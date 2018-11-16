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 Лига Наций: сборная Украины крупно проиграла на выезде сборной Словакии

В последнем туре группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Украины на выезде проиграла сборной Словакии со счетом 1-4.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В первом тайме хозяева забили дважды - на 6 минуте отличился Руснак, на 26 - Куцка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во втором матче Лиги наций УЕФА украинская сборная обыграла команду Словакии

В начале второго тайма сборная Украины отыграла один мяч благодаря голу Коноплянки на 47 минуте. На это сборная Словакии ответила голами Зрелака (52 мин.) и Мака (61 мин.).

Необходимо отметить, что данная игра не имела для украинских футболистов турнирного значения, поскольку они досрочно выиграли группу В1 и повысились в классе турнира Лиги наций.

Также читайте: Сборная Украины победила национальную команду Чехии и вышла в высший дивизион Лиги наций

Источник: https://censor.net.ua/n3097413
 
 
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Ну что сказать... Остаётся лишь поздравить Sophia-Maria Duglass, пожалуй единственную здесь словачку.
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Експеримент зі складом скінчився повним провалом. З такою грою у наступному турнірі в групі "А" нашу збірну будуть виносити вперед ногами...
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Везуха кончилась и плачевное состояние сборной предстало во всей красе.
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9 беспроигрышных матчей подряд это везуха? А сегодня была невезуха, потому что вышли расхлябанными. Хороший урок на будущее, прежде всего перспективному молодняку сборной.
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да уж...
всегда поражался играм профи в НХЛ - команда проигрывает 3,4 шайбы,
до конца матча меньше минуты, но команда прет как на победу, чего казалось бы?
а профи потому что и работу свою, если ты профи,
нужно делать до последней секунды, а не поперек поля мяч катать.
ладно, надеемся на лучшеe полюбому...
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ну не говори, не только НХЛ, вот Латвия-Беларусь, пять минут до конца игры 2:4 и к концу 5:4 - помню, это было сильно.

https://www.youtube.com/watch?v=Tji54zgcmFo

Amazing Ice Hockey game - Latvia-Belarus (5:4), 56min-2:4
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Необходимо отметить, что данная игра не имела для украинских футболистов турнирного значения

В этом тайме, мы играли против ветра.

Так что, я не смог поделать ничего ...
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их скоро и уборщицы будут мокрыми тряпками по стадиону гонять.
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Тогда смотри чемпионат Африки/Карибского бассейна. Сегодня как раз играли Нидерланды и Франция.
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Лет с 15 тому назад, была присказка такая в Бундесе: Хочешь увидеть много иностранцев в одном месте? -- смотри игры сборной Германии!
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жопоногі. З таким рахунком!! Тьху! Вчітся в паралімпійців як вигравати потрібно!
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Цензор.НЕТНовостиСпортЛига Наций: сборная Украины крупно проиграла на выезде сборной Словакии
 
 
 
 
 
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