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 Преступная группа, занимавшаяся изготовлением поддельных документов для получения гражданства ЕС, задержана на Черкасщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу, занимавшуюся изготовлением поддельных документов для получения иностранного гражданства и долгосрочного выезда в страны ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Преступная группа, занимавшаяся изготовлением поддельных документов для получения гражданства ЕС, задержана на Черкасщине, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Полтавы и Умани организовали фиктивную фирму по оформлению фальшивой документации для возможности получить зарубежную визу или получить гражданство одной из европейских стран. Потенциальных "клиентов" заинтересованных в незаконном выезде за границу дельцы подыскивали через Интернет.

Для изготовления подделки злоумышленники использовали свидетельство о рождении советского образца, в которое вносили необходимые данные по национальности одного из родителей заказчика. Свои услуги представители фирмы оценивали от тысячи до двух тысяч евро за пакет поддельных документов.

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Во время обыска правоохранители обнаружили в помещениях фигурантов дела почти двадцать комплектов фальшивой документации, образцы бланков, печати и компьютерную технику с материалами, подтверждающие противоправную деятельность.

Преступная группа, занимавшаяся изготовлением поддельных документов для получения гражданства ЕС, задержана на Черкасщине, - СБУ 02

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

Также смотрите: Раскрыта ОПГ, занимавшаяся незаконной переправкой иностранцев в страны ЕС, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3097412
 
   
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Погибшего на Донбассе воина Владимира Бузовского похоронили на Сумщине.
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А стадо долбоёбов снова проголосует за Пораженко.
И в их семьях кто то погибнет.
Но это ж будет потом.
ПОТОМ ОНИ поймут.
а ЖИТЬ хочется сейчас.
Но из за НИХ = хуй поживёшь.
Мрази одноклеточные, продающиеся за гречку пораженкам-тимошенкам.
Горите в АДУ!
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Я проголосую за Президента Порошенко.Не скавучы 😀.
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Недавно Российский мин стр Лавров сказал,что Украине повезло ,что Президентом стал Порошенко.Тут я с этой лошадиной мордой согласен
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А якби займались виготовленням підроблених документів для отримання громадянства паРаші, то ФСБ(У) їх би взагалі не потурбувала б.
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Боширову і Петрову з ГРУ британську візу робили.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПреступная группа, занимавшаяся изготовлением поддельных документов для получения гражданства ЕС, задержана на Черкасщине, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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