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Все про:ДТП (5313) Ужгород (296)

 Porsche сбил в Ужгороде 12-летнюю девочку

Пострадавшая госпитализирована. В полиции предполагают, что водитель не справился с управлением.

На улице Заньковецкой в Ужгороде водитель элитного автомобиля Porsche наехал на 12-летнюю девочку-пешехода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Закарпатской области. Ребенок госпитализирован.

Авария произошла сегодня утром. Полицейские получили сообщение о ДТП с пострадавшими около 08:15.

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"Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила, что 36-летний водитель "Porsche" не справился с управлением и совершил наезд на 12-летнюю ужгородчанку-пешехода. Девочку с телесными повреждениями доставили в больницу", – говорится в сообщении.

По факту ДТП в полиции начали проверку. Правоохранители усматривают в инциденте признаки правонарушения по статье 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097411
 
 
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Прикольно,если оно не справляется с управлением,может права надо забрать?Но судя по марке машины,этот инвалид не простой.
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Водитель порше сбил девочку.
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Девочка сядет.
Слава Режиму Пораженко!
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По вашему "уму" всё от марки автомобиля зависит?
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Пан донецький кріт бачить на фото пішохідний перехід?
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вы уверены, что заньковецкая не односторонняя?
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Больше года назад была односторонней. Потом какие то "бугры", которые живут в Сторожнице, порешали с мэром, улицу заасфальтировали, и движение перестало быть односторонним
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а тут хорошо видно, что односторонняя
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Девченка сама бросилась на хороший автомобиль!
А новый дронов за рулём ни в чём не виноват.
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.. пан зайцев, в Канаде видно и слышно,что делается в Украине
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При чем здесь марка автомобиля?! И на фотографии в упор не видно пешеходного перехода (зебры). Все "пешеходы" кого сбили хоть Запорожцем не на "зебре" должны нести уголовную ответственность и компенсировать водителю ущерб или это должны делать из наследства покойника. А вот за наезд на пешехода на зебре я бы расстреливал любого водителя прямо на месте без суда и следствия с конфискацией средства преступления и сверхвысокими выплатами в пользу потерпевших. И сразу "придурков" среди водителей и пешеходов поубавилось бы. Смерть и деньги ... сближают и даже заставят и сотрудничать, и быть взаимно ответственными и взаимно вежливыми...
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точно. Права та обов'язки у всіх учасників дорожнього руху мають бути ОДНАКОВИМИ!
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У меня вопрос к полиции и родителям:
- Что девочка делала на дороге где нет пешеходного перехода?!
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Там на коротком участке две школы рядом. В таких местах в принципе должны висеть знаки Осторожно дети на дороге, и водители должны быть аккуратней.
А судя по тому, что порш стоит на встречке перед светофором, водитель летел, чтобы на желтый повернуть на Грушевского (мои личные предположения).
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мои лично предположения, что газель тормознула, чтобы пропустить девочку - я тоже сталкивался с такими водилами-дебилами, которые останавливаются на шоссе в 2-3 полосы, где никаким переходом и не пахнет, чтобы пропустить каких-то тупарей, которые решили перебежать дорогу!!

так вот, девочка увидев, что её пропускает - тупо рванула через дорогу, по которой ехал этот порше...
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Меня такие ситуации тоже бесят, но лучше бы он всадил в газель, и потом водиле газели отбил голову
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А газель при чем? Слышали такое правило как придерживаться безопасного растояния во время движения?
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Включи воображение:
1. Ты едешь за газелью, которая внезапно останавливается
2. Ты включаешь поворотник и начинаешь её обьезжать
3. Из-за газели вылетает человек и приземляется тебе на капот... финита ля камедия - цензоровские боты пищат, что ты "уёпак"
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Родители виноваты - потому что к 12-и годам ребёнок должен знать что переходить можно только на зебре, а не там где вздумается.
Водитель виноват в том случае если его скорость была выше предельно допустимой по закону.
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какой мудачина мой комент про поршефобию удалил и за что
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Но часто прав он бывает последний раз в жизни.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияPorsche сбил в Ужгороде 12-летнюю девочку
 
 
 
 
 
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