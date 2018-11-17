 Гройсман и Порошенко поздравили студентов с их праздником

Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман поздравили студентов с Международным днем студентов. Соответствующие поздравления опубликованы на страницах Президента и Премьер-министра в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинские студенты — креативные, смелые и свободные — движущая сила, которая творит новую, успешную Украину. Искренне поздравляю с Международным днем студентов!", — отметил Порошенко.
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По словам Гройсмана, "День студента — праздник юности, время для больших возможностей и перспектив".
"Перед вами открыты все двери, не бойтесь покорять мир. С праздником! Интересных лекций и легких экзаменов!", — пожелал Премьер-министр.
Как известно, 17 ноября отмечается Международный день студентов.
"Повод есть. День взятия Бастилии впустую прошел
от ето саме воно! згадав, як в маупі, вчився!!!