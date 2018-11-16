 Лига Наций: сборная Украины крупно проиграла на выезде сборной Словакии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В первом тайме хозяева забили дважды - на 6 минуте отличился Руснак, на 26 - Куцка.
В начале второго тайма сборная Украины отыграла один мяч благодаря голу Коноплянки на 47 минуте. На это сборная Словакии ответила голами Зрелака (52 мин.) и Мака (61 мин.).
Необходимо отметить, что данная игра не имела для украинских футболистов турнирного значения, поскольку они досрочно выиграли группу В1 и повысились в классе турнира Лиги наций.
всегда поражался играм профи в НХЛ - команда проигрывает 3,4 шайбы,
до конца матча меньше минуты, но команда прет как на победу, чего казалось бы?
а профи потому что и работу свою, если ты профи,
нужно делать до последней секунды, а не поперек поля мяч катать.
ладно, надеемся на лучшеe полюбому...
https://www.youtube.com/watch?v=Tji54zgcmFo
Amazing Ice Hockey game - Latvia-Belarus (5:4), 56min-2:4
В этом тайме, мы играли против ветра.
Так что, я не смог поделать ничего ...