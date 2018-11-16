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Все про:Молдова (978) Россия (71104) государственная измена (246) Канду Андриан (5)

 Молдавскую оппозицию подозревают в связях с Россией и государственной измене

Лидеры оппозиционеров могут стать фигурантами уголовного расследования, заявил спикер парламента.

Лидеры молдавских оппозиционных партий Андрей Нэстасе ("Платформа "Достоинство и правда") и Майя Санду ("Действие и солидарность") могут стать фигурантами уголовного дела о государственной измене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Об этом заявил председатель парламента Молдовы Андриан Канду по итогам парламентских слушаний по вопросу о вмешательстве извне во внутренние дела страны.

"К сожалению, Майя Санду, Андрей Нестасе и другие лица, о которых шла речь в отчете специальной парламентской комиссии, были втянуты, сознательно или нет, в борьбу против Республики Молдова. Такие действия, согласно законодательству, квалифицируются как государственная измена", – отметил спикер.

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Обвинения будут выдвинуты, если докажут получение лидерами оппозиции помощи от фонда Open Dialog под управлением Людмилы Козловской, которую ранее выдворили из ЕС за продвижение интересов России.

Санду и Нестасе, в свою очередь, заявили, что не поддерживают никаких связей с фондом. Оба они отказались явиться на слушания комиссии.

По словам Канду, отчет специальной парламентской комиссии по расследованию деятельности фонда Козловской будет переведен на английский язык и направлен представителям других государств, в том числе Украины, которые фигурируют в отчете.

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В резолюции специальной комиссии указывается, что упомянутый фонд получал финансовую помощь от России (более 2 млн евро) через бизнесмена Вячеслава Платона, приговоренного в Молдове к 18-ти годам лишения свободы за отмывание денег.

Как сообщалось, специальная парламентская комиссия была создана в Молдове в начале октября. Главная цель комиссии – расследование фактов вмешательства фонда Open Dialog во внутренние дела страны. Ранее молдавские СМИ обнародовали материалы, свидетельствующие о том, что Фонд Козловской оплатил поездки оппозиционных политиков в Брюссель.

