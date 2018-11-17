 В отражении российской агрессии у Киева нет большего друга, чем США, - Помпео

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на твиттер Государственного департамента США.

Помпео подчеркнул, что десять лет назад был начат диалог в рамках Комиссии стратегического партнерства Украина-США с целью развития взаимных интересов и укрепления связей в качестве свободных стран.

По его словам, в этом отношении у Украины нет большего друга, чем Соединенные Штаты.

"Дух смелости и решительности продолжает направлять Украину, которая продолжает бороться за свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом российской агрессии", — сказал Помпео.

Он также пообещал продолжить обеспечивать "соответствующие последствия" для России, пока Москва "полностью не реализует минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине".

Помпео отметил, что сегодня на заседании комиссии было достигнуто прогресса по трем основным элементам в развитии двусторонних отношений, и в частности в контексте безопасности относительно "противодействия российской агрессии". Также говорится об отрасли верховенства права и гуманитарных вопросах, экономической и энергетической безопасности.

В этой связи госсекретарь США заявил: "Мы укрепляем украинскую демократию, повышаем уровень благосостояния, и улучшаем уровень технической оснащенности Украины для противодействия российским агрессивным замыслам в этой стране". Он подчеркнул, что Украина переживает решающий этап в своей истории.

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