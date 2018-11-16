 Молдавскую оппозицию подозревают в связях с Россией и государственной измене

Лидеры молдавских оппозиционных партий Андрей Нэстасе ("Платформа "Достоинство и правда") и Майя Санду ("Действие и солидарность") могут стать фигурантами уголовного дела о государственной измене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Об этом заявил председатель парламента Молдовы Андриан Канду по итогам парламентских слушаний по вопросу о вмешательстве извне во внутренние дела страны.

"К сожалению, Майя Санду, Андрей Нестасе и другие лица, о которых шла речь в отчете специальной парламентской комиссии, были втянуты, сознательно или нет, в борьбу против Республики Молдова. Такие действия, согласно законодательству, квалифицируются как государственная измена", – отметил спикер.

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Обвинения будут выдвинуты, если докажут получение лидерами оппозиции помощи от фонда Open Dialog под управлением Людмилы Козловской, которую ранее выдворили из ЕС за продвижение интересов России.

Санду и Нестасе, в свою очередь, заявили, что не поддерживают никаких связей с фондом. Оба они отказались явиться на слушания комиссии.

По словам Канду, отчет специальной парламентской комиссии по расследованию деятельности фонда Козловской будет переведен на английский язык и направлен представителям других государств, в том числе Украины, которые фигурируют в отчете.

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В резолюции специальной комиссии указывается, что упомянутый фонд получал финансовую помощь от России (более 2 млн евро) через бизнесмена Вячеслава Платона, приговоренного в Молдове к 18-ти годам лишения свободы за отмывание денег.

Как сообщалось, специальная парламентская комиссия была создана в Молдове в начале октября. Главная цель комиссии – расследование фактов вмешательства фонда Open Dialog во внутренние дела страны. Ранее молдавские СМИ обнародовали материалы, свидетельствующие о том, что Фонд Козловской оплатил поездки оппозиционных политиков в Брюссель.