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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Запрет Польской церкви молиться с УПЦ КП и УАПЦ - это казуистика, - Евстратий Зоря

По мнению архиепископа, запрет специально выписан так, что допускает разные толкования, и вскоре будет отменен.

Спикер УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) прокомментировал решение Собора Епископов Польской Автокефальной Православной Церкви о запрете "молитвенных контактов" с представителями УПЦ КП и УАПЦ. Свое мнение он высказал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Советую читать первоисточник. Текст решения выписан таким образом, что позволяет разные толкования – и мне кажется, что это не случайность", – отметил архиепископ.

Спикер УПЦ (КП) раскритиковал призыв Собора принять решение "о созыве собрания глав Поместных Церквей для спокойного, в духе евангельском, Предания и канонов решения украинского вопроса".

Читайте на Цензор.НЕТ: Варфоломей был готов дать томос украинской церкви еще в 2008 году, но глава РПЦ Алексей пообещал ему участие во всеправославном соборе, - Ющенко

Он подчеркнул, что единственным, кто имеет такое право, является Вселенский Патриарх, и вопрос предоставления украинской церкви автокефалии уже решен.

"Синакс может быть собран тогда, когда будет новая реалия – признана и провозглашена Томосом автокефальная Поместная Православная Украинская Церковь. И Предстоятель этой Церкви будет полноправным участником Синакса. Вот тогда, уже с участием Украинской Церкви, и должен решаться вопрос – но, по моему мнению, это будет вопрос, как Московский Патриархат вернуть к единству со Вселенским Православием!" – подчеркнул Зоря.

По его словам, в тексте нет ни слова о решении Вселенского Патриархата предоставить Томос украинской церкви.

Архиепископ назвал пункт о запрете входить в литургически-молитвенные контакты с духовенством "так называемого Киевского Патриархата" и "так называемой Автокефальной Церкви", "которые в прошлых действиях совершили много зла" просто "примером казуистики".

Также на Цензор.НЕТ: Более половины украинцев поддерживают создание автокефальной поместной церкви, - опрос

Зоря подытожил: "По форме польское решение может быть истолковано различными способами, и очевидно, что таким был замысел его авторов, – но по сути оно не является препятствием для Вселенского Патриархата в дальнейшем реализовывать уже принятое им решение об автокефалии для Украины. Также епископы ПАПЦ формально даже не вспоминают о решении Вселенского Патриархата – не поддерживают его, но и не осуждают. А формула, выбранная для "запрета на литургические контакты с клириками" является многозначной и специально выписанной так, чтобы в скором времени она потеряла актуальность".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) 15 ноября запретила духовенству своей церкви "молитвенные контакты с представителями УПЦ КП и УАПЦ.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Также на Цензор.НЕТ: Он официально на соборе озвучит ответ на это предложение, - архиепископ Зоря о выдвижении Филарета на главу поместной церкви

