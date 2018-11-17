 Если Украина задержит российские корабли в Азовском море, Москва будет защищать своих моряков, - Песков

В России заявили, что примут меры для защиты российских кораблей, пересекающих Азовское море, если Украина остановит или захватит любой из них, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Представитель президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам на пресс-конференции 16 ноября, что Россия примет меры для защиты российского бизнеса, матросов или других людей, если это будет необходимо. Он сказал, что "ситуацию внимательно отслеживают", не предоставив дополнительных сведений. Песков отметил, что любые принятые меры будут соответствовать международному морскому законодательству.
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Песков отметил, что российские пограничники также должны останавливать и проверять украинские суда в Азовском море. Он утверждает, что такие проверки "разрешенные", согласно международному праву, и происходят "в строгом соответствии с законом".
Напомним, 15 ноября член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.
В ответ представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко заявила, что в случае перекрытия Азовского моря для наших судов реакция Украины будет жесткой.
Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.
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В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.
Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.
Лучше расскажи, где ты пропадал несколько месяцев? ))
Корабли РФ, ударят с Черного и Каспийского морей по военным и промышленным объектам Украины. Используют авиацию и ракетные установки. А запад выразит обеспокоенность.
Это ведь т.н. гонтарева луТшая пьяная жаба галактики по соевой версии.
Та й ще й у країні, яка знаходиться у стані війни, і втратила 25% свого промислового потенціалу.
Песков отметил, что российские пограничники также должны останавливать и проверять украинские суда в Азовском море. Он утверждает, что такие проверки "разрешенные", согласно международному праву, и происходят "в строгом соответствии с законом".
при этом..
В России заявили, что примут меры для защиты российских кораблей, пересекающих Азовское море, если Украина остановит или захватит любой из них, Источник: https://censor.net.ua/n3097449
Если в 2014 году зассали полноценную войну начинать, когда Украина была слаба, полностью дезориентирована, армии по сути небыло, Запад лишь растерянно моргал глазами, а паРаша была на пике и 90% пидорашек под накалом своих геббельсСМИ жаждали "давить хохлов", то сейчас и подавно.
всех связали, баб положили на левую палубу, мужиков на правую.
нашли на корабле дурь, капитан удолбался в хлам, левую руку от правой ноги не отличает и командует: тех кто на левой палубе за борт к акулам, тех кто на правой е..ать до утра!
бабы взмолились: но они же руцкие моряки, они элита! их нельзя ебать!
руцкие моряки (хором): можно!
Ну и что?
Цитата 2: "Песков отметил, что российские пограничники также должны останавливать и проверять украинские суда в Азовском море. Он утверждает, что такие проверки "разрешенные", согласно международному праву, и происходят "в строгом соответствии с законом".
То есть российским пограничникам можно останавливать для проверки суда в Азовском море, а украинским пограничникам - НЕЛЬЗЯ, и всё это - "в соответствии с морким правом"?
В каком зоо-техникуме Песком обучался международному праву?