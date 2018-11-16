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 Суд изменил меру пресечения двум убийцам журналиста Сергиенко, они могут выйти под залог, - Князев

В Черкассах суд изменил меру пресечения организатору и исполнителю убийства героя Небесной Сотни журналиста Василия Сергиенко.

Об этом глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"4 апреля 2014 титушки отомстили Сергиенко за его общественную и журналистскую деятельность. Убили по заказу с нечеловеческой жестокостью, перед этим безжалостно пытали. Два года мы искали организатора убийства. Задержали его и еще четырех исполнителей.Установили место нахождения еще одного исполнителя на территории США. Направили каналами Интерпол все документы для его задержания и последующей экстрадиции.

И вот сегодня суд принимает решение: организатору - залог 2 миллиона гривен, исполнителю - 800 000 гривен", - написал Князев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полный текст решения суда в отношении подозреваемого в похищении журналиста Сергиенко до сих пор не объявлен, - активист Собченко. ДОКУМЕНТ

Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.

По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.

1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков, Виктор Горбенко, Роман Недыбалюк и Вадим Мельник.

Суд изменил меру пресечения двум убийцам журналиста Сергиенко, они могут выйти под залог, - Князев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097406
 
 
 Топ комментарии
 
Это пипец... Убийцы выходят под залог...
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Весь состав суда на кол или живьем содрать кожу.
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Мент ты поганый.Что ты тут льешь крокодильи слезы.Рехформа от пети судебная состоялась.Украинцы прекрасно знают,что менты,фсбу ,похуроры,недосудьи это кланы в Украине и работают в одной упряжке.Житы по новому.
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Это пипец... Убийцы выходят под залог...
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Весь состав суда на кол или живьем содрать кожу.
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Здесь уже дошло просто до сумасшедшего маразма.
Я так понимаю, что теперь или эти твари продолжат нас безнаказанно убивать, грабить и насиловать или мы начнем убивать их(((.
С этими тварями страны у нас нет и не будет.
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А шо поробыш... Судя очень кондитерские...
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Мент ты поганый.Что ты тут льешь крокодильи слезы.Рехформа от пети судебная состоялась.Украинцы прекрасно знают,что менты,фсбу ,похуроры,недосудьи это кланы в Украине и работают в одной упряжке.Житы по новому.
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А вот интересно как же статья Конституции гласящая о том, что жизнь и здоровье граждан есть высочайшая ценность???. Значит можно издеваться, пытать, а потом убить любого человека обменяв его жизнь на какие-то бумажки???.
Революция достоинства??? Хм...
Не, не слыхал(((...
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МВФ, а вы не требовали от Торта создания справедливых судов?
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В країні створюється керований хаос, а за ним проглядаються вуха хуйла.
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отих суддів на передову відправити благодетелі,млять!!!!
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Всё идёт по плану: Нардеп Бобов "заказал" Сергиенка.
Убийцы - лишили жизни журналиста-майдановца,
Луценко взял крупную сумму взятки у Бобова и дело "спускает на тормозах".
Не забудьте - это теперь называется "жыты по-новому"
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При этом сивочолый гетьман ужасно неугоден путлеру, а виновата во всем кремлевская консерва - Юлька!
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За останні півтора тижні це вже пробите більш як десяте дно. Це просто лютий піпець, інших цензурних слів не доберу.
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А виновата Юлька, потому что в 2009 году она подписала газовый контракт...
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