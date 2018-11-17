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Все про:активист (496) Холодницкий (567) САП (920)

 Готовы публично обсудить "реестр слитых дел САП", - Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий готов к публичному обсуждению списка уголовных дел, которые, по мнению активистов "Центра противодействия коррупции" были "слиты" прокурорами.

Об этом Холодницкий сообщил в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

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"Мы все эти их "слитые" дела готовы публично обсудить. И не я, а каждый процессуальный руководитель, который таковым является в каждом этом производстве", - сказал он.

По словам Холодницкого, САП уже проводит консультации по поводу расследования определенных уголовных дел с общественными активистами, среди которых представители реанимационного пакета реформ, Transparency International Ukraine. В таких встречах также принимали участие и представители Центра противодействия коррупции.

"Такое обсуждение уже идет по инициативе активистов. К нам в начале октября обратилась член общественного совета контроля НАБУ Злата Симоненко и активист Владимир Петраковский с вопросом обсуждения дел, которые, по их мнению, тормозились. Мы попросили предоставить список этих дел и уже дважды собирались для обсуждения", - отметил руководитель САП.

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Он сообщил также, что следующая встреча прокуроров САП с общественными активистами запланирована на 22 ноября.

"Мы и дальше готовы к активному обсуждению и не прячемся от проблем, но поносить себя также не дадим", - резюмировал Холодницкий.

Напомним, ЦПК в четверг представил сайт под названием "Реестр слитых дел", на котором опубликовал ряд уголовных дел САП, которые, как считают активисты, были неправомерно закрыты.

В ЦПК убеждены, что создание такого реестра поможет привлечь внимание общества к неправомерно закрытым уголовным производствам, а также обезопасить от закрытия другие дела. В общем активисты привели 13 дел в отношении топ-коррупционеров, в которых, по их мнению, действия прокуроров САП помешали следствию.

Источник: https://censor.net.ua/n3097433
 
   
 Топ комментарии
 
Дело труханова, например. Не хочу в бан, назарушка, а то б написала, что о тебе думаю.
Из- за такой розовощекой скотины убита последняя надежда Украины на созданные антикоррупционные органы.
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ну почему убита - есть 2 органа - гаджеты к-ка Линча и Кольта Готовы публично обсудить "реестр слитых дел САП", - Холодницкий - Цензор.НЕТ 1541
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крме тех что вышли гудком Готовы публично обсудить "реестр слитых дел САП", - Холодницкий - Цензор.НЕТ 8500
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Дело труханова, например. Не хочу в бан, назарушка, а то б написала, что о тебе думаю.
Из- за такой розовощекой скотины убита последняя надежда Украины на созданные антикоррупционные органы.
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ну почему убита - есть 2 органа - гаджеты к-ка Линча и Кольта
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Сытая и розовая скотины - продукты запланированной программы. Так что шерше торт Готові публічно обговорити "реєстр злитих справ САП", - Холодницький - Цензор.НЕТ 6132
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"толку было с него, как с козла молока. Но вреда, однако, тоже никакого"
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та отож)
у югіка, більша кантора - більше справ - більше грошей))))
а цьому, мабуть і того досить! Готові публічно обговорити "реєстр злитих справ САП", - Холодницький - Цензор.НЕТ 8777 Готові публічно обговорити "реєстр злитих справ САП", - Холодницький - Цензор.НЕТ 8777 Готові публічно обговорити "реєстр злитих справ САП", - Холодницький - Цензор.НЕТ 8777
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Він завжди готовий публічно обговорити,заговорити,забалакати любу проблему...Як він швидко прорізався,цей сором"ялизливий червонощокий піцик,як швидко влився в когорту махрових корупціонерів і казнокрадів...Що казати - галичанин,львівянин...Порада - не беріть нікого у владу,навіть у керівництво представників цього етносу...Зрадять,продадуть,використають і втікнуть...Це я говорю як галичанин і львівянин...тобто знаю тему...Там,правда,є нормальні люди,предки яких з центру чи півночі - їх на разі мало...
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галичани хороші...але репресії часів Ссср виховали частину еліти,що звикла до колаборації..
подивіться на Свободу..

Це я говорю як галичанин і львівянин...тобто знаю тему.
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спасибо что подтведили что правильно голосую именно за них
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УБЛЮДКУ холодницькому


сап програла справу
Приблизна кількість результатів: 32 200 (0,26 сек.)

заї...шся.
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http://sapfails.antac.org.ua/

"Реєстр злитих справ"Eng Рюкзаки Авакова Квартирний хабар Супрун Футбольні справи керівника САП Елітні маєтки та авто генерала Ткачука Справа МАУ Коломойського ..
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хорошо жить,когда есть много коррупционеров, а когда есть еще больше антикоррупционеров, жить еще лучше
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сап програла справу



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сто відсотків спеціально
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Неужели авакяна снова за рюкзаки дело откроют?
Нам 2я экспертиза, которая в 2 раза уменьшила убытки явно купленная!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГотовы публично обсудить "реестр слитых дел САП", - Холодницкий
 
 
 
 
 
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