 За сутки на Донбассе погиб боец. Враг более 10 раз обстрелял позиции ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Вильный, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино.
Из минометов 82-го и 120-го калибров враг обстреливал позиции Объединенных сил на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Попаснянском направлении в районе населенного пункта Вильный. Минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск у Широкино.
В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
По данным разведки, в течение 16 ноября, 2 оккупантов были ранены.
С начала этих суток, враг из минометов 82-го калибра обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское и Желобок. У последнего зафиксировано использование и минометов калибра 120 мм. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики вели огонь по защитникам Гнутово.
Во время боевых действий 17 ноября погиб один военнослужащий Объединенных сил.
співчуття родині
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