 Ностальгия по "совку": жители Брянска "штурмовали" прилавки с дешевой "Докторской" в новом магазине "Европа"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на интернет-газету "Брянские новости".
Инцидент произошел 16 ноября в Володарском районе города, в новом продуктовом магазине "Европа". На опубликованных в сети снимках видно, как люди столпились у входа в магазин. Газета утверждает, что местные жители узнали о продаже "Докторской" колбасы за 80 рублей и решили "взять прилавки штурмом".
Кроме того, магазин объявил о снижении цен на яйца и молоко — до 40 и 33 рублей соответственно, рассказали участники посвященного городу сообщества во "ВКонтакте".
Пользователи сети отметили, что в очереди стояли в основном пенсионеры: "Народ ностальгирует по ушедшей советской эпохе".
.. які ж ви москалики пропукінські та місцеві совкі тупуваті...
А что он там контролирует, обуглившуюся установку для крекера?
При первой же возможности ломанулись в "Европу"...)))