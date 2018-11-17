 Ностальгия по "совку": жители Брянска "штурмовали" прилавки с дешевой "Докторской" в новом магазине "Европа"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на интернет-газету "Брянские новости".

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Инцидент произошел 16 ноября в Володарском районе города, в новом продуктовом магазине "Европа". На опубликованных в сети снимках видно, как люди столпились у входа в магазин. Газета утверждает, что местные жители узнали о продаже "Докторской" колбасы за 80 рублей и решили "взять прилавки штурмом".

Кроме того, магазин объявил о снижении цен на яйца и молоко — до 40 и 33 рублей соответственно, рассказали участники посвященного городу сообщества во "ВКонтакте".

Пользователи сети отметили, что в очереди стояли в основном пенсионеры: "Народ ностальгирует по ушедшей советской эпохе".