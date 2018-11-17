 Запрет Польской церкви молиться с УПЦ КП и УАПЦ - это казуистика, - Евстратий Зоря

Спикер УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) прокомментировал решение Собора Епископов Польской Автокефальной Православной Церкви о запрете "молитвенных контактов" с представителями УПЦ КП и УАПЦ. Свое мнение он высказал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Советую читать первоисточник. Текст решения выписан таким образом, что позволяет разные толкования – и мне кажется, что это не случайность", – отметил архиепископ.

Спикер УПЦ (КП) раскритиковал призыв Собора принять решение "о созыве собрания глав Поместных Церквей для спокойного, в духе евангельском, Предания и канонов решения украинского вопроса".

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Он подчеркнул, что единственным, кто имеет такое право, является Вселенский Патриарх, и вопрос предоставления украинской церкви автокефалии уже решен.

"Синакс может быть собран тогда, когда будет новая реалия – признана и провозглашена Томосом автокефальная Поместная Православная Украинская Церковь. И Предстоятель этой Церкви будет полноправным участником Синакса. Вот тогда, уже с участием Украинской Церкви, и должен решаться вопрос – но, по моему мнению, это будет вопрос, как Московский Патриархат вернуть к единству со Вселенским Православием!" – подчеркнул Зоря.

По его словам, в тексте нет ни слова о решении Вселенского Патриархата предоставить Томос украинской церкви.

Архиепископ назвал пункт о запрете входить в литургически-молитвенные контакты с духовенством "так называемого Киевского Патриархата" и "так называемой Автокефальной Церкви", "которые в прошлых действиях совершили много зла" просто "примером казуистики".

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Зоря подытожил: "По форме польское решение может быть истолковано различными способами, и очевидно, что таким был замысел его авторов, – но по сути оно не является препятствием для Вселенского Патриархата в дальнейшем реализовывать уже принятое им решение об автокефалии для Украины. Также епископы ПАПЦ формально даже не вспоминают о решении Вселенского Патриархата – не поддерживают его, но и не осуждают. А формула, выбранная для "запрета на литургические контакты с клириками" является многозначной и специально выписанной так, чтобы в скором времени она потеряла актуальность".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) 15 ноября запретила духовенству своей церкви "молитвенные контакты с представителями УПЦ КП и УАПЦ.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

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Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.