 Группа евродепутатов призвала Amazon убрать из продажи вещи с символикой СССР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Обращение к главе компании, миллиардеру Джеффу Безосу подписали евродепутаты из Литвы, Польши, Нидерландов, Хорватии, Латвии, Великобритании, Словакии, Эстонии, Финляндии, Португалии, Венгрии и Испании.
В письме евродепутаты заявили, что осуждают использование символов нацистских и советских режимов, поскольку они "систематически нарушали права человека и ограничивали свободу и демократию".
Кроме того, европарламентарии реагируют на возникшую в социальных сетях инициативу #WhyNotSvastika, в ходе которой Amazon призывают остановить торговлю десятками маек с советской символикой.
Этой осенью после критики Литвы и других Балтийских стран от торговли майками с советской символикой отказались Walmart Inc и Adidas.
Напомним, что на сайте Amazon можно найти разные артефакты советской эпохи: документы членов КПСС, кольца и медали с советской символикой, шапки-ушанки и пр.
Их в европах превеликое множество.
Десь так...
Разницу между этими символиками не вижу!
Ибо очень интересно получается, памятник украинским левым перенесли (потемкинцам), а кацапскую императрицу поставили
А то занимаются, популизмом.