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 Политика Украины
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Все про:ГФС (2893) САП (920) Продан Мирослав (38)

 "О дате, времени и номере рейса проинформирую представителей САП", - Продан рассказал о возвращении

Бывший и.о.главы ГФС утверждает, что не собирается оставаться за границей.

Подозреваемый в незаконном обогащении экс-и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что вернется в Украину "сразу после завершения лечения и реабилитации", а о дате и времени проинформирует представителей САП. Об этом Продан заявил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Узнал, что мне якобы сообщено о подозрении. В САП объясняют, что дважды присылали повестки и не получили сведений о моем местонахождении. Акцентирую внимание прокуроров САП, что запланировал выезд на лечение заранее, о чем уже сообщал", – отметил Продан.

Он добавил, что обратился в администрацию клиники "с просьбой подготовить официальный документ о пребывании в медицинском учреждении".

"В ближайшее время мои представители обратятся к САП ГПУ и предоставят письмо, подписанное уполномоченным лицом учреждения. Я также отправлю оригинал указанного письма по почте... Без всякого сомнения сразу после завершения лечения и реабилитации я вернусь в Украину. О дате, времени и номере рейса (если буду возвращаться самолетом) проинформирую представителей САП. Не думаю, что возникнет необходимость длительного пребывания за рубежом", – отметил Продан.

Он также заявил, что не видел "ни одного официального документа" по поводу обвинений в его адрес.

"О спекуляциях по поводу того, вернусь ли я в Украину... Зачем делать самоубийственные для репутации поступки, если для реальных претензий правоохранителей нет каких-либо оснований?", – добавил экс-и.о. главы ГФС.

Напомним, 15 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. По данным САП, за время работы на должностях и.о. заместителя и и.о. председателя ГФС в июле 2016 - июне 2018 года он получил 89 млн грн, за которые ему приобрели ряд объектов недвижимости и автомобилей.

Источник: https://censor.net.ua/n3097443
 
 
 Топ комментарии
 
все договорились((((((((( можно возвращаться
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То що, скоро почнеться чергова серія нудного шоу "Соєвий цирк"?
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Ну это эпидемия какая то в кабмине! Как только становятся бывшими, так сразу и проявляется гемморой, эпилепсия и инхваркт микарда!
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все договорились((((((((( можно возвращаться
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В ТЮРЬМЕ ТОЖЕ ЕСТЬ БОЛЬНИЦА.Там и долечат.У них у всех одна болезнь ,когда за яйца схватят-хроническая диарея осложненная метеоризмом на фоне прогрессирующей клептомании.
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То що, скоро почнеться чергова серія нудного шоу "Соєвий цирк"?
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То слишком гуманно, проще на верёвке покатать, с узелком на затылке.
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Ну это эпидемия какая то в кабмине! Как только становятся бывшими, так сразу и проявляется гемморой, эпилепсия и инхваркт микарда!
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Мєсто встрєчі ізмєніть нєльзя! Кабінет генпрокурора. Як співається в одній кацапській пісні: "... на том же мєстє, в тот же час". Навіщо міняти відпрацьовану схему?
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каждому чинуше - обязательная ежегодная медкомиссия в ближайшей районной полиглинике... с отстранением от службы при малейших подозрениях на недомогание... стране нужны здоровые руковотратели...
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Поделился, а взамен ему купили плед, как гарантию неприкосновенности тела
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Едят отборную еде, наблюдаются и лечатся в дорогих западных клиниках, отпуск проводят в на шикарных и дорогих местах отдыха.
Но стоит только сотруднику прокуратуры задать вопрос "где взял", так сразу становятся больнее всех больных.
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А почему он не лечится в Украине?По месту прописки,у своего семейного доктора,на ту же сумму,за которую наши реформаторы предлагают лечится нам всем.Сколько там на год на человека выделили,370гр!Когда наши чиновники будут лечися у тех докторов,которые ещё не выехали за границу,тогда и нас начнут нормально лечить!
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я так понимаю одеяло еще не готово.....
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Торгуется, югик хочет продать подороже, а продан купить подешевле.
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і не "достануть"...- але це не клоуни - це злочинці....
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Цветы, музыка, ковровая дорожка. ВСТРЕЧАЙТЕ.
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Оно еще и подъебует!?!?! "Про дату, час і номер рейсу поінформую представників САП", - Продан розповів про повернення - Цензор.НЕТ 8004
Знает, что когда вернется, рехформированная судейская система
шоколадного РЫГО-УБЛЮДИЩА, отсудит из казны хороший куш, на наклеп на честного и порядочного труженика. "Про дату, час і номер рейсу поінформую представників САП", - Продан розповів про повернення - Цензор.НЕТ 3521
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читаем между строк - когда все порешаю...., отвалю откаты, грося подсуетится и уладит...- тогда и вернусь....
вІват реХволюціям...
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"Я также отправлю оригинал указанного письма по почте... "
Уже факс существует !, но он про него наверное не знает , или специально так делает , чтоб подольше письмо шло, а по дороге может ещё и потеряться ... 😜
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Я теперь понял, почему сегодня взлетели цены на клетчатые одеяла...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"О дате, времени и номере рейса проинформирую представителей САП", - Продан рассказал о возвращении
 
 
 
 
 
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