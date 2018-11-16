 Лига Наций: сборная Украины крупно проиграла на выезде сборной Словакии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В первом тайме хозяева забили дважды - на 6 минуте отличился Руснак, на 26 - Куцка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во втором матче Лиги наций УЕФА украинская сборная обыграла команду Словакии

В начале второго тайма сборная Украины отыграла один мяч благодаря голу Коноплянки на 47 минуте. На это сборная Словакии ответила голами Зрелака (52 мин.) и Мака (61 мин.).

Необходимо отметить, что данная игра не имела для украинских футболистов турнирного значения, поскольку они досрочно выиграли группу В1 и повысились в классе турнира Лиги наций.

Также читайте: Сборная Украины победила национальную команду Чехии и вышла в высший дивизион Лиги наций