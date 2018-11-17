 Готовы публично обсудить "реестр слитых дел САП", - Холодницкий

Об этом Холодницкий сообщил в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.
"Мы все эти их "слитые" дела готовы публично обсудить. И не я, а каждый процессуальный руководитель, который таковым является в каждом этом производстве", - сказал он.
По словам Холодницкого, САП уже проводит консультации по поводу расследования определенных уголовных дел с общественными активистами, среди которых представители реанимационного пакета реформ, Transparency International Ukraine. В таких встречах также принимали участие и представители Центра противодействия коррупции.
"Такое обсуждение уже идет по инициативе активистов. К нам в начале октября обратилась член общественного совета контроля НАБУ Злата Симоненко и активист Владимир Петраковский с вопросом обсуждения дел, которые, по их мнению, тормозились. Мы попросили предоставить список этих дел и уже дважды собирались для обсуждения", - отметил руководитель САП.
Он сообщил также, что следующая встреча прокуроров САП с общественными активистами запланирована на 22 ноября.
"Мы и дальше готовы к активному обсуждению и не прячемся от проблем, но поносить себя также не дадим", - резюмировал Холодницкий.
Напомним, ЦПК в четверг представил сайт под названием "Реестр слитых дел", на котором опубликовал ряд уголовных дел САП, которые, как считают активисты, были неправомерно закрыты.
В ЦПК убеждены, что создание такого реестра поможет привлечь внимание общества к неправомерно закрытым уголовным производствам, а также обезопасить от закрытия другие дела. В общем активисты привели 13 дел в отношении топ-коррупционеров, в которых, по их мнению, действия прокуроров САП помешали следствию.
крме тех что вышли гудком
Из- за такой розовощекой скотины убита последняя надежда Украины на созданные антикоррупционные органы.
у югіка, більша кантора - більше справ - більше грошей))))
а цьому, мабуть і того досить!
нихрена
подивіться на Свободу..
Це я говорю як галичанин і львівянин...тобто знаю тему.
сап
прокуратура
сап програла справу
Приблизна кількість результатів: 32 200 (0,26 сек.)
заї...шся.
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розкрадання палива для армії.
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сто відсотків спеціально
Нам 2я экспертиза, которая в 2 раза уменьшила убытки явно купленная!