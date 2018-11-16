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 Стоимость метро на Троещину в Киеве составит $2,5 - 3 млрд.Надеемся на кредит от Китая, - заммининстра инфраструктуры Довгань

Стоимость строительства четвертой ветки метро Киева на Троещину согласно предварительным подсчетам должна составить от 2,5 до 3 млрд долларов.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань во время III Украинского форума Шелкового пути, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  ЦТС .

Довгань отметил, что данный проект строительства новой линии столичного метро не может быть реализован без внешних капиталовложений.

В свою очередь китайская компания China Pacific Construction Group, которая разработала предварительное ТЭО строительства четвертой линии метро в Киеве, рассчитывает на финансовую поддержку правительства Китая в реализации этого и других проектов в Украине.

"Сегодня у нас есть все политические условия для реализации данного проекта. Поскольку правительство Китая поддерживает инициативу "Один пояс - один путь", мы рассчитываем на предоставление Китаем государственного кредита под этот проект", - заявил глава представительского офиса CPCG в Украине Го Ян.

Он также отметил, что CPCG заинтересована и в других проектах в Украине, в частности, строительстве метро в Харькове и Днепре.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097403
 
 
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Может Дешевле у Маска Хайперлуп таки заказать?
Стоимость метро на Троещину в Киеве составит $2,5 - 3 млрд.Надеемся на кредит от Китая, - заммининстра инфраструктуры Довгань - Цензор.НЕТ 4138
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26 стран - членов ООН проголосовали против украинского варианта резолюции по Крыму. СПИСОК

По результатам голосования, не поддержали проект резолюции: Беларусь, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Армения, Эритрея, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Мьянма, Никарагуа, Южная Африка, южный Судан, Россия, Сербия, Сирия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан.
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26 стран - членов ООН проголосовали против украинского варианта резолюции по Крыму. СПИСОК
По результатам голосования, не поддержали проект резолюции: Беларусь, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Армения, Эритрея, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Мьянма, Никарагуа, Южная Африка, южный Судан, Россия, Сербия, Сирия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан.
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Кредиты от МВФ, от Китая, от ЕЭС... Берешь чужие, а отдавать-то свои! Или - наши, в смысле народу отдавать, не Кличкам-Гройсманам.
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Кредит у Китайцев... кхм...
Если Китай сам построит, то хорошо будет...
Если дадут деньгами, то пиши-пропало всё...
Ни денег, ни метро не будет...
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Цена как на Крымский мост,где то так,в пятьсот лямов туда,сюда,и овцы блеют и Пидалик при деньгах))
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гройся за жалкий лярд всю страну продал, представляю шо он за метро китайцам наобещает Вартість метро на Троєщину в Києві становитиме $2,5 - 3 млрд. Сподіваємося на кредит від Китаю, - заммінінстра інфраструктури Довгань - Цензор.НЕТ 6961
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Просите, чтобы сами китайцы и строили. У нас строят много чего, мы довольны.
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Только кретины связываются с Китайцами деньгами ! Китайцы это саранча с ними нельзя иметь дело в таких направлениях.
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Итак, ради 1 млрд. кредита от МВФ (как нам втирают, по его требованию) подняли цену на газ на 25%. И пели песни - или поднимаем, или дефолт. И тут же, не моргнув глазом, рассказывают, что "всего-то за 2.5-3 млрд.", которые Китай даст в кредит, будем строить ветку метро.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСтоимость метро на Троещину в Киеве составит $2,5 - 3 млрд.Надеемся на кредит от Китая, - заммининстра инфраструктуры Довгань
 
 
 
 
 
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