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 Гройсман и Порошенко поздравили студентов с их праздником

Президент и премьер называют студентов движущей силой и желают им легких экзаменов

Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман поздравили студентов с Международным днем студентов. Соответствующие поздравления опубликованы на страницах Президента и Премьер-министра в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские студенты — креативные, смелые и свободные — движущая сила, которая творит новую, успешную Украину. Искренне поздравляю с Международным днем студентов!", — отметил Порошенко.

Также на Цензор.НЕТ: Более 25 тысяч иностранных студентов официально учатся в Украине, - МОН. ИНФОГРАФИКА

По словам Гройсмана, "День студента — праздник юности, время для больших возможностей и перспектив".

"Перед вами открыты все двери, не бойтесь покорять мир. С праздником! Интересных лекций и легких экзаменов!", — пожелал Премьер-министр.

Как известно, 17 ноября отмечается Международный день студентов.

Источник: https://censor.net.ua/n3097437
 
 
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Вдвоем?! Начали на Пейсбуке экономить?
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забыли добавить..вас ждут птицефабрики и плантации клубники в Польше..бо тут вы нам на хрен не нужны..
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пете хорошо,высший институт народного образования он закончил и даже в нем преподает, а гросе кроме мясного прилавка похвастать нечем
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Скорее наоборот. Гройсман - это реванш тупарей януковичей ))
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по вашему красть шапки и торговать мясом -это одно и тоже?
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Речь шла не о ремесле. А интеллектуальном уровне обоих.
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Укравшие будущее поздравили обокравших )) Студенты уж не те..Кушают с ложечки.
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Своих оставил в Англии,бо не патриотично
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а шо?! - студенти теж повинні за папа проголосувати! він же їх так любить!!! )))))))))))))
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"Перед вами открыты все двери, не бойтесь покорять мир. С праздником! Интересных лекций и легких экзаменов!", - пожелал Премьер-министр.Источник:https://censor.net.ua/n3097437

от ето саме воно! Гройсман і Порошенко привітали студентів із Міжнародним днем студентів - Цензор.НЕТ 4938 згадав, як в маупі, вчився!!! Гройсман і Порошенко привітали студентів із Міжнародним днем студентів - Цензор.НЕТ 4938
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГройсман и Порошенко поздравили студентов с их праздником
 
 
 
 
 
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