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Все про:НАТО (6098) США (14418) Климкин (1939)

 США четко заявили, что Украина будет в НАТО, - Климкин

Официальный Вашингтон выразил очень четкую поддержку стремления Украины к членству в Евроатлантическом альянсе, подчеркнув, что Украина будет в НАТО.

Об этом заявил по итогам проведения Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В нашем совместном заявлении очень четко написано, и вы это не найдете во многих документах, о том, что Соединенные Штаты поддерживают наши евроатлантические стремления, и что рано или поздно Украина будет в НАТО. Четче сказать уже по определению нельзя", - подчеркнул министр иностранных дел.

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Он подчеркнул, что во время заседания комиссии, а также во время его встречи с Майком Помпео, обсуждались дополнительные шаги для продвижения Украины в направлении НАТО, в частности, в контексте реформ и имплементации закона о национальной безопасности. В этой связи министр подчеркнул, что нужно решить очень много вопросов.

"На самом деле, вступление в НАТО – это процесс не только изменений в нашем секторе безопасности и обороны, это процесс освобождения на самом деле всей страны", - отметил глава МИД.

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Напомним, в пятницу состоялось первое заседание обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США при сопредседательстве глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3097429
 
   
 Топ комментарии
 
"Брехло" "Клим", и ли не "брехло", "из параши", или нет, но вам, "внутриМКАДовским", крепко поперек горла стал, вместе с Порошенко... То-то и вижу, как вас "колбасит"... По мне, так лучше пусть будет "кацап Клим", отстаивающий Украину, чем "хахол "костя", её продающий и батрачащий на Кремль...
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Мне вот просто интересно.Эти короли брехни,хоть когда нибудь перестанут врать.Украина разменная монета между западом и ордой.Это очевидно.Клим ,ты брехло из параши.
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Мне вот просто интересно.Эти короли брехни,хоть когда нибудь перестанут врать.Украина разменная монета между западом и ордой.Это очевидно.Клим ,ты брехло из параши.
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"Брехло" "Клим", и ли не "брехло", "из параши", или нет, но вам, "внутриМКАДовским", крепко поперек горла стал, вместе с Порошенко... То-то и вижу, как вас "колбасит"... По мне, так лучше пусть будет "кацап Клим", отстаивающий Украину, чем "хахол "костя", её продающий и батрачащий на Кремль...
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Где и когда "США четко сказали" ???? Такое ощущение что Пецино правительство просто кроме врать ничего путного сделать не в состоянии - просто передрали технику брехни у Кремля - "ври побольше , обещай Рай и занимайся чем хочешь !" Четко сказали это когда вышел кто-то из первых лиц США и сказал - "Украина через 1 год ( или через 2 , 3 ) будет принята в НАТО , а не разговоры что "нужно стремится к стандартам " , ибо это может и не предполагать вхождение в НАТО в ближайшие 10-ть лет , если мы не достигнем нужных стандартов .
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Вступление в перспективе,а пока это троллинг кремлядей 80-го левела))))
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Четко заявила,токо нечетко сказала дату.
Ну это типа-на том свете вам будет рай.
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Ну вам то ваш ботоксный места в раю уже обеспечил
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А что, разве плешфюрер назвал точную дату, когда расеяне отправяться в рай?
Не слышал,или что - то пропустил?
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В нашем совместном заявлении очень четко написано, и вы это не найдете во многих документах, о том, что Соединенные Штаты поддерживают наши евроатлантические стремления, и что рано или поздно Украина будет в НАТО.

"и вы это не найдете во многих документах"

Ясно
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США четко заявили, что Украина будет в НАТО, - Климкин - Цензор.НЕТ 7218

