 Задержанный по подозрению в убийстве участника Майдана снайпер из милиции изначально проходил по делу свидетелем, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 16 ноября "Громадському ТВ" сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.



Он отметил, что изначально мужчину допрашивали как свидетеля по делу. Подозреваемый утверждал, что "не совершал преступных действий". На момент допроса следователи не имели данных, которые это отрицали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снайпер, подозреваемый в расстреле активистов Майдана, задержан и взят под стражу

"Со временем эти доказательства получили", – заявил Горбатюк.



Он подчеркнул, что в настоящее время есть обоснованные доказательства для составления обвинительного акта (пока вероятный снайпер проходит по делу как подозреваемый).

Также читайте: Снайпер, подозреваемый в убийстве майдановца Храпаченко, стрелял со здания клуба Кабмина, - адвокат

На время Майдана подозреваемый был бойцом спецподразделения внутренних войск, затем работал в Нацгвардии, а на момент ареста и вручения подозрения (30 октября 2018 года) работал на частном предприятии.



Мужчину подозревают в убийстве одного человека 20 февраля 2014 года. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий и убийство при отягчающих обстоятельствах. Ему уже избрана мера пресечения – содержание под стражей без права залога.





Также читайте: ГПУ направила в суд обвинительное заключение в отношении двух полицейских, которые подозреваются в совершении преступлений против Евромайдана