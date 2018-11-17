 "О дате, времени и номере рейса проинформирую представителей САП", - Продан рассказал о возвращении

Подозреваемый в незаконном обогащении экс-и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что вернется в Украину "сразу после завершения лечения и реабилитации", а о дате и времени проинформирует представителей САП. Об этом Продан заявил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Узнал, что мне якобы сообщено о подозрении. В САП объясняют, что дважды присылали повестки и не получили сведений о моем местонахождении. Акцентирую внимание прокуроров САП, что запланировал выезд на лечение заранее, о чем уже сообщал", – отметил Продан.

Он добавил, что обратился в администрацию клиники "с просьбой подготовить официальный документ о пребывании в медицинском учреждении".

"В ближайшее время мои представители обратятся к САП ГПУ и предоставят письмо, подписанное уполномоченным лицом учреждения. Я также отправлю оригинал указанного письма по почте... Без всякого сомнения сразу после завершения лечения и реабилитации я вернусь в Украину. О дате, времени и номере рейса (если буду возвращаться самолетом) проинформирую представителей САП. Не думаю, что возникнет необходимость длительного пребывания за рубежом", – отметил Продан.

Он также заявил, что не видел "ни одного официального документа" по поводу обвинений в его адрес.

"О спекуляциях по поводу того, вернусь ли я в Украину... Зачем делать самоубийственные для репутации поступки, если для реальных претензий правоохранителей нет каких-либо оснований?", – добавил экс-и.о. главы ГФС.

Напомним, 15 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. По данным САП, за время работы на должностях и.о. заместителя и и.о. председателя ГФС в июле 2016 - июне 2018 года он получил 89 млн грн, за которые ему приобрели ряд объектов недвижимости и автомобилей.