Дежавю.
Помню в 2005 году тоже было, пока ющ и тимоха из за грызни между собой за дележку власти все не похерили... была открытая и прямая дорога в НАТО, давали План дій щодо членства в НАТО.
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Все новое хорошо забытое старое) (не все конечно, но много чего...)
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Шо то у тебя с памятью ! Насколько я помню это Ющенко спелся с Янеком и сделал с ним коалицию ! Шо за провалы в памяти ?
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это у тебя склероз, лупишь из дурной методички всякую чушь.
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Так Жулька тогда все похерила, говорила, что нам рано в НАТО, а в 2014 году, когда паРаша напала на Украину, эта косатая гнида говорила, что о НАТО надо забыть, чтобы не дразнить )(уйла и паРашу.
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Когда Жюлька "говорила" твой толстопузый Клептоман создавал для "донецких" ПР и вместе с ними разворовывал страну. Сейчас он просто "доворовует". Растёт, блин...
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В 2005 нам до НАТЬІ було як до Місяця рачки хоча б тому, що для більшості населення НАТА була страшилкою. Зараз нам до НАТЬІ вже ближче, вже як до Києва рачки, тому що Україна повинна відповідати певним критеріям для вступу.
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Звісно,звідки пресічному чіловеку знати, які в 2005 році були повноваження в пересидента-зрадника Дрища та прем*єра ЙОГО уряду .
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Давали,но Юща больше заботило собстенное здоровье,после отравления,чем страна.
А Тимошенко убедила запад,что рано,а Украину что "не на часi".
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А может, потом прибежал порошенко "в слезах и соплях" и все похерил? С "любыми друзямы" типа третьякова и т.п.
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В альянсе, к сожалению, больше двух десятков стран, которые и принимают решения. И там союзничков раши предостаточно. Знает ли это климкин? Конечно же. Но без брехни и тупого пиара власть уже жить не может. Присели на наркотик популизма конкретно.
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Ага, а платят за все Штаты. А кто платит, тот и решает - кому быть в НАТО, а кому и нет...
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Ага, платят и "спешат" пригласить Украину чтобы за нее еще платить)
При барыгах НАТО нам светит...
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😂😂😂 при "барыгах" у нас теснейшее взаимодействие во всех сферах и, в первую очередь, в военной! при "барыгах" мы будем в НАТО! а вот при твоей старой мокрощёлке - опять полезем в таёжный саюз
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при барыгах ты только с парашей товарообороты наращиваешь))) и ахмету с петром роттердамишь)) теснейшее взаимодействие
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наращивают товарооборот местные бизнесмены, потому что такие дятлы, как ты - покупают рашистские товары!
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если ответить нечего, а тупое навешевание штампов в духе сотрудников мин-ва "правды", то конец связи .
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а ты хочешь законодательного ограничения товарооборота? ты же первый начнёшь пищать, что из магазинов исчезло пальмовое масло и боярышник, которые составляют 99% твоего рациона
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85 % НАТО військової міці ~ це Пентагон., а наприклад Угорщина то менше відсотка у межах похибки.)
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Вот и будут в Крыму, Харькове, Луганске да и по всей Украине базы НАТО. )))
Ольгино, войте дальше про брехню.
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Не волнуйтесь, когда дело дойдет конкретно до вступления Украины в НАТО, Будапешт с радостью согласится. )
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Или еголишат права голоса под угрозой исключения.
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краще пишить мацква, мацква , мацква то тільки там бомбить в реалі від НАТО.
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Будапешт... меморандум... так дошло? Словам их цену видел я. Слова дешёво стоят.
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ну так почитай той меморандум, там нема гаратій крім консультації у випадку нападу нападу на Україну. Фіговий папірець, а рашка як один із "гарантів" консультацій.
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Вчера мне Трамп сказал, что Украину присоединят к США в качестве Штата на особенных условиях: Пороха и порохоботв мы должны отловить и всех отправить к папе-Пукану.
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тут дело даже не пэпе..никто воюющую страну в НАТО не возьмёт..а если напарят назад донбабве с лугандой, то про это можно вообще забыть ..
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Почему ? Возврат Донбасса - ключевое условие выполнения Минских договорённостей. А на Западе все поголовно топят за "минск", включая США. Состояние войны - да, препятствие для вступление в НАТО. А вот после окончания - вполне реально вступить. Хотя я сомневаюсь, шо путлер прекратит войну - в его интересах дальше продолжать воевать.
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Получив назад Донбасс с особым статусом, Украина окажется в серой буферной зоне между западом и ордой..тут нам и писец придёт..
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Во такую судьбу нам нарисовали кацапы и западные "союзники"..(
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нет, такую судьбу ты нарисовал сам себе в своём воспалённом воображении
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Ю.В.Т или Бойко/Рабинович четко это устроят.
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Ты упускаешь важный нюанс - "минские договорённости" - это подписанной московией документ, который она будет нарушать при любых условиях (так уж он прописан), а за нарушения москву продолжат сношать по любому поводу!
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Это сказал Трамп или Пукин?
Работают над этим.
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Осталсоь в этом убедить венгерских йобиков и фрау Рибентроп.
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від таких божевільних сусідів НАТО то єдиний шлях, просто вибору нема, коли позаблоковість кучмівська довела до втрати контролю Крима, а зараз ці маразматики як Жиріновський, Дугін, Проханов, Кургінян, Клінцевич будують плани "як перетворити Київ на Алеппо", а жирік мріє чоботи мити у Дніпрі, на своїх дебільних шоу. А такі як Карасьов їм подгавківають, взагалі трба санкції проти укр експертів хто катається на москву у шоу Соловйова.
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США чітко заявили і це добре. Погано, що клімкінд та його сивочолий шеф однозначно не заявляють та майже нічого не роблять для того, щоб Україна була в НАТО.
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Роблять. Але навіть як що зібрати 9 вагітних до купи - дитина не народиться за місяць!
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Варто згадати як перед однотуровими виборами соя билася в істериці і верещала ; " Україна ще не готова до вступу в НАТО ", таке саме воно розповідало і через пару місяців після виборів. І ще не потрібно забувати як Вуля сказала натові що : " Нам потрібно москву запитати як вона до цього поставиться " , Вуля то така почвара що готова лизати путєну лабутени і вдень цілодобово ,лише Україна їй по барабану . Сьогодні соя демонструє курс до НАТО , тільки для цього нічого конкретно не робить , навіть до сьогодні ні людей , ні пристойного приміщення не виділили для комісії "Україна-НАТО".
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Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку н просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил.
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Только в одном случа если вАна будет пенсии.
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США чітко заявили, що Україна буде в НАТО, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1685
Сибирнаш‏ @urabar1961 19 ч.19 часов назад

