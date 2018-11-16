 Аудиторы обнаружили в работе "Укравтодора" нарушения на 190 млн гривен

По результатам проверки Государственной аудиторской службой расходов "Укравтодора" обнаружены нарушения на 190 миллионов гривен, из которых более 130 миллионов связаны с выполнением ремонтно-строительных работ. Об этом Цензор.НЕТ cообщает со ссылкой на Государственную аудиторскую службу.

"Больше всего нарушений выявлено контрольными мероприятиями в Службе автомобильных дорог в Николаевской, Волынской, Закарпатской, Луганской, Полтавской и Львовской областях", – отчитываются аудиторы.

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Отмечается, что основной причиной нарушений являются недостатки в системе контроля качества в областных службах автодорог.

"В частности, подрядная организация, которая осуществляла ремонт дороги в Николаевской области, не смогла подтвердить состав асфальтобетонной смеси, изготовленной с использованием модифицированного битума. Отсутствие сертификатов соответствия, других необходимых документов свидетельствует об использовании смеси несоответствующего состава, за которую уплачено 65 млн гривен", – говорится в сообщении Госаудитслужбы.

В Укравтодоре ранее уже сообщали, что в Украине 95% дорог находятся в состоянии, не соответствует нормам. Худшие дороги - в Черкасской, Николаевской областях и на Донбассе.

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