Источник: https://censor.net.ua/n3097408
 
   
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Молдавский жопоблок...кто бы сомневался Молдавскую оппозицию подозревают в связях с Россией и государственной измене - Цензор.НЕТ 9838
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только он разросся как гидра ... стал опозиционной платформой за життя ...+ тут мураевская рожа на бело-голубом фоне везде в инете стала вылазить.... Как только бело-голубые расцветки и новые партии - ищи РЫГОВСКИХ ОБОРОТНЕЙ....
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Кремлёвский карлик везде успевает, а какое есть средство против карликов кроме дуста?Молдавскую оппозицию подозревают в связях с Россией и государственной измене - Цензор.НЕТ 9288
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только он разросся как гидра ... стал опозиционной платформой за життя ...+ тут мураевская рожа на бело-голубом фоне везде в инете стала вылазить.... Как только бело-голубые расцветки и новые партии - ищи РЫГОВСКИХ ОБОРОТНЕЙ....
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НАШ , РКУПАЦЫОННЫЙ БЛОК---В ТЫССЧА раз ПРЕДАТЕЛЬССКИЙ , ибо еще и ДЕНЕЖНО-заинтересованый !
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Манафорта в США строят не по деЦки за деньги полученные от этого жопо-рыгоблока... Но у нас в Украине почему то ни одна рыговская сволочь не сидит
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ахаха.. бути такого неможе.. Молдавскую оппозицию подозревают в связях с Россией и государственной измене - Цензор.НЕТ 5868
Хеть баріххх..даеш народную власть халявщиків дадонів!!!!!!!!!!!!!!!!!
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название то типичные прорасеиским, кстати а та Маия не в президенты ли выдвигалась.
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Кремлёвский карлик везде успевает, а какое есть средство против карликов кроме дуста?Молдавскую оппозицию подозревают в связях с Россией и государственной измене - Цензор.НЕТ 9288
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Молдаване,заберите своего Петю взад,житья в Украине нет от него))
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давай тебя отдадим?будешь им приднестрофье курировать
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Вы уже отдали Крым и часть Донбасса,с ваши Петей супер ассом))
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врать не хорошо, Крым отдали до пецьки, кстати грубо бесилас люлька - мол чтоб и не пробовали противится - есть в интернете аудио запись.
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Ну конечно Петюня не виноват,по этому всех сдававших Крым оставил при должностях))А Юлька какую должность занимала?
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ну скажи, а, оставил при постах, подожди а всех кого оставил - это он их назначал или ВР. Да ещё, получается он если при делах Кримских, так он ещё ту мандель люльку из тюрмы вытащил - или я не прав, по времени же совподает, не.
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Та він їм усі сади і виноградники попідриває. Майте совість, що вам молдовани поганого зробили?
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тогда давайте его кацапне по дешевке уступим Молдавську опозицію підозрюють у зв'язках з Росією і державній зраді - Цензор.НЕТ 769
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Якщо він "кримськє мост" підриє, то й задурно можна віддати.
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э злои крот, чем ответишь или согласен тем регионом рулить.
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Мне больше Норвегия нравится,ты там рулишь?Лишенец))Возвращайся,тут в Украине хорошо,шАкалад рошен по распродаже пихают,никто не берет и даром,кроме стецьков.
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руские говорят, я батрачью, ну это по себя судят а так да, одним отделом рулю. возвращаиса в Украину - ну был я в Украине как турист один раз, добрые люди, как турист и друг с добрыми намериенями поеду ещё, кстати, с следующего года открывает новую авиолиния с Риги - раз два и уже в Украине - преставляешь как свободным людям мир становится лехко доступным.
Кстати, тот рошен вообше в Европу залез, мало иму рашки было, а неее, вы же были против что он им чоколад а от них доллары вывозил.
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пойди с путиным за ручку поздоровайся. И тебя покажут по Россия24 станешь знаменитым как Филипп Киркоров
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Какой нежданчик! Впрочем, я почему-то особо не удивлен. НовоСобиратель земель русских никуда же не делся. И он - работает! И бабки у него пока еще есть.
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А нафталин спит и видит как придет путин и спасет (и даже твари не задумываются ,что сразу побомб ит,по утюжит пушками,потопчет танками..хотят жить в россии не выходя из дома...пенсию хотят (а выбирают воров).
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Украинская жоппозиция (читай кремлевский блок) защищена лично Порошенко
Молдавську опозицію підозрюють у зв'язках з Росією і державній зраді - Цензор.НЕТ 4729
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думаешь петро на столько умён, что лучше открытые проруские вши чем скрытые прорасииские гниды, типа садовои, люлька, гриценко?
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Саакашвили был бы настоящим украинским президентом, кста его партия щитай выиграла выборы в Грузии
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его партия говоришь выиграла и что, какие успехи, что то не слышу начало каких то успехов, тебе возможно известно, поделись инфой, кстати а что сам по крышам бегающии делает?
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Пжлст списочек, каким фондам можно вести деятельность, а каким нельзя?!

К примеру, фонд Сороса работает по всей Европе... есть еще фонд Петра, но это уже другая история!
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это какого петра?шо ключником на воротах рая стоит?
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Где стоит - не известно, а то что все под его ответственностью - известно всем! Молдавську опозицію підозрюють у зв'язках з Росією і державній зраді - Цензор.НЕТ 2448
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"Связь с россией" и "Государственная измена" - это одно и то же...
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Надо же хоть кого-то подозревать. Иначе фраеркам не место в этом белом танце.
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В такую дешёвую галимую дичь могут поверить только абсолютно отбитые на голову, либо те кто вообще ничего не знают о ситуации в Молдове, но строят из себя умников.
Платформа "ДА" и ПАС единственные проевропейские партии которые имеют поддержку молдавской диаспоры в мире, поддержку США и Европарламента. Причём обвиняют их переобутые клоуны из бывшей партии коммунистов, для которых кремлёвский Додон является союзником в парламенте по многим вопросам и так же бывший член партии коммунистов. Нынешние обвинения прям один в один как с Саакашвили в Украине. Что неудивительно, глава ДПМ лучший друг Порошенко. Оба применяют одни и те же схемы манипуляции и у обоих рейтинг на 10 метров ниже плинтуса. Короче очередной бред в попытке отстранить обе проевропейские партии от парламентских выборов в феврале.
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закапыват лишнехромасомный и законтаченно-апущенный биоматериал - Богоугодное дело.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМолдавскую оппозицию подозревают в связях с Россией и государственной измене
 
 
 
 
 
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