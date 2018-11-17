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 Бойко выдвинут единым кандидатом в президенты от "Оппозиционной платформы - За жизнь", - Медведчук

Политическое объединение будет представлять интересы юго-востока и русскоязычного населения.

Совет политического объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь" выдвинул на президентские выборы в Украине единую кандидатуру – народного депутата от Оппозиционного блока Юрия Бойко. Об этом сообщил глава политсовета партии "За життя" Виктор Медведчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии.

По словам Медведчука, решение принято единогласно.

"Наше объединение, которое будет на президентских, парламентских и местных выборах представлять интересы жителей юго-востока, русскоязычного населения и всех тех, кто понимает необходимость кардинального изменения политики нынешней власти, стало реальностью – это обеспечит нашей стране мир, восстановление экономики и достойную жизнь для десятков миллионов украинцев", – сказано в сообщении.

Лидер партии "За життя", нардеп Вадим Рабинович подтвердил телеканалу NewsOne информацию о выдвижении Бойко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 15 ноября Рабинович заявил, что не будет баллотироваться в президенты.

9 ноября 2018 года Рабинович и сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте Юрий Бойко подписали соглашение об объединении оппозиции и создании "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Читайте на Цензор.НЕТ: Колесников и Новинский открестились от создания "Оппозиционной платформы - За життя".

Президентские и парламентские выборы состоятся в Украине в 2019 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3097438
 
 
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Вы о чем, любезнейший? Тут и согласовывать нечего. Медведчук - непосредственный представитель х-ла в Украине. Что сказал он, то сказало х-ло.
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Бойко - мерв(ейчук) - отвлекающий маневр, Юля - главная фишка крембля!!!!
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Политическое объединение будет представлять интересы юго-востока и русскоязычного населения. Источник: https://censor.net.ua/n3097438 Ну то назвали бы "за новороссию" Бойко выдвинут единым кандидатом в президенты от "Оппозиционной платформы - За жизнь", - Медведчук - Цензор.НЕТ 7378
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Демократия может перестать существовать. Если такие доберутся до нее...- Уничтожить немедленно !
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Ленка Лукаш теж заявила що буде балатуватися.
Цікаво від кого ця мимра
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удивляет как вообще эта шайка лейка до сих пор крутится в Украине... они давно уже должны осваивать места не столь отдаленные
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Ждем возмущения от рати пети рошеновской.Все украла баба уля.,садовой в мусоре утопил город,а михо,то вообще лично хотел петю порешить)))
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Выдвинутый кандидат Бойко на билбордах будет на фоне вышек или поскромничает?
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Тепер вишки бойка будуть по всій Україні.
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Власть которая дрожит от компромата имеющегося на них у Хуйла - импотентна. В этой ситуации народ должен наблюдать эту позорную картину когда кремлевский прихвостень и утырок выдвигается в президенты Украины!Стыд и позор!... Бойко выдвинут единым кандидатом в президенты от "Оппозиционной платформы - За жизнь", - Медведчук - Цензор.НЕТ 1561
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Демократические процессы в Украине набирают силу, и это радует.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБойко выдвинут единым кандидатом в президенты от "Оппозиционной платформы - За жизнь", - Медведчук
 
 
 
 
 
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