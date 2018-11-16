 "Следующий шаг России предусмотреть невозможно", - замминистра МИД Литвы Скусявичус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Дарюс Скусявичус в интервью Еспресо.TV.
"Я сейчас не готов делиться военной информацией. Одно ясно - следующий шаг России предсказать невозможно. Поэтому говорить о том, что они будут делать ... Единственное, что мы понимаем - что со стороны Москвы это была бы большая глупость - нападать на государство - члена НАТО и смотреть, сработает ли 5-я статья ", - отметил литовский дипломат.
По словам Скусявичуса, Литва является одной из немногих стран НАТО, которая уже сейчас выделяет 2 процента своего ВВП на оборону и модернизацию своей армии.
"Внутри страны есть национальные соглашения между главными политическими силами, согласно которым доля расходов, направленных на оборону страны, должна увеличиваться. Население в целом активно поддерживает это - люди охотно идут в армию добровольцами, присоединяются к отрядам стрельцов и т.д.", - пояснил Скусявичус
По мнению дипломата, это указывает на то, что общество Литвы серьезно намерено защищать свою страну и положительно относится к тому, что вклад Литвы в укрепление НАТО должен увеличиваться.
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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
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УНИЧТ0ЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!
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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ ТАНКАМИ ГРАДАМИ и Т Д -дажэ ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ в УКРАИНЕ НОВОЙ ВЛАСТИ ????
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Едуард Леопольд фон Бісмарк-Шенхаузен казав, що, мовляв, Росію неможливо
перемогти на полі бою, бо на будь-яку вашу військову хитрість руські готові
відповісти непередбачуваною дурістю.
Вот ответ на
знаменитую кичливую загадку: Умом Россию не понять.
))) да потому что дурость
это антипод ума!))) Дурость неподвластна умственному анализу, неподвластна
анализу с помощью ума.
так русня, готовся, если раньше спрашивал - по чём квадратный метр в Крыму, то весма скоро буду задавать вопрос, сколько доплатите за квадратный метр, чтоб Украина взяла обратно, вы же знаите, за услуги надо платить.
Добавлю: странам Восточной Европы, которые НЕ в сфере влияния хуйла, крайне важно обьединять усилия как в противостояния России, так и в развитии экономики. Эту идею активно проталкивает Польша
- Ибо:
1) перспективы и возможности импотентного ЕС, мягко говоря, никакие,
2) заокеанского дядю Прибалтика вместе с Украиной интересует только как предмет торга с хуйлом и территория продаж для товаров из США, не более
https://nv.ua/opinion/piontkovskiy/jadernye-shakhmaty-za-kem-sledujushchij-khod-2507721.html
На всех уровнях (эксперты, пропагандисты, официальные лица) уже четыре года Москва обращает к Западу вопрос из 1930-х годов прошлого столетия: "Вы готовы умереть за Нарву (Данциг)?" Вы отважитесь выполнить обязательства по статье пятой устава НАТО, когда наши доведенные до отчаяния зеленые человечки отправятся в свой законный отпуск в балтийские республики? И каким же невероятным, немыслимым подарком судьбы, в который они даже сразу не могли поверить, стал для "кремлевских" один американский торговец недвижимостью и телевизионный шоумен, который вдруг стал повторять на предвыборных митингах и дебатах их излюбленные мантры! И уже как действующий президент США он ни разу, несмотря на оказанное на него огромное давление, не выжал из себя слов о своей приверженности пятой статье устава НАТО. Зато десятки раз угрожал, что при определенных обстоятельствах не будет выполнять свои союзнические обязательства.
Весьма вероятное действо хуйла "в ответ на происки проклятого Запада",
вариант от Головачева Андрея:
" ...перед началом войны Россия обязательно предварительно возьмет полный контроль над Беларусью, где сосредоточит авиацию и ударные войска. Думаю это произойдет в следующем году.
Поэтому все внимание на Батьку, которого будут принуждать войти в состав России."
Кибератаки, вмешательство в выборы, химическая атака в Солсбери, глушение российскими системами РЭБ - натовской GPS. Это что не нападение ? Не сработает 5 статья.слишком много толерастов в странах запада.