Порошенко получил личное послание от японского лидера Синдзо Абэ, в котором последний по достоинству оценил борьбу Украины со сложностями и поблагодарил президента и украинцев за то что они за пять лет довели Россию до такого состояния что та начала возвращать Японии ее территории.
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Не "позорище!", а сотрудничество с лучшими и сильнейшими.
Когда Украина делала лучшую сталь, чем они?

И в любом случае, не нужно коверкать название Украины.
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Ну так учись! Порох тебя умной не сделает по новому,если по старому "точно дебилами станем". Или были
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Увы, не раньше, чем сами добьем и развалим парашку.
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Украина будет в НАТО. Еще и потому, что сегодня она нужнее НАТО, чем он ей. По факту, несмотря на все проблемы и недостатки украинская армия самая боеспособная в Европе поскольку это единственная реально воюющая армия. Уже 5-й год. Против намного превосходящего противника. И успешно. Любой военный понимает это. Слава Украине!
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Подкацапники и подхуйловники ,не переживайте !Климкин молодец 👏
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Лозунг! А дела?
2008 - Ю.В.Т. + БЮТ вместе с ПР поддерживает войн РФ против Грузии.
2017 -2018 Ю.В.Т. НИ ОДНОГО ГОЛОСАВАНИЯ в поддержку признания РФ агресором,оккупантом и тд.
А слово к протоколу голосования не клеиться.
И вообще она настоящий коммунист по делам!
Говорит одно,подразумевает другое,а делает третье! Как коммунисты 80 лет.
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Хватит п...деть. лучше передайте ООН космические съёмки обстрела Украины с територии расеи, которых много хранится в американских архивах. Каждый день комментарии и твиты, а по делу нихера. Где обещанные ноябрькие драконовские санкции? Грозитесь запретить директору пионерлагеря Артек ездить в Давос?
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Чи не можна у США спитати,щоб вони чітко заявили коли дадуть тепло у Шепетівку?..Ну раз ми всю дорогу туди бігаєм з питаннями...
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очевидна БРЕХНЯ....передвиборча агонія цих ВОНЮЧИХ ТВАРИН які довели нас до зубожіння!!!!
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тоже мне новость, хотя да, ещё три спаловиной года назад об этом писалос, то люди писали в ответ - твоии слова, да богу в уши, разслышал однако боженька, но, тут есть одно но, если на выборах люди поидут и будет голосовать, тогда так и будет, ведь бог иногда и проверки устраивает, во истину ли хотят этого его дети. (а божьим рабам придётся потеснутся)
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придет нато и сразу снизит цену на гас,сало и станет ремонтировать гнилые теплотрассы США чітко заявили, що Україна буде в НАТО, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1652
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША четко заявили, что Украина будет в НАТО, - Климкин
 
 
 
 
 
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