 Украина и США будут вместе работать против реализации проекта "Северный поток-2", - Помпео

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на твиттер Государственного департамента США.

По мнению Помпео, проект подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины, а также угрожает суверенитету европейских стран, которые, как он утверждает, зависят от российского газа.

"Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвой политико-экономического давления, которое Россия опробовала на Украине с тех пор, как та освободилась от советских оков", - сказал Помпео.

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