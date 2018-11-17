 Киллер ФСБ, готовивший убийство лидера херсонской общественной организации, задержан в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники СБУ установили, что для дестабилизации общественно-политической обстановки спецслужбы страны-агрессора планировали совершить на территории Украины ряд террористических актов направленных против известных общественных активистов.
С этой целью они завербовали гражданина Украины, который за денежное вознаграждение согласился совершить преступления. В мае 2018 года правоохранителям удалось помешать убийству одного из руководителей областной ячейки политической организации Херсона. Для подтверждения заказа из РФ в рамках следственного эксперимента дальнейшие действия исполнителя контролировались украинскими правоохранителями.
Оперативники украинской спецслужбы установили, что вскоре злоумышленник получил следующее задание из Кремля. По информации СБУ новой жертвой киллера должен был стать лидер херсонской общественной организации. В результате спецоперации правоохранители задержали злоумышленника в Киеве во время подготовки к преступлению.
Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.
Операция по разоблачению злоумышленника проводилась сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции и Главной военной прокуратурой. Продолжаются следственные действия.
мусор..?
Вони працюють!!!
На яких лохів весь цей цирк розрахований?
Такими темпами найдут агента убившего Гонгадзе.
в киеве готовился ссука)
ждал пока кремль карту херсона передаст))
круто еслибы во втором туре зеленский на прймерезе схлестнулся бы с грицаком))
Добре що правоохоронні органи вже навчились відстежувати тенети та протистояти агресії спецслужб Московії.
Вот и определена шикарная схема действий в канун выборов. Тупо, размыто, никакой конкретики... и эффективно. Плюс вброс в СМИ и выпустить из загона свору порохотроллей. Никакие оппоненты/конкуренты на выборах не страшны. "Сядуть усе")
Ну схема же опробована в действии, дает результаты. Эти...как их... "враги народа", "троцкисты", "зиновьевцы", "дело врачей"... ))
Дело Виссарионыча живет, кто бы мог подумать
В Смеле Михо кран перекрыл. Даже фотки порохнявые везде выставили как мер Михо явно для этого через границу провел.
И в убийствах и нападениях на активистов, как и в котлах - х-ло виновато.
Это же так удобно!