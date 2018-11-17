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 За сутки на Донбассе погиб боец. Враг более 10 раз обстрелял позиции ООС

За прошедшие сутки, 16 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупанты 10 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом шесть раз враг применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Вильный, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино.

Из минометов 82-го и 120-го калибров враг обстреливал позиции Объединенных сил на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Попаснянском направлении в районе населенного пункта Вильный. Минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск у Широкино.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

По данным разведки, в течение 16 ноября, 2 оккупантов были ранены.

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С начала этих суток, враг из минометов 82-го калибра обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское и Желобок. У последнего зафиксировано использование и минометов калибра 120 мм. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики вели огонь по защитникам Гнутово.

Во время боевых действий 17 ноября погиб один военнослужащий Объединенных сил.

За сутки на Донбассе погиб боец. Враг более 10 раз обстрелял позиции ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097421
 
 
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Вічна пам'ять полеглому бійцю...
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щоб здохла ця клята расія разом зі своїм рогатим бидлом!!!! путін-хуйло виродок, будешь скоро падло з бісами розмовляти!!!! Співчуття родині загиблого Героя України!!!
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щоб здохла ця клята расія разом зі своїм рогатим бидлом!!!! путін-хуйло виродок, будешь скоро падло з бісами розмовляти!!!! Співчуття родині загиблого Героя України!!!
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вічний спокій Воїну
співчуття родині
горіть у пеклі москалі (с) , каїни й іуди
за сльози наших матерів горіть , приблуди !
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До чого це тут?
Царство Небесне загиблому воїну...
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....
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Вічна слава герою! Підемо з сином занесемо грошей волонтерам і потренуємось стріляти. По всяк випадок.
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