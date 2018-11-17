 Взаимодействие в сфере безопасности и противодействие агрессии РФ, - Климкин рассказал о чем будет заявление "Комиссии стратегического партнерства Украина-США"

"Цель этой комиссии... Это план комиссии стратегического партнёрства, который должен быть действительно живым инструментом", - сказал П.Климкин в пятницу вечером в эфире "Голоса Америки", информируя о своем визите в Вашингтон, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том, о чем конкретно будет идти речь в совместном заявлении, министр сообщил: "Главная идея - что мы будем делать в смысле стратегического взаимодействия, смысле взаимодействия по реформе сектора безопасности и оборонного сектора... это, конечно, поставки оборудования для наших военных, для сектора безопасности".

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Также, как подчеркнул П.Климкин, в совместном заявлении будет говориться о действиях, предпринимаемых Украиной и США вокруг оккупированного Донбасса и Крыма.

По его словам, давление на РФ с последовательными санкциями должно быть скоординированным. Кроме того, речь в заявлении будет идти об освобождении политзаключенных.

"Также мы сегодня моделировали, как ещё Россия будет пытаться действовать против Украины - милитарно и гибридно, в частности, перед выборами, президентскими и парламентскими", рассказал П.Климкин.

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Он проинформировал, что обсуждались вопросы борьбы с коррупцией в Украине, верховенство права.

Кроме того, министр указал на важность секторального и экономического сотрудничества, напомнив, что в прошлом году товарообмен между двумя странами увеличился в полтора раза. "Радоваться мы должны не только этому, но и инвестициями. Мы говорим о проектах, инвестициях в энергетическую отрасль",- сказал П.Климкин.

Министр подчеркнул, что двусторонние отношения Украины и США важны не только в контексте поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, но и в контексте формирования Украины как демократического общества.

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"Мы вместе противодействуем российской агрессии. Это не просто фраза. Мы думаем, как реагировать и на милитарные вызовы, и на гибридные, как на это посмотреть стратегически", - сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

"Я очень рад, что мы делаем это не для "вывески". Мы начали в 8.30, сейчас я еду к Майку Помпео (государственному секретарю США) говорить, чего мы достигли. Есть, конечно, конфиденциальные вещи, которые касаются сотрудничества в сфере безопасности, милитарного сотрудничества и поставки вооружения.... В заявлении.. есть цель и что мы будем делать для достижения этой цели", - подытожил П.Климкин.

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