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3097447
 
   
 Топ комментарии
 
Попы пошли стенка на стенку.
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Абсурд. Інших слів немає. "Запрєт Польской церкві моліться....." - ключові слова. Бо що б не написав замість крапок - головне у реченні його спонукальна дія. Яке право хтось, хто б це не був може комусь, хто б це не був заборонити молитися? Абсурд.
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Та й грець з ними.
Бога ділити дурна справа.
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что тут?очередная "зрада" со стороны "западных кацапов"?
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Так за гроши души стада паствы бьются жиж не на жизнь, а на смерть с боженькиного благословения!
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страсти по томосу и автокефалии выплеснулись за границы Украины, став международной новостью
Чтобы разобраться в этой истории, надо прекратить искать в ней высокоморальные, духовные, мировоззренческие и философские смыслы. Полное понимание логики конфликта придет, если относиться к нему как к коммерческому спору больших корпораций, которые не поделили огромный рынок сбыта с многочисленной клиентурой.
С моей точки зрения, это корпоративная война, в которой участвуют две бизнес-империи. Первая - Московский патриархат - пытается удержать контроль над украинским рынком. Вторая - Константинопольский патриархат - вернуть его себе, но при этом удержать и традиционные для себя территории....
Если так пойдет и дальше, то Константинополь сможет получить под свой полный контроль и нынешнюю УАПЦ, и нынешний Киевский Патриархат, а потом договориться с Москвой о разделе украинского рынка на сферы влияния. Просто чтобы не доводить дело до серьезного конфликта и чтобы не терять доходы от российских паломников на Афоне, в Стамбуле, Анталии, на Крите, Родосе и так далее.
https://24tv.ua/ru/bezumnyj_mir_tag5481
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Причем Польша и поляки к москальским прихвостням.В Украине мураевых и бойко не хватает,да и попов бесовских. рпцщных СВОИХ полно.У них католицизм в приоритете.
Мягкое и теплое.Просто пусть идут накуй-это в сторону россии,вместе с их мнением.И нервы делать не надо даже по такой мелочи.
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Абсурд. Інших слів немає. "Запрєт Польской церкві моліться....." - ключові слова. Бо що б не написав замість крапок - головне у реченні його спонукальна дія. Яке право хтось, хто б це не був може комусь, хто б це не був заборонити молитися? Абсурд.
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Запрєт Польской церкві моліться....."
Можно ли курить во время молитвы?
- Конечно нет! - любой ответит.
А можно ли молится во время курения?
Заборона Польської церкви молитися з УПЦ КП і УАПЦ - це казуїстика, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 729
Молиться никто, никогда и нигде не запрещал!
Молись при любых обстоятельствах, хоть сидя на толчке.
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Та й грець з ними.
Бога ділити дурна справа.
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Что? Что не так?
А-а-а...., понял.
Бога делить можно, но не всем.
Да?
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На відміну від ваших ми Бога не ділимо. Вжп забув як московські попи твого міста відмовились відспівувати дитину ?
Так що помовч.
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Ладно бы только польская православная...

... Сербская православная церковь не согласилась с решением Вселенского патриархата восстановить в священническом звании предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ.
О несогласии с Фанаром также заявляли в Александрийской церкви,
церкви Чешских земель и Словакии и Православной церкви в Америке. Провести всеправославное совещание требуют Польская и Антиохийская церковь, а Румынская и Кипрская призвали Фанар к диалогу с РПЦ по этому вопросу.
Прямо Константинопольский патриархат не поддержала ни одна из 15 поместных православных церквей мира. А это означает, что ни у Порошенко, ни у Фанара пока не получился блицкриг с созданием в Украине автокефальной церкви
https://strana.ua/articles/analysis/171211-pochemu-sorvalas-vstrecha-prezidenta-s-arkhierejami-ukrainskoj-pravoslavnoj-tserkvi-.html
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Аналогично - Белорусская ПЦ и Казахская
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Хари-Кришна,Хари-Рама,в нас свой бог,своя програма,
Мы вобще то чтим "Корран"-хто не с нами,тот баран
Мы вобще-то " еговисты"-кто не с нами,-сатанисты.
Даже чукча верит в то-с этим миром шось не то.
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Сколько в католической Польше правосланых церквей?Хрен да не хрена и все московитовские...И шо нам до их мнения.Где они,а где мы?Хай собі сосуть пісю злобноґо карліка далі!Начхать на них,с их же высокой колокольни!Как говорится польско-московская-православная филия ФСБ идет на хрен мелкими шагами,бо попки бобо!
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Про "сосуть пісю" ты здОрово написала.
Со знанием дела!
Действительно, где они (поляки) и где мы (украинцы).
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Сарказм подсосника у китайцев как всегда неуместен.
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Я смотрю ты лучше меня знаешь,как сосать у злобных карликов по имени Путлер,семирублёвенький рашистик!гггыыгггыы...Только ты того,поокуратней а то его выделения таксичные.От них мозг в вату превращается...😂
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У меня есть подозрение, что этот Дава - обычный санитар психушки
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Да лучше бы он был санитаром из психушки,а так обычный кремлебот.Который за один печатный знак получает 7 рАссЕйских рублей!Может кАнешнА как особо таксичному ему платят аж 8,но сомневаюсь.У меня на их поросячее повизгивание иммунитет.А то,что это именно хуйлопутлеровец определяется элементарно.Их задача спровоцировать любым способом.Я с них прикалываюсь.Хай собі строчит.У них же сейчас как,не отстрочит своему Хуйлопутлеру,жизнь не удалась.
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А ты им диптихом по лбу, мощами в корму, а евстратихией по бороде. Экзархи миропомазывались же не пальцем?

