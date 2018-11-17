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 Снайпер, подозреваемый в убийстве майдановца Храпаченко, стрелял со здания клуба Кабмина, - адвокат

Подозреваемый в убийстве участника Майдана Александра Храпаченко снайпер, о задержании которого стало известно 15 ноября, стрелял со здания клуба Кабинета министров.

Об этом в эфире Громадського сообщил адвокат семей Героев Небесной Сотни Маркин Галабала, информирует Цензор.НЕТ.

Адвокат рассказал, что идентифицировать пули, которым был убит майдановец Храпаченко, помог эксперт Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Пуля, с которой был убит Александр Храпаченко, она имела особый разрушительный характер, она в теле потерпевшего разрушилась (взорвалась, ред.) И поэтому было очень трудно провести баллистическую экспертизу и идентифицировать, из какого оружия эта пуля была выпущена. Но наконец в 2018 году, через 4 года после этих трагических событий, эксперт Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз четко указал, что эта пуля была выпущена из снайперской винтовки, закрепленной за бойцом спецподразделения "Омега", который дислоцировался 20 февраля 2014 наверху улицы Институтской, в частности, на здании клуба Кабинета министров", - сообщил Галабала.

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Кроме того, по его словам, следователем удалось провести экспериментальные действия со снайперской винтовкой, из которой убили Храпаченка.

"Оружие не была уничтожено, оно даже после увольнения подозреваемого из рядов Национальной гвардии осталась в собственности этого правоохранительного органа. Следователям удалось его изъять, с ним было совершено несколько экспериментальных отстрелов, затем эти пули были сравнены с пулей, изъятой из тела Александра Храпаченко и было достоверно установлено, что эта пуля была выпущена из этой единицы оружия, которая была выдана под роспись экс-бойцу "Омеги", - отметил адвокат.

Напоминаем, 15 ноября во Генпрокуратуре сообщили, о задержании снайпера, подозреваемого в убийстве одного участника Майдана 20 февраля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3097416
 
 
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Тварь!!!
Со снайперки в безоружных стрелять...
Надеюсь, что уже не жилец...
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как не жилец? Очень даже жилец. Он ведь в новой полиции - очьень важно еще служил. Такие "люди" очень ценятся в шыкаладном цеху а до этого ргающими аналами.
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Ментальный комплекс неудачников винить других людей в своих неудачах.работайте пацаны ,старайтесь ,не шарьтесь на работе.
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рюкзачный мусорок душегуб онжыдеть шыкаладного цеха?
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Во вас штормит.то Кравчук убийца комуняка,то Кучма убийца враг народа,то Ющенко Иуда,то Янукович предатель,то уже Порошенко шоколадный.....
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знов повернулась можливість читати цензор, а не рекламу.
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Ну так отпустите его под залог или домашний арест. Одним больше одним меньше. Я даже не надеюсь что ету мразь посадят.
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как так? взять и посадить?
а кто патриотов Украины для соевых убивать будет? Вон сколько его прятали от суда.
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понял. это я так понимаю что лучшая пьяная жаба галактики сатановская по кличке гонтарева патриотка.
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Можу провести йому операцію зі зміни статі. Є пара новаторських ідей. В разі вдалої операції, що не гарантую, зможе вийти з зони живим.
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Поймали какого то лоха перед выборами чтобы шоколадная Будка, Рюкзак и Плокулол попиарились.
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вибачаюсь та перепрошую, але ж це є брехня....."Но наконец в 2018 году, через 4 года после этих трагических событий, эксперт Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз четко указал, что эта пуля была выпущена из снайперской винтовки..."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСнайпер, подозреваемый в убийстве майдановца Храпаченко, стрелял со здания клуба Кабмина, - адвокат
 
 
 
 
 
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