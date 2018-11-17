EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  167  3
Материалы по теме:
Все про:Россия (71104) США (14418) Климкин (1939) Помпео (66)

 В отражении российской агрессии у Киева нет большего друга, чем США, - Помпео

Американский госсекретарь Майк Помпео по итогам заседания комиссии США-Украина по стратегическому партнерству пообещал украинскому министру иностранных дел Павлу Климкину помочь в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на твиттер Государственного департамента США.

Помпео подчеркнул, что десять лет назад был начат диалог в рамках Комиссии стратегического партнерства Украина-США с целью развития взаимных интересов и укрепления связей в качестве свободных стран.

По его словам, в этом отношении у Украины нет большего друга, чем Соединенные Штаты.

"Дух смелости и решительности продолжает направлять Украину, которая продолжает бороться за свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом российской агрессии", — сказал Помпео.

Он также пообещал продолжить обеспечивать "соответствующие последствия" для России, пока Москва "полностью не реализует минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине".

Помпео отметил, что сегодня на заседании комиссии было достигнуто прогресса по трем основным элементам в развитии двусторонних отношений, и в частности в контексте безопасности относительно "противодействия российской агрессии". Также говорится об отрасли верховенства права и гуманитарных вопросах, экономической и энергетической безопасности.

В этой связи госсекретарь США заявил: "Мы укрепляем украинскую демократию, повышаем уровень благосостояния, и улучшаем уровень технической оснащенности Украины для противодействия российским агрессивным замыслам в этой стране". Он подчеркнул, что Украина переживает решающий этап в своей истории.

Также читайте: Украина и США будут вместе работать против реализации проекта "Северный поток-2", - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/n3097420
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И это правда ! Жаль что сенатор Маккейн умер.. это был брат, не только друг !
 показать весь комментарий
 
 
Містер Помпео, я все-таки тихенько приплюсую Канаду, ОК ?
 показать весь комментарий
 
 
А в завоевании Украины у Пуйла нет лучшего друга чем Коса.
Пора крестить детей, а то Медведчук уже не торт.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ отражении российской агрессии у Киева нет большего друга, чем США, - Помпео
 
 
 
 
 
 вверх