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Все про:инкассаторы (78) Киевская область (1558) ограбление (1172)

 Под Киевом ограбили инкассаторов: похищены 1,8 млн грн., в области введен план "Перехват" (обновлено)

Двое неизвестных открыли незапертую дверь инкассаторского авто и завладели кассетами с деньгами. "Приватбанк" обещает награду в 100 000 гривен за помощь в поимке преступников.

Утром 17 ноября в городе Ирпене Киевской области произошло ограбление инкассаторов. Об этом на своем сайте сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Инцидент произошел на одной из улиц города Ирпеня, когда инкассатор находился у банкомата. Машина инкассаторов была открыта, поэтому злоумышленники беспрепятственно открыли дверцу. Внутри авто находился водитель", – рассказали правоохранители.

По их данным, злоумышленников было двое. Они похитили четыре банкоматные кассеты со средствами и скрылись на черном внедорожнике.

Преступников ищут, объявлен план "Перехват".

Также на Цензор.НЕТ: Нападение на инкассаторов в Одессе: ранены 2 человека, похищено 3 400 000 гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Позднее пресс-служба "Приватбанка" сообщила, что злоумышленники похитили 1,8 млн гривен.

"Сбив водителя-инкассатора похищенным автомобилем и заблокировав выезд инкассаторского авто, угрожая применением оружия и физической силы, грабители смогли завладеть кассетами с деньгами для банкомата и сбежать. Водитель инкассаторского автомбиля получил легкие телесные повреждения. По данным СБ банка, из инкассаторского авто похищены 1,8 млн грн.", – сказано в сообщении банка.

"Приватбанк" обещает вознаграждение за помощь в поимке преступников.

"За любую информацию о личности преступников или местонахождении похищенных кассет для банкоматов, которая поможет как можно скорее раскрыть преступление, будет выплачено вознаграждение в размере 100 000 грн.", – сообщает пресс-служба учреждения.

Источник: https://censor.net.ua/n3097445
 
   
 Топ комментарии
 
Угу. перехватите да. Уже много Рюкзакофф перехватил убийц инкасаторов? Рюкзаков умеет только Саакашвили перехватывать и блокировщиков торговли с окупантами.
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не запереть фургон это косяк конкретный
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Совет форумчанПравила форума
 