Попы как-то "забывают" - Яхве за миллион меньшую "обиду" сЕбя, под корень выжигал города и топил как щенков "детей своих". Ах да, оН теперь стал очень добрым Запрет Польской церкви молиться с УПЦ КП и УАПЦ - это казуистика, - Евстратий Зоря - Цензор.НЕТ 144
А останки динозавров подбрасывает сотона, которая делает всегда зло и невыносимо жестока: убила несколько человек(они ей чужие), не то что милосердный Яхве(миллионы, они еМу - "дети")
Пещерность этой "веры" поражает. Как и количество зараженных(((
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Что до польского православия - мне нравится только одна его версия, хе-хе. Польский проект Batushka, визуально и музыкально основанный на православной литургии, но... естественно, всё трансформировано в хулу (в частности, оригинальные тексты православных ектений переписаны от 1 лица) Запрет Польской церкви молиться с УПЦ КП и УАПЦ - это казуистика, - Евстратий Зоря - Цензор.НЕТ 2192
Batushka - Ектения III: Премудрость - Live@Monteray, Kiev [28.05.2016]

Batushka - Live Graspop 2018 (Full Show HD)

Batushka - Yekteniya 5

Вонме́м!

Мир всем!
И духо́ви Моему.

Я Господь Бог ваш,

Мо́я же держава несказанна,
И слава непостижима́,
Мо́я же милость безмерна,
И человеколюби́е незначенно
Я Сам Владыкó,
По благоутробию́ Cвоему
При́зри на ны.

Вонме́м!

Мир всем!
И духо́ви Моему.

Я бо есть иерее,

Кроме гре́ха,
Правда Мо́я.
Правда Мо́я.
Правда во веки, слово Мо́е истина́.

Я, Владыко, благосло́вил святы́й всход,

Благосло́вен всход святых Мо́их,
Всегда, ныне и присно, и во веки веков.

От Cво́их раб,

И помилую вас по множе́ству
Мило́сти Моея
И ще́дрот Своя ниспослав.

Еще помолимся

О милости, жизни, мире, здравии, спасении в искушении, прощении […]

Я, Владыко, благосло́вил святы́й всход,

Благосло́вен всход святых Мо́их,
Всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Аминь!

Вонме́м!
Мир всем!

Я спасенье роду́

Человеческому ниспославы́й,
Таинствами славя́т
Пречестно́е и великолепно́е имя Мо́е,
Ныне и присно́, и во веки веков, аминь.
Аминь!

