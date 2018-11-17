 Запрет Польской церкви молиться с УПЦ КП и УАПЦ - это казуистика, - Евстратий Зоря

Спикер УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) прокомментировал решение Собора Епископов Польской Автокефальной Православной Церкви о запрете "молитвенных контактов" с представителями УПЦ КП и УАПЦ. Свое мнение он высказал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Советую читать первоисточник. Текст решения выписан таким образом, что позволяет разные толкования – и мне кажется, что это не случайность", – отметил архиепископ.
Спикер УПЦ (КП) раскритиковал призыв Собора принять решение "о созыве собрания глав Поместных Церквей для спокойного, в духе евангельском, Предания и канонов решения украинского вопроса".
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Он подчеркнул, что единственным, кто имеет такое право, является Вселенский Патриарх, и вопрос предоставления украинской церкви автокефалии уже решен.
"Синакс может быть собран тогда, когда будет новая реалия – признана и провозглашена Томосом автокефальная Поместная Православная Украинская Церковь. И Предстоятель этой Церкви будет полноправным участником Синакса. Вот тогда, уже с участием Украинской Церкви, и должен решаться вопрос – но, по моему мнению, это будет вопрос, как Московский Патриархат вернуть к единству со Вселенским Православием!" – подчеркнул Зоря.
По его словам, в тексте нет ни слова о решении Вселенского Патриархата предоставить Томос украинской церкви.
Архиепископ назвал пункт о запрете входить в литургически-молитвенные контакты с духовенством "так называемого Киевского Патриархата" и "так называемой Автокефальной Церкви", "которые в прошлых действиях совершили много зла" просто "примером казуистики".
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Зоря подытожил: "По форме польское решение может быть истолковано различными способами, и очевидно, что таким был замысел его авторов, – но по сути оно не является препятствием для Вселенского Патриархата в дальнейшем реализовывать уже принятое им решение об автокефалии для Украины. Также епископы ПАПЦ формально даже не вспоминают о решении Вселенского Патриархата – не поддерживают его, но и не осуждают. А формула, выбранная для "запрета на литургические контакты с клириками" является многозначной и специально выписанной так, чтобы в скором времени она потеряла актуальность".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) 15 ноября запретила духовенству своей церкви "молитвенные контакты с представителями УПЦ КП и УАПЦ.
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.
Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
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Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.
грошидуши стадапаствы бьются жиж не на жизнь, а на смерть с боженькиного благословения!
Чтобы разобраться в этой истории, надо прекратить искать в ней высокоморальные, духовные, мировоззренческие и философские смыслы. Полное понимание логики конфликта придет, если относиться к нему как к коммерческому спору больших корпораций, которые не поделили огромный рынок сбыта с многочисленной клиентурой.
С моей точки зрения, это корпоративная война, в которой участвуют две бизнес-империи. Первая - Московский патриархат - пытается удержать контроль над украинским рынком. Вторая - Константинопольский патриархат - вернуть его себе, но при этом удержать и традиционные для себя территории....
Если так пойдет и дальше, то Константинополь сможет получить под свой полный контроль и нынешнюю УАПЦ, и нынешний Киевский Патриархат, а потом договориться с Москвой о разделе украинского рынка на сферы влияния. Просто чтобы не доводить дело до серьезного конфликта и чтобы не терять доходы от российских паломников на Афоне, в Стамбуле, Анталии, на Крите, Родосе и так далее.
https://24tv.ua/ru/bezumnyj_mir_tag5481
Мягкое и теплое.Просто пусть идут накуй-это в сторону россии,вместе с их мнением.И нервы делать не надо даже по такой мелочи.
Можно ли курить во время молитвы?
- Конечно нет! - любой ответит.
А можно ли молится во время курения?
Молиться никто, никогда и нигде не запрещал!
Молись при любых обстоятельствах, хоть сидя на толчке.
Бога ділити дурна справа.
А-а-а...., понял.
Бога делить можно, но не всем.
Да?
Так що помовч.
... Сербская православная церковь не согласилась с решением Вселенского патриархата восстановить в священническом звании предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ.
О несогласии с Фанаром также заявляли в Александрийской церкви,
церкви Чешских земель и Словакии и Православной церкви в Америке. Провести всеправославное совещание требуют Польская и Антиохийская церковь, а Румынская и Кипрская призвали Фанар к диалогу с РПЦ по этому вопросу.
Прямо Константинопольский патриархат не поддержала ни одна из 15 поместных православных церквей мира. А это означает, что ни у Порошенко, ни у Фанара пока не получился блицкриг с созданием в Украине автокефальной церкви
https://strana.ua/articles/analysis/171211-pochemu-sorvalas-vstrecha-prezidenta-s-arkhierejami-ukrainskoj-pravoslavnoj-tserkvi-.html
Мы вобще то чтим "Корран"-хто не с нами,тот баран
Мы вобще-то " еговисты"-кто не с нами,-сатанисты.
Даже чукча верит в то-с этим миром шось не то.
Со знанием дела!
Действительно, где они (поляки) и где мы (украинцы).
Попы как-то "забывают" - Яхве за миллион меньшую "обиду" сЕбя, под корень выжигал города и топил как щенков "детей своих". Ах да, оН теперь стал очень добрым
А останки динозавров подбрасывает сотона, которая делает всегда зло и невыносимо жестока: убила несколько человек(они ей чужие), не то что милосердный Яхве(миллионы, они еМу - "дети")
Пещерность этой "веры" поражает. Как и количество зараженных(((
Batushka - Ектения III: Премудрость - Live@Monteray, Kiev [28.05.2016]
Batushka - Live Graspop 2018 (Full Show HD)
Batushka - Yekteniya 5
Вонме́м!
Мир всем!
И духо́ви Моему.
Я Господь Бог ваш,
Мо́я же держава несказанна,
И слава непостижима́,
Мо́я же милость безмерна,
И человеколюби́е незначенно
Я Сам Владыкó,
По благоутробию́ Cвоему
При́зри на ны.
Вонме́м!
Мир всем!
И духо́ви Моему.
Я бо есть иерее,
Кроме гре́ха,
Правда Мо́я.
Правда Мо́я.
Правда во веки, слово Мо́е истина́.
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Благосло́вен всход святых Мо́их,
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Я, Владыко, благосло́вил святы́й всход,
Благосло́вен всход святых Мо́их,
Всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь!
Вонме́м!
Мир всем!
Я спасенье роду́
Человеческому ниспославы́й,
Таинствами славя́т
Пречестно́е и великолепно́е имя Мо́е,
Ныне и присно́, и во веки веков, аминь.
Аминь!
Я, Владыко, благосло́вил святы́й всход,
Благосло́вен всход святых Мо́их,
Всегда, ныне и присно, и во веки веков, аминь.
И сколько у этой микроцеркви прихода .? Хоть человек двадцать наберётся ? .
Тобто чисто теоретично можливо щось таке є, але практично це два десятка маргиналів, які роблять щось чисто по приколу, щоб шокувати оточуючих.
признайся шо тебя нет
эт перебор
потешно но не смешно
этим тварям