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Все про:Европарламент (1331) символика (214) СССР (680) Amazon (1)

 Группа евродепутатов призвала Amazon убрать из продажи вещи с символикой СССР

Двадцать семь депутатов Европейского парламента обратились к корпорации Amazon с требованием прекратить интернет-торговлю вещами с советской символикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

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Обращение к главе компании, миллиардеру Джеффу Безосу подписали евродепутаты из Литвы, Польши, Нидерландов, Хорватии, Латвии, Великобритании, Словакии, Эстонии, Финляндии, Португалии, Венгрии и Испании.

В письме евродепутаты заявили, что осуждают использование символов нацистских и советских режимов, поскольку они "систематически нарушали права человека и ограничивали свободу и демократию".

Кроме того, европарламентарии реагируют на возникшую в социальных сетях инициативу #WhyNotSvastika, в ходе которой Amazon призывают остановить торговлю десятками маек с советской символикой.

Этой осенью после критики Литвы и других Балтийских стран от торговли майками с советской символикой отказались Walmart Inc и Adidas.

Напомним, что на сайте Amazon можно найти разные артефакты советской эпохи: документы членов КПСС, кольца и медали с советской символикой, шапки-ушанки и пр.

Источник: https://censor.net.ua/n3097439
 
   
 Топ комментарии
 
Замшелые совки, упоротые "руцкамырные", ультралеваки-любители экзотики.
Их в европах превеликое множество.
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це треба було вже давно зробити !чомусь фашистська символіка заборонена до продажу на eBay і Аmazon , а ось совковська - не питання - все що завгодно
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Замшелые совки, упоротые "руцкамырные", ультралеваки-любители экзотики.
Их в европах превеликое множество.
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Ті, хто успєшно здриснув з рашки, і тепер, з ужасного капіталістічєского дальока, розказує зоставшимся в гівні сородичам, какая бьіла сладкая калбаса по 20.20...
Десь так...
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Одно из правил торгового бизнеса гласит:"Спрос рождает предложение".
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Це застаріле правило. Вже давно діє цілком інше - формувати попит.
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Так я на это новое правило не ведусь. (Как покупатель). Я сам формирую свой спрос. А они формируют не спрос, а стадо баранов, которым внушают, что покупать. (Я хоть и тоже баран, но отбившийся от стада. Волки, правда, достают... Но лучше от зубов волка, чем от ножа шеф-повара).
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це треба було вже давно зробити !чомусь фашистська символіка заборонена до продажу на eBay і Аmazon , а ось совковська - не питання - все що завгодно
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может потому, что нацизм с фашизмом осуждены в общемировом масштабе, а коммунизм только кое где в восточной европе?
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Полностью согласен с вами!
Разницу между этими символиками не вижу!
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запрещать нужно не сссрную символику, а российскую и все что с ней связано...
Ибо очень интересно получается, памятник украинским левым перенесли (потемкинцам), а кацапскую императрицу поставили
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А може вже на часі, й євродепутатам, прийняти звкон, що до заборони нацистської і комуністичної символіки?
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Совкова символіка з часом підніметься в ціні.
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нужно понимать, что публика покупающая антикварный хлам и побрякушки - это не та же самая, которая пойдёт "умирать за идей совкового империализма". Не вижу криминала и в продаже "сувениров" времен нацисткой Германии. Эти побрякушки пополнять частные коллекции (мало ли что и кто колекционирует)
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Ну это больше относится не к пропаганде , а к коллекционированию.Майки,конечно нет а документы и медали, да. Рисунки Гитлера тоже выставлялись на аукционе и купило их лицо из России пожелавшее остаться неизвестным.
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рисунок он и в Африке рисунок, типа произведение искусства, не дурные шапки со звезадами.
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У кого на что денег хватает и моральных ограничений.
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Лучше бы эти евродепутаты, так боролись с северным потоком.
А то занимаются, популизмом.
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А в ЕС уже запретили советскую символику? Нет?! Тогда становитесь в очередь. За майками. С символикой. Налетай, торопись, покупай живопИсь.
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отношение двоякое к этому... Не все было плохо в СССР, так как и не все хорошо сейчас, где бы кто не жил. Я родился, учился, служил, жил в СССР так что мне теперь считать себя скрытой символикой того времени , если на мне ничего от того времени не одето ?
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Понимаю, я и сам "продукт" того времени. Тут дело не во внешней атрибутике, а в способе мышления. Каждый делает свой выбор сам.
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"Кто носит фирму " Адидас"-тот скоро Родину продаст".
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Потрібно заборонити носити, а продавати хай собі - це якраз є ще одним доказом, що ідеологія на сміттєвій звалці історії.
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А шо коммунистический Китай уже запретили? Или там нет репрессий
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Шапки-ушанки с "советской символикой" и кокошники были самыми ходовыми сувенирами для западных посетителей ЧМ-2018 по футболу. Несмотря на лето чуть ли не каждый второй ходил как поц в шапке. Не, конечно можно запретить эту типа советскую и кацапскую символику. Беда только в том, что точно такие ушанки с красной звездой в армии Китая! Ну а китайцам завалить мировой рынок этим добром раз плюнуть.
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Нарушение прав человека. Человек для личных целей может покупать эти вещи если он разделяет взгляды эти или просто хочет. Да и к тому же нет мирового осуждения и запрета коммунизма и его символики.
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может тебе для личных целей нужна свастика и атомная бомба?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГруппа евродепутатов призвала Amazon убрать из продажи вещи с символикой СССР
 
 
 
 
 
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