 Украина и США будут вместе работать против реализации проекта "Северный поток-2", - Помпео

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на твиттер Государственного департамента США.
По мнению Помпео, проект подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины, а также угрожает суверенитету европейских стран, которые, как он утверждает, зависят от российского газа.
"Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвой политико-экономического давления, которое Россия опробовала на Украине с тех пор, как та освободилась от советских оков", - сказал Помпео.
Ваша Юля.
- Што там той Буш сабе думае? Узяў бы некалікі ракет, ё...ў бы адзін раз - і ўсё на гэтым.
Многие кто со слезами на глазах вспоминает Совок и мечтает о возвращении советского времени в Украину. Эти люди, думают что попадут в лучшие времена Союза и будут получать квартиры и копить на карточку деньги. На самом деле, если так произойдет, то попадут эти люди, приблизительно в 1933 годы, годы голодомора в Украине, когда Россия выживала за счет украинцев в период санкций. То же самое, будет и с современными мечтателями о совке, которые до сих пор не поняли где Ад, а где Рай для них. Таким людям, стоит задать себе вопрос - готовы ли они расстаться со своими близкими навсегда? При возвращении Совка в Украину, многим придется похоронить своих детей, мужей, внуков только из за их инакомыслия. Многих равнодушных к Украине сегодня, не убьют, а попросту выселят на Кавказ или в Сибирь в виде рабов для китайцев и кадыровцев. Любите Россию, работайте на Россию, восстанавливайте Россию. Именно это и произойдет при капитуляции Украины перед Россией на русских условиях. Почему произойдет именно так, а не так как многим бы хотелось? Потому что на Россию наложены санкции, на снятие которых, необходимо не менее 10 лет, а это значит, что все кто попадет под влияние России порвав все отношения с Западом, подпадает под российскую нищету и всестороннее обложение налогами, налогами, которые будут забирать у украинцев последний кусок хлеба со стола - как это было в 1933 году. И тогда, вы не докричитесь и не достучитесь до мира с призывами о помощи ибо первым что сделает Россия, это обрежет доступ к миру перекрыв границы и отключив интернет. У многих, сегодняшние мечты, останутся мечтами при сломаной жизни. Смотрите за кого голосуете на выборах.
Мир, дружба, жвачка.