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Все про:аудит (243) нарушения (670) Укравтодор (327) Госаудитслужба (15)

 Аудиторы обнаружили в работе "Укравтодора" нарушения на 190 млн гривен

Хуже всего дорожные службы работают в Николаевской, Волынской, Закарпатской, Луганской, Полтавской и Львовской областях.

По результатам проверки Государственной аудиторской службой расходов "Укравтодора" обнаружены нарушения на 190 миллионов гривен, из которых более 130 миллионов связаны с выполнением ремонтно-строительных работ. Об этом Цензор.НЕТ cообщает со ссылкой на Государственную аудиторскую службу.

"Больше всего нарушений выявлено контрольными мероприятиями в Службе автомобильных дорог в Николаевской, Волынской, Закарпатской, Луганской, Полтавской и Львовской областях", – отчитываются аудиторы.

Также на Цензор.НЕТ: Директор центра асфальтобетонных и органических вяжущих "Укравтодора" попался на взятке в 650 тыс. грн, - Сарган. ФОТО

Отмечается, что основной причиной нарушений являются недостатки в системе контроля качества в областных службах автодорог.

"В частности, подрядная организация, которая осуществляла ремонт дороги в Николаевской области, не смогла подтвердить состав асфальтобетонной смеси, изготовленной с использованием модифицированного битума. Отсутствие сертификатов соответствия, других необходимых документов свидетельствует об использовании смеси несоответствующего состава, за которую уплачено 65 млн гривен", – говорится в сообщении Госаудитслужбы.

В Укравтодоре ранее уже сообщали, что в Украине 95% дорог находятся в состоянии, не соответствует нормам. Худшие дороги - в Черкасской, Николаевской областях и на Донбассе.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Халатность" чиновников "Укравтодора" нанесла ущерб более 224 млн гривен в 15 областях, - прокуратура и СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3097410
 
 
 Топ комментарии
 
"Строятся дороги как никогда ранее!"
А 200 лямов ищите в слепом трасте где-то в широтах Панамы.
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вот никогда такого не было и вдруг опять!)
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вот это в ряд ли , МВФ не согласился бы поднять себе цену на газ , в обмен на наш кредит Аудитори виявили в роботі "Укравтодору" порушення на 190 млн гривень - Цензор.НЕТ 281
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"Строятся дороги как никогда ранее!"
А 200 лямов ищите в слепом трасте где-то в широтах Панамы.
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Как же так ? А Владимир Гройсман говорил ....
В пресс-службе Кабмина напомнили, что в этом году на ремонт дорог выделено рекордное финансирование - более 45 млрд грн. Государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения составила 11,53 млрд грн. Объем финансирования мер по повышению безопасности дорог достиг 2,6 млрд грн.
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Ля... Чего это за формулировка: нарушение на 190 лямов?!
Это украли на эту сумму? Или как понимать?
Или это хитрость такая: понятие НАРУШЕНИЕ, потом просто перейдет к словосочетанию Административное нарушение?
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Вот я и говорю - если бы не крали, Украине никакой МВФ и не нужен бы был. Но увы...
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Скажу больше: мы и сами могли бы кредитовать МВФ
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вот это в ряд ли , МВФ не согласился бы поднять себе цену на газ , в обмен на наш кредит
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вот никогда такого не было и вдруг опять!)
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нкбрали на зиму, бо взимку не працюють
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Там, де соєва банда, завжди недостачі, розкрадання, приписки, шахрайство...
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А у нас пішов сніг на вечір. Вперше в цьому році. А машини ще їздять на літніх покришках.))
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А жаркой Африке не только снега нет, но и аудиторов тоже...


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Цензор.НЕТНовостиОбществоАудиторы обнаружили в работе "Укравтодора" нарушения на 190 млн гривен
 
 
 
 
 
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