 Воина 56 ОМПБ Александра Лукьянца, который умер в зоне ООС, похоронят завтра в Запорожской области

Завтра, 18 декабря, в селе Шевченковское Бильмацкого района Запорожской области в 11:00 начнется церемония прощания с Александром Петровичем Лукьянцом, 1979 года рождения, сержантом, старшиной 3-й мотопехотной роты 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" 56-й отдельной мотопехотной бригады, который 15 ноября ушел из жизни по состоянию здоровья в зоне проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Александр Лукьянец родился 22.08.1979 года. Находился на фронте с декабря 2014 года. С 2016-го служил по контракту в 21-м ОМПБ.
У него остался брат Руслан Забилый, гендиректор Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" (национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов).Источник: https://censor.net.ua/n3097446
Найщиріші співчуття родині.