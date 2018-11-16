 Мэра Черкасс Бондаренко прокуратура пыталась отстранить от должности, суд не дал согласия

Сосновский суд Черкасс не стал отстранять мэра города Анатолия Бондаренко от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры.

"Указанное решение суда органами прокуратуры и следствия расценено как необоснованное, в связи с чем решается вопрос о его обжаловании в Апелляционном суде Черкасской области", – заявили в прокуратуре.

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19 ноября суд рассмотрит ходатайство об избрании для Бондаренко меры пресечения.

Напомним, 4 октября прокуратура сообщила Бондаренко о подозрении в препятствовании деятельности депутатов Черкасского горсовета – в связи с переносом сессии в Канев без уведомления СМИ и депутатов.

8 октября прокуратура проинформировала, что Бондаренко сообщили о подозрении в злоупотреблении властью. По данным ведомства, в 2017 году мэр отозвал апелляцию по делу о задолженности частного предприятия, вследствие чего бюджет Черкасс недополучил более 447 тыс. грн. Мэр отметил, что речь идет о частном предприятии "Дніпробуд-Центр".

Бондаренко заявлял, что прокуроры "выполняют классический политический заказ".