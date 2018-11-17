 Бойко выдвинут единым кандидатом в президенты от "Оппозиционной платформы - За жизнь", - Медведчук

Совет политического объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь" выдвинул на президентские выборы в Украине единую кандидатуру – народного депутата от Оппозиционного блока Юрия Бойко. Об этом сообщил глава политсовета партии "За життя" Виктор Медведчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии.

По словам Медведчука, решение принято единогласно.

"Наше объединение, которое будет на президентских, парламентских и местных выборах представлять интересы жителей юго-востока, русскоязычного населения и всех тех, кто понимает необходимость кардинального изменения политики нынешней власти, стало реальностью – это обеспечит нашей стране мир, восстановление экономики и достойную жизнь для десятков миллионов украинцев", – сказано в сообщении.

Лидер партии "За життя", нардеп Вадим Рабинович подтвердил телеканалу NewsOne информацию о выдвижении Бойко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 15 ноября Рабинович заявил, что не будет баллотироваться в президенты.

9 ноября 2018 года Рабинович и сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте Юрий Бойко подписали соглашение об объединении оппозиции и создании "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Читайте на Цензор.НЕТ: Колесников и Новинский открестились от создания "Оппозиционной платформы - За життя".

Президентские и парламентские выборы состоятся в Украине в 2019 году.