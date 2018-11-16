 Porsche сбил в Ужгороде 12-летнюю девочку

На улице Заньковецкой в Ужгороде водитель элитного автомобиля Porsche наехал на 12-летнюю девочку-пешехода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Закарпатской области. Ребенок госпитализирован.
Авария произошла сегодня утром. Полицейские получили сообщение о ДТП с пострадавшими около 08:15.
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"Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила, что 36-летний водитель "Porsche" не справился с управлением и совершил наезд на 12-летнюю ужгородчанку-пешехода. Девочку с телесными повреждениями доставили в больницу", – говорится в сообщении.
По факту ДТП в полиции начали проверку. Правоохранители усматривают в инциденте признаки правонарушения по статье 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими.
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Девочка сядет.
Слава Режиму Пораженко!
А новый дронов за рулём ни в чём не виноват.
- Что девочка делала на дороге где нет пешеходного перехода?!
А судя по тому, что порш стоит на встречке перед светофором, водитель летел, чтобы на желтый повернуть на Грушевского (мои личные предположения).
так вот, девочка увидев, что её пропускает - тупо рванула через дорогу, по которой ехал этот порше...
1. Ты едешь за газелью, которая внезапно останавливается
2. Ты включаешь поворотник и начинаешь её обьезжать
3. Из-за газели вылетает человек и приземляется тебе на капот... финита ля камедия - цензоровские боты пищат, что ты "уёпак"
Водитель виноват в том случае если его скорость была выше предельно допустимой по закону.