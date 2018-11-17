 Воина 56 ОМПБ Александра Лукьянца, который умер в зоне ООС, похоронят завтра в Запорожской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Александр Лукьянец родился 22.08.1979 года. Находился на фронте с декабря 2014 года. С 2016-го служил по контракту в 21-м ОМПБ.

У него остался брат Руслан Забилый, гендиректор Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" (национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов).