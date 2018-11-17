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Все про:журналистика (2323) Саудовская Аравия (160) ЦРУ (142)

 ЦРУ назвало заказчика убийства журналиста Хашогги

Центральное разведывательное управление пришло к выводу, что убить журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле приказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Следовательно, все заявления саудовских властей о том, что он вообще не имеет отношения к этому преступлению опровергаются

Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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ЦРУ исследовала несколько источников, в частности телефонный звонок брата наследного принца Халида бен Сальмана (посла Саудовской Аравии в Соединенных Штатах), который он делал Джамалю Хашогги. Этот звонок перехватила разведка США.

Халид сказал журналисту, что тот должен явиться в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, и уверял его в том, что это безопасно. Издание отмечает, что Халид сделал звонок по просьбе своего брата.

В то же время, Халид бин Салман заявил, что никогда не разговаривал с Джамалем Хашогги.

"Как мы уже сказали Washington Post, последний мой с ним контакт был в текстовом формате 26 октября 2017 года. Я никогда не говорил с ним по телефону и не призывал ехать в Турцию", - заявил Халид.

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Как сообщалось, саудовский журналист, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги исчез в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Официальный Эр-Рияд признал, что он убит, только после 20 октября. Турция передала связанные с убийством Хашогги аудиозаписи Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании.

Источник: https://censor.net.ua/n3097423
 
   
 Топ комментарии
 
паливо...король саудитов по ходу под закат жизни совсем умом ослабел.Убивать журналиста в 21-м веке в стране которая по уровню развития занимает одно из ведущих мест!?!?!?...Его не Путин укусил ли???
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ну если они по гонгадзе не расследовали ничего, то кого они могли назвать?это ж не тролли цензора, которые ляпают абы что
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С Америкой ссориться нельзя...Не веришь??? Спроси у Хуссейна или Каддафи.Про Иран вообще молчу. ЦРУ назвало замовника вбивства журналіста Хашоггі - Цензор.НЕТ 4616
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Чего ж цру не назвало заказчика убийства Гонганзе.Двойные стандарты.
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Так они и заказчика Кеннеди не назвали.
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ну если они по гонгадзе не расследовали ничего, то кого они могли назвать?это ж не тролли цензора, которые ляпают абы что
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Америке нужно извиниться, а то саудовские друзья-людоеды перестанут покупать американское оружие.
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С Америкой ссориться нельзя...Не веришь??? Спроси у Хуссейна или Каддафи.Про Иран вообще молчу. ЦРУ назвало замовника вбивства журналіста Хашоггі - Цензор.НЕТ 4616
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ну если у тебя есть волшебная ядреная палочка, то не все так плохо...даже северных корейцев не рискнули амеры бомбить, у которых то эта палочка не очень хорошей была...что уже говорить о тех, у кого она нормальная---китай и раша
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Северная Корея была на волосок от 3.14здеца грандиозного.Погугли."Спас" ЫНА Китай.Синь попросил Штаты дать ему возможность самостоятельно "решить" корейский вопрос.И по ходу решает его более менее успешно.Что касаемо "ядерной палочки" то размер ее сегодня это вопрос второстепенный.Только неполноценный идиот будет размахивать ею сегодня.Сегодня на планете два таких дурака,а точнее один и тот Путин.
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Ха,ха. Китай и организовывал и организовывает и БУДЕТ организовывать Северную Корею. Не самим же пугать "партнеров". Это может привести к последствиям. А так скажут ПУ гавкает ,попросят их "партнеры" ПУ милейший,душка( а как же иначе 90% валюты для ПУ это Китай). ПУ ЫН это джокер,кто ж его выбросит,только не Китай.
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Хуссейн тоже когда-то был лепшим другом Америки.
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паливо...король саудитов по ходу под закат жизни совсем умом ослабел.Убивать журналиста в 21-м веке в стране которая по уровню развития занимает одно из ведущих мест!?!?!?...Его не Путин укусил ли???
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читай внимательно--наследный принц то был, которому 33 года
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Приходящий, пословицу помнишь? "С кем поведешься, от того и наберешся". Так что - укусила крыса короля, и к бабке не ходи.
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интересно, введут ли американцы какие то санкции против саудитов, своего союзника и партнера?убийство журналиста это вам не это...
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Да какие там санкции..? Первый забугорный визит Трампа - в СА и гешефт на 100 мЫлЫрЫдЫ по оружейным цацкам...
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шо, там)), піндоси про сукиного), казали - що він їх сукин син !!!
так і тут така ж ситуація - 110 лярдів зброї і життя однієї людини! ЦРУ назвало замовника вбивства журналіста Хашоггі - Цензор.НЕТ 6110
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Подстава в действии. Кронпринца сливают. Зачем?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЦРУ назвало заказчика убийства журналиста Хашогги
 
 
 
 
 
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