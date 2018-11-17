EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  366  11
Материалы по теме:
Все про:США (14418) Северный поток (363) Климкин (1939) Помпео (66)

 Украина и США будут вместе работать против реализации проекта "Северный поток-2", - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что Киев и Вашингтон вместе будут работать против реализации проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на твиттер Государственного департамента США.

По мнению Помпео, проект подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины, а также угрожает суверенитету европейских стран, которые, как он утверждает, зависят от российского газа.

"Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвой политико-экономического давления, которое Россия опробовала на Украине с тех пор, как та освободилась от советских оков", - сказал Помпео.

Также читайте: Климкин и Волкер согласовали шаги для противодействия попыткам РФ узаконить оккупацию

Украина и США будут вместе работать против реализации проекта Северный поток-2, - Помпео 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097418
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наконец-то! Теперь дело пойдёт! То есть не пойдёт!
 показать весь комментарий
 
 
америкосы также блеяли про газопровод ссср уренгой помары ужгород и что...плевали и тогда немцы на них построили и всё.. Германия хочет стать европейским хабом, а это огромные бабки и не упустят они их ни когда.
 показать весь комментарий
 
Ну если после постройки газопровода Пидорассия развалится как СССР, никто не будет против.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо задуматця- бариги втратять можливість наживатця на російських ресурсах по пєрєкачкє газа. Пенсії, возрождєніє колхозів, сита жизнь. Дайош Сєвєрний поток!

Ваша Юля.
 показать весь комментарий
 
Мой дзед калісці сказаў:

- Што там той Буш сабе думае? Узяў бы некалікі ракет, ё...ў бы адзін раз - і ўсё на гэтым.
 показать весь комментарий
 
Всем кто открыто или скрыто мечтает о возобновлении дружбы с Россией посвящается.
Многие кто со слезами на глазах вспоминает Совок и мечтает о возвращении советского времени в Украину. Эти люди, думают что попадут в лучшие времена Союза и будут получать квартиры и копить на карточку деньги. На самом деле, если так произойдет, то попадут эти люди, приблизительно в 1933 годы, годы голодомора в Украине, когда Россия выживала за счет украинцев в период санкций. То же самое, будет и с современными мечтателями о совке, которые до сих пор не поняли где Ад, а где Рай для них. Таким людям, стоит задать себе вопрос - готовы ли они расстаться со своими близкими навсегда? При возвращении Совка в Украину, многим придется похоронить своих детей, мужей, внуков только из за их инакомыслия. Многих равнодушных к Украине сегодня, не убьют, а попросту выселят на Кавказ или в Сибирь в виде рабов для китайцев и кадыровцев. Любите Россию, работайте на Россию, восстанавливайте Россию. Именно это и произойдет при капитуляции Украины перед Россией на русских условиях. Почему произойдет именно так, а не так как многим бы хотелось? Потому что на Россию наложены санкции, на снятие которых, необходимо не менее 10 лет, а это значит, что все кто попадет под влияние России порвав все отношения с Западом, подпадает под российскую нищету и всестороннее обложение налогами, налогами, которые будут забирать у украинцев последний кусок хлеба со стола - как это было в 1933 году. И тогда, вы не докричитесь и не достучитесь до мира с призывами о помощи ибо первым что сделает Россия, это обрежет доступ к миру перекрыв границы и отключив интернет. У многих, сегодняшние мечты, останутся мечтами при сломаной жизни. Смотрите за кого голосуете на выборах.
 показать весь комментарий
 
Нічого подібного. Наступний Президент України погоджується перенести розгляд питання Криму всього на один рік.
Мир, дружба, жвачка.
 показать весь комментарий
 
они пластид нам будут поставлять, или сами справятся?
 показать весь комментарий
 
будут теперь вздыхать и охать вместе?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и США будут вместе работать против реализации проекта "Северный поток-2", - Помпео
 
 
 
 
 
 вверх