Я, Владыко, благосло́вил святы́й всход,

Благосло́вен всход святых Мо́их,
Всегда, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Запрет Польской церкви молиться с УПЦ КП и УАПЦ - это казуистика, - Евстратий Зоря - Цензор.НЕТ 217
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Говорить от имени украинской автокефальной церкви которая еще не создана как-то не камильфо, также единолично критиковать другие церкви и тем более церкви других государств, соседей и союзников Украины, нам с ними не только молиться вместе, но и жить, торговать и при необходимости воевать вместе..... Аккуратнее нужно быть думайте о стране, не только о собственных интересах.
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Как раз О СОБСТВЕННЫХ интересах думать и надо . Как и делают все страны мира . Ну а чужие интересы нужно лишь учитывать ,,или брать во внимание . Вот как делает Германия при строительстве СП-2 . Запрет Польской церкви молиться с УПЦ КП и УАПЦ - это казуистика, - Евстратий Зоря - Цензор.НЕТ 8072 .
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Польская Автокефальная Православная Церковь . . ??? Это что ещё за хреновина такая . ?
И сколько у этой микроцеркви прихода .? Хоть человек двадцать наберётся ? Запрет Польской церкви молиться с УПЦ КП и УАПЦ - это казуистика, - Евстратий Зоря - Цензор.НЕТ 9065 .
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а порохоботам гуглить методичка не позволяет?
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А тебе надо обязательно всунуть сюда своё сюрло , да ватя . ?? Заборона Польської церкви молитися з УПЦ КП і УАПЦ - це казуїстика, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 4926 .
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По спорным вопросам у минстеця выход на гугл зациклен обратно на методичку...
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Польская церковь с разрешения Константинополя УЖЕ предоставила автокефалию украинской церкви больше 60 лет назад. Кроме методичек нужно учиться мир познавать не только через витрину рошена.
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Ну так учись ,, школяр . !! Тебе разве кто мешает . ?? .
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Поляки ,как и кацапы-наши враги.Ситуативно, мы сейчас с поляками, но у них есть свои нац.интересы, и они нам НИКОГДА не забудут 1939-й год.. А до этого была куча войн.Не нужно тешить себя успокающими мыслями,_дадим слабинку-нас порвут, как Тузик грелку.Единственный наш НАДЁЖНЫЙ партнёр-США.Им можно верить безоговорочно.
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гамеры блюдут прежде всего свой интерес..не забывайте..в своё время был успешно слит Южный Вьетнам..
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И Израиль они несколько раз оставляли без поддержки в критических для него вопросах. Если бы евреи сами не надавали по зубам арабам - американцы и Израиль спокойно слили
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там всё сложнее..на совести маланцев были даже потопленные американские корабли..естественно им простили..
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ой, напугали... та не молитесь, смотри умники нашлись. баба з возу... Запрет Польской церкви молиться с УПЦ КП и УАПЦ - это казуистика, - Евстратий Зоря - Цензор.НЕТ 2607
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В майже 100-відсотково католицькій Польщі - православна церква - ще та СИЛА!!! Запрет Польской церкви молиться с УПЦ КП и УАПЦ - это казуистика, - Евстратий Зоря - Цензор.НЕТ 6563 (Це майже як зважувати на думку тарганів щодо генерального прибирання на вашій кухні!)
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Також звернув на це увагу це звучить приблизно як іудейська церква Ватікану, чи християнська церква Саудівської Аравії.

Тобто чисто теоретично можливо щось таке є, але практично це два десятка маргиналів, які роблять щось чисто по приколу, щоб шокувати оточуючих.
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"А Баба Яга - против!!!" (Когда пацаном мелким был, в селе жили десяток еврейских семей... Все - люди, как люди, только ода - как "не от мира сего...". Всё время подчёркивали свою "особость", больше всего - мамашка... И сына своего к этому приучила... Всё время от него только и слышали в свой адрес - "гои", свиньи... Когда сыночек такое ляпнул, скрутили, руки за спиной связали, раззявили рот и кусок сала засунули... А чтобы не выплюнул - бинтом замотали... И отпустили... Семейка через месяц из посёлка выехала). А я с одним евреем дружил до выпуска из школы... (погиб в Афгане).
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Нет, это не казуистика, а простое мракобесие и жополизание пахану и подельнуку пахана - главе секты без Томоса РПЦ.
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В этом вопросе без десяти бутылок Портвейна, вижу не разобраться
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Верующие люди молятся Богу ,а не священникам и никакие запреты на них не действуют.
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боженька помилуй ущербных
признайся шо тебя нет
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эти ряженные похотливые мужыки
потешно но не смешно
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я своего ребёнка на пушечный выстрел не подпущю к
этим тварям
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗапрет Польской церкви молиться с УПЦ КП и УАПЦ - это казуистика, - Евстратий Зоря
 
 
 
 
 
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