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 "Укроборонпром" изготовил экспериментальный корпус БТР из стали, произведенной в стране НАТО. ФОТО

"Киевский бронетанковый завод", входящий в состав государственного комплекса "Укроборонпром", изготовил экспериментальный корпус БТР-3ДА с бронированной стали производства одной из стран НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома".

"Экспериментальный корпус, для изготовления которого было необходимо сварить более 1800 отдельных деталей, из которых почти 1000 - бронированных, в ближайшее время будет направлен на полигон для проведения испытаний под контролем Министерства обороны Украины. Для этого корпус будет обстрелян из минимальных дистанций из различного вооружения, в частности, крупнокалиберного пулемета ", - отмечается в тексте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

На предприятии отметили, что использование стали стран НАТО позволяет значительно диверсифицировать поставщиков брони и не зависеть от одного поставщика.

"После успешных испытаний, и при наличии заказов со стороны силовых ведомств Украины,"Киевский бронетанковый завод" сможет самостоятельно сваривать корпуса для БТР-3ДА и других машин на этой базе, что позволит значительно расширить производство этой боевой машины, которая с началом российской агрессии доказала свою высокую эффективность на поле боя", - отмечают в "Укроборонпроме".

Концерн "Укроборонпром" объединяет более 100 предприятий в пяти основных областях оборонной промышленности, в частности в разработке и изготовлении вооружения и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия получила первые семь БТР-4, изготовленных из новой украинской бронестали, - "Укроборонпром". ФОТО

Укроборонпром изготовил экспериментальный корпус БТР из стали, произведенной в стране НАТО 01
Укроборонпром изготовил экспериментальный корпус БТР из стали, произведенной в стране НАТО 02

Источник: https://censor.net.ua/n3097417
 
   
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"Экспериментальный корпус, для изготовления которого было необходимо сварить более 1800 отдельных деталей, из которых почти 1000 - бронированных, ..."

Алё, гараж. Не многовато ли деталей? Броня пришла нарезанной в формате А4?
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бред какой то. И статья бред и бред заказывать сталь из Польши или Турции. Закрыть нах заводы Ахметки, если даже сталь не может сделать для броневиков, только субсидии и дотации сосет из государства.
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Так на днях была статья о поступлении в армию БТР из отечественной брони!
И если в этой статье 'перемога', то мне страшно подумать шо было раньше!
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Да они как клопы ПРИСОСАЛИСЬ к имуществу украинцев. Надо национализировать все стратегические предприятия и отдать в управление британцам и немцам
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ты великий специалист по стали ? Хочу тебя разочаровать, даже при всей мощи советской металлургии, в ссср так и не смогли даже близко приблизиться по качеству к стали крупа.
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Ты великий специалист по стали Круппа ? Хочу тебя разочаровать, даже при всей мощи германской металлургии, в Германии так и не смогли даже близко приблизиться по качеству к броне из липецкого шоколада и рюкзаков.
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Если даже сталь мы покупаем, то что же в етих броневиках нашего осталось? Двигатели, електронику, стволы, резину мы уже давно из за границы завозим. Цена вротердам+ ?
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Распил денег. Шоколадная будка сказала что минскому договору с торговыми партнёрами нет альтернативы и вопрос освобождения Донбасса не может быть решён военным путём, однако пилить бюджет как то нужно, не будет же панамский офшор пустовать, с ума что ли сошли такое допустить.
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В ЕС свой сортамент, в Украине - свой и старый, еще с совка.
Может надо просто поменять сортамент на европейский? И тоже будет сталь НАТО.
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Зачем изготавливать устаревший БТР-3, который является копией советского БТР-80 если есть хваленный БТР-4?
Что от совкового наследства бронекорпусов уже ничего не осталось?
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для производителей брони, как и покупателей, всегда должно быть на уме только одно - наибольшая защищенность людей за броней.
сделайте несколько корпусов из разной брони, своей, импортной - испытайте на разные стрелялки, выберите лучшее.
речь идет о жизни бойцов.
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Кстати да. Ни разу не видел краш тестов новой техники ВСУ. Хотя бы автомобильной. Экономят? Кацапской, например, на Ютюбе полно.
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я бы не строил какую то конспиралогию на самом деле.
возможно нет средств, возможно нет желания, возможно все шо угодно.
медленно, ну очень медленно движемся, но радует хотя бы, шо в правильном направлении...
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Размышления великих липецких реформаторов.

"Зачем создавать новую броню, когда можно её сделать из шоколада."
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Эти уроды еще и хвастаются тем, что наша страна оказывается способна выплавлять только чугун и низкокачественные стали. Это как ни крути мега перемога и яркая демонстрация эффективности прихватизации - зачем олигархам парится с высококачественными легированные сталями, когда можно продавать чугун или вообще руду через оффшоры за кордон? Это же деньги нужно вкладывать, специалистов искать или обучать, а оно им нужно?
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если ты умнее, чем они, то почему они богатые , а ты нищий ?
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Очередной холопский менталитет. Как будто в тотально коррумпированной стране умный порядочный человек обязательно становится богатым. Будкостроители-плокулолы из БПП прямо все нобелевские лауреаты.
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умный и порядочный всегда и при любых условиях найдет применение своему уму, а глупый и завистливый всегда будет искать оправдание своей никчемности.
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Умный и порядочный всегда найдёт применение своему уму в цивилизованной стране на западе, а не в будкостроительной шоколадной житиепоновой Украине, где князьями могут быть только воры кумы плокулолы и торговые партнёры из Донбасс-не-слышут.
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Они богатые потому что мы нищие, так что не путай теплое с кислым. Весь бизнес олигархов Украине построен или на продаже сырья и продукции с низкой добавленной стоимость за кордон (фактически разграбление природных ресурсов страны) или на монополизме (энергетика, облгазы и т.д.). Ни на что другое эти ну очень "умные" не способны, а наша проблема в том, что мы позволяем им себя грабить.
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Та почитайте заглавие-экспериментальный корпус экспериментального бронетранспортёра в экспериментальном бюро .ну экспериментаторы экспериментируют,зарплата идёт ...
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Главное фото слепить для обывателя-сварщик непонятно откуда и мимо пролетающий бор 2😀
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Укроборонпром" изготовил экспериментальный корпус БТР из стали, произведенной в стране НАТО. ФОТО
 
 
 
 
 
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