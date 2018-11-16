EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество
  1019  10
Все про:мэр (1337) прокуратура (3396) Черкассы (568) Бондаренко Анатолий (5)

 Мэра Черкасс Бондаренко прокуратура пыталась отстранить от должности, суд не дал согласия

Городского главу подозревают в препятствовании работе депутатов и злоупотреблении властью. В понедельник ему будут избирать меру пресечения.

Сосновский суд Черкасс не стал отстранять мэра города Анатолия Бондаренко от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры.

"Указанное решение суда органами прокуратуры и следствия расценено как необоснованное, в связи с чем решается вопрос о его обжаловании в Апелляционном суде Черкасской области", – заявили в прокуратуре.

Читайте на Цензор.НЕТ: Самый криминальный город в стране - Черкассы, - Аброськин

19 ноября суд рассмотрит ходатайство об избрании для Бондаренко меры пресечения.

Напомним, 4 октября прокуратура сообщила Бондаренко о подозрении в препятствовании деятельности депутатов Черкасского горсовета – в связи с переносом сессии в Канев без уведомления СМИ и депутатов.

8 октября прокуратура проинформировала, что Бондаренко сообщили о подозрении в злоупотреблении властью. По данным ведомства, в 2017 году мэр отозвал апелляцию по делу о задолженности частного предприятия, вследствие чего бюджет Черкасс недополучил более 447 тыс. грн. Мэр отметил, что речь идет о частном предприятии "Дніпробуд-Центр".

Бондаренко заявлял, что прокуроры "выполняют классический политический заказ".

Источник: https://censor.net.ua/n3097404
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
фуфло, отстой и перестой. сливать пора куда надо, пока не забродило.
 показать весь комментарий
 
Никто не знает? - есть в реестре решение посмотреть посилання прокуратуры на нормы закона?
 показать весь комментарий
 
 
Народ избрал мэра, народ имеет право выгнать, а не прокуратура.
 показать весь комментарий
 
 
Відповідальний за зрив пуску опалення в місті Сміла особисто Порошенко і Гройсман, що в такий злочинний спосіб намагаються дискредитувати міського голову за його справедливу антипоРошенівську позицію, - Артем Семеніхін.
 показать весь комментарий
 
 
шумне ГАВКАННЯ тролів мінсрець НЕ міняє ситуації . це нагадує ЕПОПЕЮ з сміттям у Львові.. ....... НІЯКА сила окрім БПП не займається МАСОВИМ відео аудіо картинками АГІТКАМИ по-шаблону кгб-фсб .. і мабуть безпосередніми інструкціями .. жовті ЗМІ .. займаються НЕ журналістикою а ПРОПАГАНДОЮ проти України ...
..ВСЕ це КРИМІНАЛЬНЕ середовище і є той ХАОС що нав"язується росією у повній ВЗАЄМОДІЇ з якоби українською владою ... хто агенти кремля ?
 показать весь комментарий
 
 
Таким грязным городом, как при Бондаренко, Черкассы еще не были. Редкий поц. Такое ощущение, что все что ни деается в городе- все направлено на получение отката. Тротуарка по Шевченко от Пионерской до АТБ-трэш и угар. Положена криво и без подготовки основания.
 показать весь комментарий
 
Це у Черкасах ігри такі. Піддавки називаються.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэра Черкасс Бондаренко прокуратура пыталась отстранить от должности, суд не дал согласия
 
 
 
 
 
 вверх