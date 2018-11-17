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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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Все про:Киев (16803) киллер (128) СБУ (12990) ФСБ (1287) Херсон (531)

 Киллер ФСБ, готовивший убийство лидера херсонской общественной организации, задержан в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве мужчину, завербованного ФСБ РФ для убийства украинского общественного активист.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Оперативники СБУ установили, что для дестабилизации общественно-политической обстановки спецслужбы страны-агрессора планировали совершить на территории Украины ряд террористических актов направленных против известных общественных активистов.

С этой целью они завербовали гражданина Украины, который за денежное вознаграждение согласился совершить преступления. В мае 2018 года правоохранителям удалось помешать убийству одного из руководителей областной ячейки политической организации Херсона. Для подтверждения заказа из РФ в рамках следственного эксперимента дальнейшие действия исполнителя контролировались украинскими правоохранителями.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что вскоре злоумышленник получил следующее задание из Кремля. По информации СБУ новой жертвой киллера должен был стать лидер херсонской общественной организации. В результате спецоперации правоохранители задержали злоумышленника в Киеве во время подготовки к преступлению.

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Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции и Главной военной прокуратурой. Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3097422
 
   
 Топ комментарии
 
Когда будете задерживать Ленку Бондаренко?
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Её нельзя,её госохрана охраняет...,мне интересно когда она в программе свинособак 60 минут льёт грязь на Украину,охрана в холле её дожидаеться?...,толерантные вы наши,помоему это уже перебор...
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Штирлиц при порошенковском раскладе мог спокойно бывать дома на выходные дни и советские праздники, а Гитлер и Сталин часами болтать между собой по телефону и встречаться на международных пьянках. Гибридное правление барыги Порошенко все это позволяет.
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Город,где не заснешь?
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Когда будете задерживать Ленку Бондаренко?
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Её нельзя,её госохрана охраняет...,мне интересно когда она в программе свинособак 60 минут льёт грязь на Украину,охрана в холле её дожидаеться?...,толерантные вы наши,помоему это уже перебор...
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не путайте толерантность с попустительством..
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Мертвечука? Новінського? Бойко? Вілкулов? немає їм ліку
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Операция по разоблачению злоумышленника проводилась сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции и Главной военной прокуратурой Источник: https://censor.net.ua/n3097422

мусор..?
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скорее всего.бывший или действующий силовик.Убивать людей(проффесионально) -нужна спец подготовка.
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Офигеть! Задание из Кремля. Киллер ФСБ. Особо опасный (для Кремля) активист. И супероперация СБУ! Спасен особо ценный (для Украины) активист. Ведь можем, когда захотим! Уверен - эта операция войдёт в анналы.
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Не надо ёрничать,в первый раз что ли агентов ловят,ещё воспоминания о Гандзюк в том же Херсоне свежи...
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Так там тоже были агенты?! Завербованные Кремлём атошники?! Мама родная! Что же это творится-то! Кому верить?!
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Схохмил? Подушечку под жопой на диване поправь, воен диванный.
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Поправил. А знаешь - стало лучше, удобней. Спасибо.
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Не-а. Я тоже хочу быть карателем рабовладельцем. Хитрый какой.
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Чтобы быть карателем , как ваш ботоксный хмырь , мозгов не нужно . Достаточно ненависти к украинцам , чеченам , грузинам , сирийцам . Вот только до америкосов дотянуться не можете , - руки коротки !
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к выборам поближе, дестабилизация будет катастрофической.
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Ничего у их не получится,у их головы с жопы растут....
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главное не бздеть а бдеть.И всегда и всем помнить что есть такая штука как "бумеранг".Поэтому не рой яму другому,не плюй в колодец,не говори "гоп",не сцы против ветра... Кілера ФСБ, який готував вбивство лідера херсонської громадської організації, затримали в Києві - Цензор.НЕТ 379
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Кремль активизируется.с приближением выборов.
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йолух же заявил - не будет разгораривать с "нынешним руководством" Украины
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А шо там со своими агентами розговоры разгавать Дал зхадание и получай каждый месяц доклад о проделаной работе Ну а уже дело агента втирать лохам шо ежели он не обберет их до нитки То х\\о нападэ Ну там электричество в Крым поставлять и с чрезвычайным мыролюбством и тщанием загонять хлопцев в иловайский котел
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Совпадэние? ...
Вони працюють!!!
На яких лохів весь цей цирк розрахований?
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Ну да. Уже 2 й вроде за 2 дня! И все агенты охотились на активистов в херсоне!
Такими темпами найдут агента убившего Гонгадзе.
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Штирлиц при порошенковском раскладе мог спокойно бывать дома на выходные дни и советские праздники, а Гитлер и Сталин часами болтать между собой по телефону и встречаться на международных пьянках. Гибридное правление барыги Порошенко все это позволяет.
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Молодці, але якби ви ще до місцевих ватоголових менш толерантними були - це взагалі був би гуд. Ця кодла набагато небезпечніша, ніж будь-який кіллер
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))))
в киеве готовился ссука)
ждал пока кремль карту херсона передаст))
круто еслибы во втором туре зеленский на прймерезе схлестнулся бы с грицаком))
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Завтра відпустять - з"ясується,що в нього хворі батькі!!!
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Можливо кремлівські роги визирають у всіх голосних нападах на активістів.
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Ага особливо крымлевские килера и агэнты охотятся за активистами БПП а их касатиков вычислить просто Во первых все они на крутых джипах рассекают Во вторых все как один занимают кормные места в гос структурах и почти все являются депутатами всех уровней Да даже своих садовников попритыривали депутатами в каких мистэчках и селах Переживаю я за касатиков среди которых немало и обрезаных Сничтожат их клятые фээсбэшные терорюги и как Петручио будет нас ротэрдамить ? Он ведь удрученный диабетом за всем не уследит и своим диабетическим седалищем на все денежные потоки не сядет Шо делают супостаты Шо делают
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Прально Ксюха ты ж читатель ты ж писатель Твое дело петь осанну нашему пейсатому офшорнику и удовлетворительно кудахтать о том как под его чутким руководством мажоры от СБУ излавливают крымлевских супостатов
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да спамь его и все.ты же знаешь что воно таке Кілера ФСБ, який готував вбивство лідера херсонської громадської організації, затримали в Києві - Цензор.НЕТ 6548
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Латентних ентузіастів рузькага міра повно в Україні і підказок з кремля не треба. Вони уже зараз не дуже панькаються з українцями, а коли прийдуть до влади в якійсь черговій "народній республіці" - будуть вспороті животи і відрізані вуха. Дивуюсь благостній розслабленості влади.
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Застережує те , що москалі продовжують працювати над дестабілізацією суспільних стосунків України, і не стидаються ніяких методів, витрачають на це величезні гроші, так що ніхто встояти не може , навіть Шредер, не те, що якійсь мент.
Добре що правоохоронні органи вже навчились відстежувати тенети та протистояти агресії спецслужб Московії.
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Оперативники СБУ установили, что для дестабилизации общественно-политической обстановки спецслужбы страны-агрессора планировали совершить на территории Украины ряд террористических актов направленных против известных общественных активистов.


