 Киллер ФСБ, готовивший убийство лидера херсонской общественной организации, задержан в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Оперативники СБУ установили, что для дестабилизации общественно-политической обстановки спецслужбы страны-агрессора планировали совершить на территории Украины ряд террористических актов направленных против известных общественных активистов.

С этой целью они завербовали гражданина Украины, который за денежное вознаграждение согласился совершить преступления. В мае 2018 года правоохранителям удалось помешать убийству одного из руководителей областной ячейки политической организации Херсона. Для подтверждения заказа из РФ в рамках следственного эксперимента дальнейшие действия исполнителя контролировались украинскими правоохранителями.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что вскоре злоумышленник получил следующее задание из Кремля. По информации СБУ новой жертвой киллера должен был стать лидер херсонской общественной организации. В результате спецоперации правоохранители задержали злоумышленника в Киеве во время подготовки к преступлению.

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Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции и Главной военной прокуратурой. Продолжаются следственные действия.