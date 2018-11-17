 Под Киевом ограбили инкассаторов: похищены 1,8 млн грн., в области введен план "Перехват" (обновлено)

Утром 17 ноября в городе Ирпене Киевской области произошло ограбление инкассаторов. Об этом на своем сайте сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Инцидент произошел на одной из улиц города Ирпеня, когда инкассатор находился у банкомата. Машина инкассаторов была открыта, поэтому злоумышленники беспрепятственно открыли дверцу. Внутри авто находился водитель", – рассказали правоохранители.

По их данным, злоумышленников было двое. Они похитили четыре банкоматные кассеты со средствами и скрылись на черном внедорожнике.

Преступников ищут, объявлен план "Перехват".

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Позднее пресс-служба "Приватбанка" сообщила, что злоумышленники похитили 1,8 млн гривен.

"Сбив водителя-инкассатора похищенным автомобилем и заблокировав выезд инкассаторского авто, угрожая применением оружия и физической силы, грабители смогли завладеть кассетами с деньгами для банкомата и сбежать. Водитель инкассаторского автомбиля получил легкие телесные повреждения. По данным СБ банка, из инкассаторского авто похищены 1,8 млн грн.", – сказано в сообщении банка.

"Приватбанк" обещает вознаграждение за помощь в поимке преступников.

"За любую информацию о личности преступников или местонахождении похищенных кассет для банкоматов, которая поможет как можно скорее раскрыть преступление, будет выплачено вознаграждение в размере 100 000 грн.", – сообщает пресс-служба учреждения.