Вот и определена шикарная схема действий в канун выборов. Тупо, размыто, никакой конкретики... и эффективно. Плюс вброс в СМИ и выпустить из загона свору порохотроллей. Никакие оппоненты/конкуренты на выборах не страшны. "Сядуть усе")
Ну схема же опробована в действии, дает результаты. Эти...как их... "враги народа", "троцкисты", "зиновьевцы", "дело врачей"... ))

Дело Виссарионыча живет, кто бы мог подумать Кілера ФСБ, який готував вбивство лідера херсонської громадської організації, затримали в Києві - Цензор.НЕТ 6139
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Пусть и много пафоса, однако нашли гниду.
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Да но то было в исполнении грузинов и прочих мингрелов а это в исполнении обрезаных и полукровок называемых в народе поджидками Думаю они похитрее будут эти пейсатики Одно нас трошки спасает Они так можно крадут что отвлекатся от этого увлекательного занятия просто не в состоянии Пока ты там мел пургу и выдумывал усяких крымлевских агэнтов Глядь а твой сокорытник не сплоховал и скомуниздил пару милионов а то и лярдов Да и вывел в слепые или зрячие трасты
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А Тимошенко-она же Капительман,она же Гаригян тоже "пожидок обрезанный"???
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Написано так, що зрозуміти щось неможливо. Чергового наріка зловили і щось вішають на нього? Одне зрозуміло, що в операції приймали майже всі правоохоронні організації - 200т чол
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нас подталкивают к мнению, что Гандзюк заказали в кремле?
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Да таки почти сразу!
В Смеле Михо кран перекрыл. Даже фотки порохнявые везде выставили как мер Михо явно для этого через границу провел.
И в убийствах и нападениях на активистов, как и в котлах - х-ло виновато.
Это же так удобно!
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получается, что никто из нынешней власти укрозы для кремля не представляет, ни аваковы ни матиосы с луценками и уж тем более не грицак? вся угроза исходит от активистов! и для наших шоколадных и для кремлевских.
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Для этого суд не будет суда значит виновато СБУ в нагнетани ловли абиссинских шпионов
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еще он хотел уничтожить ахтывыстов в конотопе,ахтырке,жмеринке, красновладимировке и шепетовке,а инструктировал его сам путен
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Да и в Бердычеве отметился супостат
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиллер ФСБ, готовивший убийство лидера херсонской общественной организации, задержан в Киеве
 
 
 
 
 
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