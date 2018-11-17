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Все про:реклама (542) Укрпочта (105) Смилянский Игорь (3)

 В отделениях "Укрпочты" запретили политическую рекламу, - Смилянский

При этом агитационные материалы почтальоны могут по–прежнему разносить по домам.

Генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смилянский закрыл услугу предоставления площадей под размещение политической рекламы в отделениях "Укрпочты", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс–Украина".

"Я закрыл политическую рекламу в отделениях. Если вы зайдете – вы не увидите политической рекламы – я закрыл ее как услугу. Просто чтобы не решать, кто будет висеть над туалетом, справа, слева. Чтобы почта была почтой. Чтобы люди, когда заходили, ощущали нормальную атмосферу", – объяснил решение Смилянский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Без удорожания доставки пенсий "Укрпочта" не сможет платить зарплаты, – Смилянский

Гендиректор "Укрпочты" подчеркнул, что хочет сделать из нее нормальную бизнес–компанию и не считает, что ее отделения должны становиться агитационными пунктами.

При этом он не видит проблемы с распространением агитационных материалов по почте.

"Разносить – пожалуйста, это наша работа", – подчеркнул он.

В то же время, по словам гендиректора "Укрпочты", он сам просматривает все полит–материалы прежде, чем их начинают разносить.

Также на Цензор.НЕТ: Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, – Гройсман руководителям "Укрпочты"

Как сообщалось, "Укрпочта" за 9 мес. увеличила чистый убыток на 23,7% до 514,1 млн грн, чистый доход – на 27,6% до 4,8 млрд грн.

"Укрпочта" в 2017 году получила 203 млн грн убытка по сравнению с 2016 годом, но увеличила чистый доход на 19,57% – до 5,5 млрд грн.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей стране, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории.

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Штат компании насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.



Источник: https://censor.net.ua/n3097440
 
   
 Топ комментарии
 
В отделениях "Укрпочты" запретили политическую рекламу, - Смилянский.

Тіко соціяльна: "Мова. Армія. Віра."
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Оце так досягнення! Крєпкій хазяйственнік,пля...
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"Укрпочта" в 2017 году получила 203 млн грн убытка по сравнению с 2016 годом, но увеличила чистый доход на 19,57% - до 5,5 млрд грн. Источник: https://censor.net.ua/n3097440»

Так хто в убіьтке, а кто з доходом на «Укрпочті»?

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тобто, як заплатять, то можна) знову занести/розвісити?!
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И так заплатять, агитки же по домам носить можно. Даже удобнее - нести добро и луч света в массы. В отделениях "Укрпочты" запретили политическую рекламу, - Смилянский - Цензор.НЕТ 6394
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так я ж і кажу - за гроші все, що завгодно - теж з пенсіями - мало платять/збитки - не будемо носити ! В отделениях "Укрпочты" запретили политическую рекламу, - Смилянский - Цензор.НЕТ 3517
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Он объяснил доходчиво, что полит рекламы не будет.
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точно - "Гендиректор "Укрпочты" подчеркнул, что хочет сделать из нее нормальную бизнес-компанию и не считает, что ее отделения должны становиться агитационными пунктами.
При этом он не видит проблемы с распространением агитационных материалов по почте.
"Разносить - пожалуйста, это наша работа", - подчеркнул он.Источник:https://censor.net.ua/n3097440"
рознесе все, але за гроші- бізнес))))))))))))))
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Оце так досягнення! Крєпкій хазяйственнік,пля...
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вранье , а шоколадки почему не убрали? В отделениях "Укрпочты" запретили политическую рекламу, - Смилянский - Цензор.НЕТ 1049
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"Укрпочта" в 2017 году получила 203 млн грн убытка по сравнению с 2016 годом, но увеличила чистый доход на 19,57% - до 5,5 млрд грн. Источник: https://censor.net.ua/n3097440»

Так хто в убіьтке, а кто з доходом на «Укрпочті»?

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А как же реклама шоколадного. Враги!!! В отделениях "Укрпочты" запретили политическую рекламу, - Смилянский - Цензор.НЕТ 2171
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В отделениях "Укрпочты" запретили политическую рекламу, - Смилянский.

Тіко соціяльна: "Мова. Армія. Віра."
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"Чтобы почта была почтой". Игорёк! Чтобы почта была почтой, попутно убери из неё мыло, шампуни, одеколоны, шоколадки, жвачки и всё, что вы там продаёте на этих ваших почтах, кроме почтовых услуг. А то атмосфера почты напоминает атмосферу хозмага, или магазина дешёвой парфюмерии.
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Ее пора вообще запретить, 200 лямов ушло уже на эту рекламу. Городу смела нуна было всего 80 лямов на запуск котелен в срок
У відділеннях "Укрпошти" заборонили політичну рекламу, - Смілянський - Цензор.НЕТ 2019
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рожу твоего хозяина видно на каждом углу по 2 штуки.. там пару лярдов ушло.. Городу смела нуна было всего 80 лямов на запуск котелен в срок
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Ну хоча б десь пенсіонерів не будуть зомбувати велетенськими мордами піарастів.
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Так, зображення цих морд будуть розносити по домівкам.
"При этом агитационные материалы почтальоны могут по-прежнему разносить по домам" - сказал Смилянский.
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Газети чи журнали мало хто тепер виписує, особливо по селах. А так - принесуть халявний папір для розтопки дров у печі. Хоч якась користь. У відділеннях "Укрпошти" заборонили політичну рекламу, - Смілянський - Цензор.НЕТ 6136
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Правильно! Учреждение государственное! Никакой полит. рекламы - только портрет Гаранта!!! У відділеннях "Укрпошти" заборонили політичну рекламу, - Смілянський - Цензор.НЕТ 4678 У відділеннях "Укрпошти" заборонили політичну рекламу, - Смілянський - Цензор.НЕТ 4678 У відділеннях "Укрпошти" заборонили політичну рекламу, - Смілянський - Цензор.НЕТ 4678
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И тут косатую гнобят... Вот вона бедолага.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ отделениях "Укрпочты" запретили политическую рекламу, - Смилянский
 
 
 
 
 
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