пограничники также должны останавливать и проверять украинские суда в Азовском море. Он утверждает, что такие проверки "разрешенные", согласно международному праву, и происходят "в строгом соответствии с законом".

при этом..

В России заявили, что примут меры для защиты российских кораблей, пересекающих Азовское море, если Украина остановит или захватит любой из них, Источник: https://censor.net.ua/n3097449
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Некому по носу надавать путятечне,все в позе лизоблюдства
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Для кацапья двойные стандарты - это норма.
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Они просто ищут повод начать войну.
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Хотели бы начать, давно бы начали. Как в совке, сами организовали бы "повод" или просто придумали. Но путинская паРашка явно не совок, все эти заявления понты, попытки самоутвердиться и унизить.
Если в 2014 году зассали полноценную войну начинать, когда Украина была слаба, полностью дезориентирована, армии по сути небыло, Запад лишь растерянно моргал глазами, а паРаша была на пике и 90% пидорашек под накалом своих геббельсСМИ жаждали "давить хохлов", то сейчас и подавно.
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Ты просто капитан очевидность. Ищут. А Петрик ищет повод чтоб набить карманы как перед потопом вместо того чтобы готовиться к ней .И да ты же забыл что х.йлу особо повод то и не нужен был чтоб войны начинать. Оно просто взорвёт что нибудь на рашке ОПЯТЬ и обвинит в этом потенциальную жертву . Ему видать ещё со школы запала в мозги поэзия Крылова-,,Волк и ягнёнок" тому пример
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У говорящих усов появился новый тренд. Защита руцкага мира уже была, защита православнутых тоже, теперь - защита руцки матросен.
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такая пурга... а если все российские корабли будут досматриваться по всему миру - можно пару тонн кокаина и прочей ерунды найти легко)))
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Надо наладить постоянный круглосуточный рейс сухогруза "Ашот" из Стамбула в Мариуполь...
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своих детей и жену от русского мира он защитил - жена и дочь во Франции, сын в Англии.
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Ответить пескову нечем. Если они будут защищать своих...А мы своих будем ? И чем ? Это война. Но уже не прекрытая. Думаю слова лысого пастора-дурака о достойном отпоре,во внимание не берутся. При реальном раскладе.
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Переживаешь за свое хуйло, что бы не обидели!?
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Лишь смотрю на факты.Переживаю,что ответить нечем. Если только США не спасет.
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Комсомольской деятельностью,Крымом,гиркиным.
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типа методичка такая, тыкаешь не в попад.
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Робот София поумнее этого ватного дебила в миллиард раз, она без методички общается.
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Ну почему же невпопад ? - Все названное - это пороки. Грубые. А на фоне недавнего бахвальства,смотрятся еще как и диверсия.- Зачукмление тем,чего нет на самом деле.
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своими словами у тебя плохо получаеся, непонято Жги лучше с методички.
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Это же ватник известный. Ему ничто неугодно, что украинское и проукраинское. Этот утырок считает, что Пастор должен был удержать Крым, нашпигованный до 14-го кацапсинской агентурой на 50% и прокацапскими крысами на 90%. Оно епанутое на всю лишнюю хромосому, не трать зря время.
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да он просто йулькин дурак. Вместо мозгов одни методички.
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Я если и дурак,то ничейный )) Как раз ты,методичками разговариваешь. И факты мимо ушей пропускаешь.
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какие факты, у тебя одни йулькины дырные лознуги?
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А як по вашому, стенограма засідання РНБО від 28.02. 2014, це «мєтодічька» ?
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Ну,а гиркина из кольца он тоже не должен был удерживать ? А,умница ?
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Славянск освободили, Гирикн сбежал, ты жалеешь об этом?
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Бежал через кольцо окружения ? )) - Его отпустили. Чтобы все разрослось до полномасштабной войны.
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А у ЗСУ були на той час можливості «удєржівать»?
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Почему нет ? Он же вперед не двигался.С тыла тоже приперли.А потом - бац и выпустили.- Нехорошо это выглядело.
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Да ,вопросов больше ,чем ответов,а реалии таковы,что и оружия и армии(флота) имеются на бумаге и словах
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При реальном раскладе, ответить нечем. Да и запад не будет помогать.
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Хм...как трещат усы Пескова. Но лично мне больше понравился Сингапурский успех. А что если его закрепить??? Например снова встреча Путина, тема любая -например, историческая роль русского мира на планете.Он любит такие высеры. Главное - организовать изолированную комнату для прессы и российской ТОЖЕ!!!, в ней не должно быть стульев. Предварительно комната должна быть обшита зеркалами наружу..ВСЯ!!!!. Ну вы поняли, если есть отражение,гравитационная струя отражается или рассеивается. Нет поддержки "нитки". Другими словами Путин войдя в комнату прессы, сразу же почувствует недомогание(его будет давить наша гравитация).Вариант - станет ка колени или упадет. И здесь есть важные секунды для доступа к нему. Ну дальше не продолжаю.....
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Так же, как и ХРЮскэ население дамбаса, разкуярив дамбасляндию и загнав ее жителей в подвалы??? Если Украина задержит российские корабли в Азовском море, Москва будет защищать своих моряков, - Песков - Цензор.НЕТ 1133
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захватили сомалийские пираты расеячий корабль.
всех связали, баб положили на левую палубу, мужиков на правую.
нашли на корабле дурь, капитан удолбался в хлам, левую руку от правой ноги не отличает и командует: тех кто на левой палубе за борт к акулам, тех кто на правой е..ать до утра!
бабы взмолились: но они же руцкие моряки, они элита! их нельзя ебать!
руцкие моряки (хором): можно!
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кто знает, эти звёзды пресрелизии басурин и семочка, ещё живы или в тихую уже всё?
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Заява піськова така нахабна тому,що НАТО запевнило путіна,що не буде проводити навчання в Азові.
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парашка просто хоче блокувати морський експорт з Маріуполя та Бердянську, щоб спровокувати там хвилю невдоволення ватників. Треба той договір розривати про "внутрішне море" та подавати скарги на піраттство рф у міжнародні суди.
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Цитата 1: "В России заявили, что примут меры для защиты российских кораблей, пересекающих Азовское море, если Украина остановит или захватит любой из них..."
Цитата 2: "Песков отметил, что российские пограничники также должны останавливать и проверять украинские суда в Азовском море. Он утверждает, что такие проверки "разрешенные", согласно международному праву, и происходят "в строгом соответствии с законом".
То есть российским пограничникам можно останавливать для проверки суда в Азовском море, а украинским пограничникам - НЕЛЬЗЯ, и всё это - "в соответствии с морким правом"?

В каком зоо-техникуме Песком обучался международному праву?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Украина задержит российские корабли в Азовском море, Москва будет защищать своих моряков, - Песков
 
 
 
 
 
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