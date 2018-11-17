 США четко заявили, что Украина будет в НАТО, - Климкин

Об этом заявил по итогам проведения Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В нашем совместном заявлении очень четко написано, и вы это не найдете во многих документах, о том, что Соединенные Штаты поддерживают наши евроатлантические стремления, и что рано или поздно Украина будет в НАТО. Четче сказать уже по определению нельзя", - подчеркнул министр иностранных дел.
Он подчеркнул, что во время заседания комиссии, а также во время его встречи с Майком Помпео, обсуждались дополнительные шаги для продвижения Украины в направлении НАТО, в частности, в контексте реформ и имплементации закона о национальной безопасности. В этой связи министр подчеркнул, что нужно решить очень много вопросов.
"На самом деле, вступление в НАТО – это процесс не только изменений в нашем секторе безопасности и обороны, это процесс освобождения на самом деле всей страны", - отметил глава МИД.
Напомним, в пятницу состоялось первое заседание обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США при сопредседательстве глав внешнеполитических ведомств двух стран.
Ну это типа-на том свете вам будет рай.
Не слышал,или что - то пропустил?
"и вы это не найдете во многих документах"
Ясно
Дежавю.
Помню в 2005 году тоже было, пока ющ и тимоха из за грызни между собой за дележку власти все не похерили... была открытая и прямая дорога в НАТО, давали План дій щодо членства в НАТО.
А Тимошенко убедила запад,что рано,а Украину что "не на часi".
При барыгах НАТО нам светит...
Ольгино, войте дальше про брехню.
Работают над этим.
Сибирнаш @urabar1961 19 ч.19 часов назад
Порошенко получил личное послание от японского лидера Синдзо Абэ, в котором последний по достоинству оценил борьбу Украины со сложностями и поблагодарил президента и украинцев за то что они за пять лет довели Россию до такого состояния что та начала возвращать Японии ее территории.
Когда Украина делала лучшую сталь, чем они?
И в любом случае, не нужно коверкать название Украины.
2008 - Ю.В.Т. + БЮТ вместе с ПР поддерживает войн РФ против Грузии.
2017 -2018 Ю.В.Т. НИ ОДНОГО ГОЛОСАВАНИЯ в поддержку признания РФ агресором,оккупантом и тд.
А слово к протоколу голосования не клеиться.
И вообще она настоящий коммунист по делам!
Говорит одно,подразумевает другое,а делает третье! Как коммунисты 80 лет.