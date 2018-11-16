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 "Следующий шаг России предусмотреть невозможно", - замминистра МИД Литвы Скусявичус

Невозможно предугадать дальнейшие шаги России, поэтому Вильнюс активно работает над усилением своих оборонных возможностей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Дарюс Скусявичус в интервью Еспресо.TV.

"Я сейчас не готов делиться военной информацией. Одно ясно - следующий шаг России предсказать невозможно. Поэтому говорить о том, что они будут делать ... Единственное, что мы понимаем - что со стороны Москвы это была бы большая глупость - нападать на государство - члена НАТО и смотреть, сработает ли 5-я статья ", - отметил литовский дипломат.

По словам Скусявичуса, Литва является одной из немногих стран НАТО, которая уже сейчас выделяет 2 процента своего ВВП на оборону и модернизацию своей армии.

"Внутри страны есть национальные соглашения между главными политическими силами, согласно которым доля расходов, направленных на оборону страны, должна увеличиваться. Население в целом активно поддерживает это - люди охотно идут в армию добровольцами, присоединяются к отрядам стрельцов и т.д.", - пояснил Скусявичус

По мнению дипломата, это указывает на то, что общество Литвы серьезно намерено защищать свою страну и положительно относится к тому, что вклад Литвы в укрепление НАТО должен увеличиваться.

Также читайте: Против организаторов "выборов" в оккупированном Донбассе надо ввести санкции, - Линкявичюс

Источник: https://censor.net.ua/n3097409
 
   
 Топ комментарии
 
Коли живеш поруч з іпанутими, то так і потрібно діяти.
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Колись такий собі князь Отто
Едуард Леопольд фон Бісмарк-Шенхаузен казав, що, мовляв, Росію неможливо
перемогти на полі бою, бо на будь-яку вашу військову хитрість руські готові
відповісти непередбачуваною дурістю.
Вот ответ на
знаменитую кичливую загадку: Умом Россию не понять.
))) да потому что дурость
это антипод ума!))) Дурость неподвластна умственному анализу, неподвластна
анализу с помощью ума.
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Я не могу понять..
.
Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
.
УНИЧТ0ЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!

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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ ТАНКАМИ ГРАДАМИ и Т Д -дажэ ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ в УКРАИНЕ НОВОЙ ВЛАСТИ ????

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Колись такий собі князь Отто
Едуард Леопольд фон Бісмарк-Шенхаузен казав, що, мовляв, Росію неможливо
перемогти на полі бою, бо на будь-яку вашу військову хитрість руські готові
відповісти непередбачуваною дурістю.
Вот ответ на
знаменитую кичливую загадку: Умом Россию не понять.
))) да потому что дурость
это антипод ума!))) Дурость неподвластна умственному анализу, неподвластна
анализу с помощью ума.
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Все добре пишете, але вони не руські, а руССкіє чи росіянє якщо хочете. Руські це ми, Українці.
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Коли живеш поруч з іпанутими, то так і потрібно діяти.
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Хотел вставить и свои 5 копеек, но ребята сверху уже все сказали. Полностью согласен.
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говорят что не хуило попал под камаз а камаз попал под хуило, рассеискии завод остонавливает конвеиеры.
так русня, готовся, если раньше спрашивал - по чём квадратный метр в Крыму, то весма скоро буду задавать вопрос, сколько доплатите за квадратный метр, чтоб Украина взяла обратно, вы же знаите, за услуги надо платить.
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вот же кацапам не повезло - вокруг одни враги...)))
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Вильнюс напрасно надеется на НАТО. Надежда только на свои силы, как это делала Финляндия и делает сегодня Украина. Украина сделала бы намного больше, если бы не барыги.
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Отчаянно плюсую )
Добавлю: странам Восточной Европы, которые НЕ в сфере влияния хуйла, крайне важно обьединять усилия как в противостояния России, так и в развитии экономики. Эту идею активно проталкивает Польша
- Ибо:
1) перспективы и возможности импотентного ЕС, мягко говоря, никакие,

2) заокеанского дядю Прибалтика вместе с Украиной интересует только как предмет торга с хуйлом и территория продаж для товаров из США, не более

https://nv.ua/opinion/piontkovskiy/jadernye-shakhmaty-za-kem-sledujushchij-khod-2507721.html
На всех уровнях (эксперты, пропагандисты, официальные лица) уже четыре года Москва обращает к Западу вопрос из 1930-х годов прошлого столетия: "Вы готовы умереть за Нарву (Данциг)?" Вы отважитесь выполнить обязательства по статье пятой устава НАТО, когда наши доведенные до отчаяния зеленые человечки отправятся в свой законный отпуск в балтийские республики? И каким же невероятным, немыслимым подарком судьбы, в который они даже сразу не могли поверить, стал для "кремлевских" один американский торговец недвижимостью и телевизионный шоумен, который вдруг стал повторять на предвыборных митингах и дебатах их излюбленные мантры! И уже как действующий президент США он ни разу, несмотря на оказанное на него огромное давление, не выжал из себя слов о своей приверженности пятой статье устава НАТО. Зато десятки раз угрожал, что при определенных обстоятельствах не будет выполнять свои союзнические обязательства.
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Ну почему невозможно....
Весьма вероятное действо хуйла "в ответ на происки проклятого Запада",
вариант от Головачева Андрея:

" ...перед началом войны Россия обязательно предварительно возьмет полный контроль над Беларусью, где сосредоточит авиацию и ударные войска. Думаю это произойдет в следующем году.

Поэтому все внимание на Батьку, которого будут принуждать войти в состав России."
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Повзуча окупація. Заміна керівників країн на лояльних Кремлю.
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Слышали про флеш-моб росс. школьников?
"Наступний крок Росії передбачити неможливо", - заступник міністра МЗС Литви Скусявічус - Цензор.НЕТ 3539
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я знову ж, в 2392-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Може и неможливо,але впевнено можно сказати,що той шаг буде на грабли "Наступний крок Росії передбачити неможливо", - заступник міністра МЗС Литви Скусявічус - Цензор.НЕТ 4828
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лишнехромасомный и законтаченно-апущенный биоматериал будет закопан любой ценой, при любых дагаваренностях и раскладах.
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"нападать на государство - члена НАТО и смотреть, сработает ли 5-я статья Источник: https://censor.net.ua/n3097409"
Кибератаки, вмешательство в выборы, химическая атака в Солсбери, глушение российскими системами РЭБ - натовской GPS. Это что не нападение ? Не сработает 5 статья.слишком много толерастов в странах запада.
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Почему "невозможно"? Любой шаг рососии это шаг к пропасти.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Следующий шаг России предусмотреть невозможно", - замминистра МИД Литвы Скусявичус
 
 
 
 
 
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