Тут 45 миллионов ограбили и продолжают грабить каждый день трэшовые дедушки, а плана "Перехват" все нет...
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хватит скулить, марш в будку.
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и так всегда. и ничего не изменишь. люди грабить это хорошо. а вот иждивенцом, приспособленцом, совьетским человеком быть плохо. грабители обычно платят по счетам, да в рассрочку, но платят. а вот в советской системе есть вариант пропетлять. но мне это не надо... поясню, одна мне говорит, - при союзе мне сделали операцию БЕСПЛАТНО! меня замкнуло, я ей говорю - слышь, лахудра кацапоголовая, нет такого слова БЕСПЛАТНО. тебе комбедовцы навешали лапши о ,,бесплатно,, и за ту операцию заплатил, я. и мне такая система не нравится, когда голодрань типа тебя орет - бесплатно. иди сука работай, сидишь падаль ждешь когда лох типа меня тебе построит счастье. она мне со слезами отвечает, - так я работала... вот теперь гнида посчитай сколько ты отчислила в казну и это есть реальная картина твоих возможностей. так, что мне умирать? да, говорю я ей т.к. сам не рассчитываю на ,,чудо,, и знаю - человек сам кузнец своего счастья... и я готов к смерти. а вообще грабителем работать плохо, всегда это плохо кончается. хотя и есть исключения, главное вовремя сказать стоп.
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Отэта я понимаю. Без мокрухи, всё красиво. А банк не обеднеет.
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хорошо хоть не убили ни кого.Инкассатор-профессия опасная.А "человеческий фактор " явление довольно частое.
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Для того и существуют инструкции, чтобы такие опасные профессии были безопасными! кто их выполняет, у того никаких проблем не бывает! нарушение же - приравнивается к пособничеству и должно караться наравне с преступниками!
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Угу. перехватите да. Уже много Рюкзакофф перехватил убийц инкасаторов? Рюкзаков умеет только Саакашвили перехватывать и блокировщиков торговли с окупантами.
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Не переймайся, форумчани вже розкрили злочин. Не пройшло і 5 хвилин..... Вони у нас по всім темам експерди...
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Не отвлекайте Авакова, А то ЙДЫ, та ЙДЫ.
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Когда дело пахнеп баблом, мусор Сабаков достанет из под земли!
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Слава тому, кто выше, что без мокрого.
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Почему спишут.Они и так виновны.Машину нужно закрывать а водитель должен ее охранять.
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за нормативными требованиями НБУ, КАЖДАЯ машина должна быть бронирована и оборудована сейфом, где и должны храниться деньги...В машине кроме инкассаторов должны быть охранники ..а менять кассеты в банкоматах и бас-терминалах должен инженер...Но все это нарушается, т.к. приват в погоне за прибылями ... загружает кассетами всю машину под завязку и охранников просто некуда садить..так же никаких сейфов нет, а просто запихивают все в салон под завязку...почти все машины не бронированы и не имеют тревожной (по крайней мере три-четыре года тому было так)
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скорее всего преступники сканировали сигнал закрытия центрального замка и открыли...
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не запереть фургон это косяк конкретный
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Старые менты сразу же прижали бы того,кто"забыл закрыть"дверь.А новые наверное,как обычно спросят:-"Вы специально не закрыли двери?"А им ответя:-"Нет,что Вы,это получилось совершенно случайно!Мы не такие."И новые полицейские им поверят и отпустят...А не они,так судья.😂
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Дура, новые полицейские в патрулях, в райотделах и далее "прижимают" твои любимые - старые.
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Сам дурак...ггыыггы...А что про судий молчишь?
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...🤣...Есть,могу продать,не дорого..гггыыггыы...
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Банальне порушення інструкції для інкасаторів.
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Целенаправленная"забывчивость"...А не банальное нарушение.
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"Машина инкассаторов была открыта, поэтому злоумышленники беспрепятственно открыли дверцу." Під Києвом пограбували інкасаторів, в області введено план "Перехоплення" - Цензор.НЕТ 8378 ищите среди сменщиков инкасаторов или недавно уволившихся сотрудников.....
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а там часом не написали - берите мешки открыты Під Києвом пограбували інкасаторів, в області введено план "Перехоплення" - Цензор.НЕТ 3791
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Чистый договорняк. Черный внедорожник совершенно случайно оказался точно в то время и в том месте где стояла инкассаторская машина со случайно открытой дверью.
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198,65 %..
надо щемить экипаж - и будет вам счастье..
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Нужно допросить инкассаторов с пристрастием - 100% кто-то из них в доле.
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У самих инкассаторов спросите. Эти бумаговозы офигевшие считают себя крутыми на дорогах, нарушают раз за разом. А на деле оказываются обычными бездарными быдланами. Шансы, что свой автобус почистили они, вдесятеро выше, чем посторонние люди.
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из машины не возможно выйти не открыв дверь!) на какой-то момент она по-любому будет открытая))))
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Надо предложить,чтоб инкассаторы на кабриолетах бабло перевозили.А то обидно, как-то...Так бы могли и мимо проходящие пенсионеры с бюджетниками попастись,оказавшись совсем случайно поблизости...
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Насправді вони подумали трохи, подивились на сонечко, вже час к обіду, і ввели план "Перехав."
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Теперь этим ребятам не страшны никакие цены на коммуналку. Только инкассаторов на всех не хватит.
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только за этот бандитский банк разводняк пора обонкротить..скоты разводилово...с коллекторами..
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Инкассаторы новостей не читают. Не знали, что иногда грабют, и не только их.🙂 Как иначе объяснить незакрытую дверь?
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це була спланована спецоперація когось))
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Открыть незапертую дверь - это ограбление ?
И никого не застрелили - не смешите людей.
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если только в 4 кассетах было 1,8 млн гривен, а обычно загружают штук двадцать- тридцать кассет, то по требованиям НБУ для перевозки такой суммы должен быть задействован дополнительный оперативный автомобиль. инкассаторы вынуждены выполнять работу инженеров, нарушая, кстати все возможные нормативы...и водитель сам остается в машине
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сколько банкоматов и платежных терминалов - на все по 2 машины инкассаторов не хватит
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Это грося с палубием формируют бюджет на 2019 год)))
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Как-то смахивает на разыгранный спектакль.
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У-гууу....будем знать, сколько в одной кассете денег...
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Дуже схоже на кримінальну змову інкасаторів зі злочинцчми
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главное- не убий, а забрали у банкира- правильно сделали
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод Киевом ограбили инкассаторов: похищены 1,8 млн грн., в области введен план "Перехват" (обновлено)
 
 
 
 
 
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