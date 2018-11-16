 Аудиторы обнаружили в работе "Укравтодора" нарушения на 190 млн гривен

По результатам проверки Государственной аудиторской службой расходов "Укравтодора" обнаружены нарушения на 190 миллионов гривен, из которых более 130 миллионов связаны с выполнением ремонтно-строительных работ. Об этом Цензор.НЕТ cообщает со ссылкой на Государственную аудиторскую службу.
"Больше всего нарушений выявлено контрольными мероприятиями в Службе автомобильных дорог в Николаевской, Волынской, Закарпатской, Луганской, Полтавской и Львовской областях", – отчитываются аудиторы.
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Отмечается, что основной причиной нарушений являются недостатки в системе контроля качества в областных службах автодорог.
"В частности, подрядная организация, которая осуществляла ремонт дороги в Николаевской области, не смогла подтвердить состав асфальтобетонной смеси, изготовленной с использованием модифицированного битума. Отсутствие сертификатов соответствия, других необходимых документов свидетельствует об использовании смеси несоответствующего состава, за которую уплачено 65 млн гривен", – говорится в сообщении Госаудитслужбы.
В Укравтодоре ранее уже сообщали, что в Украине 95% дорог находятся в состоянии, не соответствует нормам. Худшие дороги - в Черкасской, Николаевской областях и на Донбассе.
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А 200 лямов ищите в слепом трасте где-то в широтах Панамы.
В пресс-службе Кабмина напомнили, что в этом году на ремонт дорог выделено рекордное финансирование - более 45 млрд грн. Государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения составила 11,53 млрд грн. Объем финансирования мер по повышению безопасности дорог достиг 2,6 млрд грн.
Это украли на эту сумму? Или как понимать?
Или это хитрость такая: понятие НАРУШЕНИЕ, потом просто перейдет к словосочетанию Административное нарушение?