 Мэра Черкасс Бондаренко прокуратура пыталась отстранить от должности, суд не дал согласия

Сосновский суд Черкасс не стал отстранять мэра города Анатолия Бондаренко от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры.
"Указанное решение суда органами прокуратуры и следствия расценено как необоснованное, в связи с чем решается вопрос о его обжаловании в Апелляционном суде Черкасской области", – заявили в прокуратуре.
Читайте на Цензор.НЕТ: Самый криминальный город в стране - Черкассы, - Аброськин
19 ноября суд рассмотрит ходатайство об избрании для Бондаренко меры пресечения.
Напомним, 4 октября прокуратура сообщила Бондаренко о подозрении в препятствовании деятельности депутатов Черкасского горсовета – в связи с переносом сессии в Канев без уведомления СМИ и депутатов.
8 октября прокуратура проинформировала, что Бондаренко сообщили о подозрении в злоупотреблении властью. По данным ведомства, в 2017 году мэр отозвал апелляцию по делу о задолженности частного предприятия, вследствие чего бюджет Черкасс недополучил более 447 тыс. грн. Мэр отметил, что речь идет о частном предприятии "Дніпробуд-Центр".
Бондаренко заявлял, что прокуроры "выполняют классический политический заказ".
..ВСЕ це КРИМІНАЛЬНЕ середовище і є той ХАОС що нав"язується росією у повній ВЗАЄМОДІЇ з якоби українською владою ... хто агенти кремля ?
02.03.2017 Президент Украины Петр Порошенко и глава Кремля Владимир Путин регулярно проводят телефонные переговоры.
2018 В понедельник,12 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным.
09.06.2018 Порошенко и Путин обсудили по телефону вопрос политзаключенных: договорились о посещении заключенных омбудсменами, - АП 21.06.18 Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.