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 Ностальгия по "совку": жители Брянска "штурмовали" прилавки с дешевой "Докторской" в новом магазине "Европа"

Жители Брянска устроили давку из-за дешевых продуктов на открытии магазина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на интернет-газету "Брянские новости".

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Инцидент произошел 16 ноября в Володарском районе города, в новом продуктовом магазине "Европа". На опубликованных в сети снимках видно, как люди столпились у входа в магазин. Газета утверждает, что местные жители узнали о продаже "Докторской" колбасы за 80 рублей и решили "взять прилавки штурмом".

Кроме того, магазин объявил о снижении цен на яйца и молоко — до 40 и 33 рублей соответственно, рассказали участники посвященного городу сообщества во "ВКонтакте".

Пользователи сети отметили, что в очереди стояли в основном пенсионеры: "Народ ностальгирует по ушедшей советской эпохе".

Источник: https://censor.net.ua/n3097432
 
   
 Топ комментарии
 
в чем новость?
Или у кого-то есть сомнения что наши пенсионеры не станут штурмувать за дешевой колбасой?
Далеко от параши убежали?
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Особливо часто про це згадують персонажі які і поливають всіх тим самим брудом.
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це параша так лугандон розвела ностальгією по совку ковбаса 2.20 горілка 3.60 руб. А отримали дупу та резервацію.
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Да и у нас выкинь нормальную колбасу по дешевой цене таже история будет, если не хуже. Не новость это. Уверен что мама отправит отца постоять в очереди, на пенсии все равно нечем заняться, а так может и колбаски дешевой купит. Над таким нельзя смеяться, это издевательство над пожилыми людьми.
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При чем здесь это,кацап? Чувство собственного достоинства можно иметь и с грошом в кармане.
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поржал... Ностальгія за "совком": жителі Брянська "штурмували" прилавки з дешевою "Лікарською" в новому магазині "Європа" - Цензор.НЕТ 9292 да ты сам в обезьяну превратишься, если увидишь в колбасу подешевше...я почему говорю - потому что именно такие гордые на словах на деле чаще всего дешевкой и оказывааются...
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Поржал? Иди-соси дальше. Мне твой психоанализ,основанный на собственном опыте неинтересен.
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в Україні з лопати не їдять, та горілку не п'ють скрізь гумовий лапоть.
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"викінь"ковбасу це ж ЯК?? хто за те "викінь" заплатить??? це ж не штани чи сорочки що продають за 50%(по-собівартості доречі) бо сезон пройшов і НІХТО їх через 6місяців купляти вже не буде.. і складські витрати та "заморожені гроші" додадуть ще10% до ціни

.. які ж ви москалики пропукінські та місцеві совкі тупуваті...
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Её реально выкинули, так как это по любому убыток, посмотрите на цены, даже туалетная бумага на вес дороже стоит.
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Пенсионерки, которых манила дешевая «Докторская», решили взять двери и прилавки штурмом. На них с иронией смотрели горожане, которые прекрасно знают, что дешевая колбаса не может быть качественной, а в убыток никто торговать не будет. https://www.bragazeta.ru/news/2018/11/16/v-bryanske-ustroili-davku-iz-za-kolbasy-po-80-rubley-v-evrope/(брянский сайт ) Ностальгія за "совком": жителі Брянська "штурмували" прилавки з дешевою "Лікарською" в новому магазині "Європа" - Цензор.НЕТ 7115 .
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віталік, а ти би з соєвого ізоляту, анусів, пенісів, калтиків дешеву ковбасу хавав?
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У кацапобыдла наиболее успешно получается штурмовать бутылки задницами.
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Сегодня в Капотне(район Москвы) сгорел НПЗ. Заявлено, что контроль над ситуацией взял лично мэр Собянин.
А что он там контролирует, обуглившуюся установку для крекера?
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Сказано же - контролирует СИТУАЦИЮ.Чиновники любят контролировать то, что не имеет чётких определений - потом ответственности никакой.А в случае успеха скажет - вот это ч и контролировал!
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Опять с названиями все попутали "Орда" надо было а не Европа назвать!
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Хех...)))
При первой же возможности ломанулись в "Европу"...)))
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И в Украине выкинь дешёвую колбасу - тоже будет твориться. Да и в Америке в "чёрную пятницу" творится тоже самое.Уровень, конечно, не тот - там не за колбасой ломятся, но принцип тотже.
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зато,говорят,скоро в неньке выстроятся очереди за шоколадным рагу
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Хорошо,что они укрофашистов боятся и не знают,что в нашей дешёвой колбасе бывают натуральные останки птицы и животных.И она продаётся свободно во всех магазинах.А то не дай Бог,чего доброго,начали бы к нам ездить,как наши в Польшу за продуктами.
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Можно подумать, у нас точно также не дерутся. Каждый год мэрия торт здоровенный заказывает, чтобы значит, культурно горожане брали по кусочку и кушали. Куда там! Не втолпишься! Бабки с кошелками, молодые лезут по головам, стараются набрать как можно больше. А остальные стоят на смотровой площадке и снимают этот разгул страстей. И это Украина. Так что...
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Если нам завезут дешевую колбасу (по 2,20), обязательно пойду, хоть подышать запахом детства.
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Магазин повинен називатись не "Европа",бо кацапня до неї не має ніякого відношення,а просто і невигадливо,по кацапські скрєпно- Жопа! Ностальгія за "совком": жителі Брянська "штурмували" прилавки з дешевою "Лікарською" в новому магазині "Європа" - Цензор.НЕТ 1005
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНостальгия по "совку": жители Брянска "штурмовали" прилавки с дешевой "Докторской" в новом магазине "Европа"
 
 
 
 
 
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