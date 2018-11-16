 Стоимость метро на Троещину в Киеве составит $2,5 - 3 млрд.Надеемся на кредит от Китая, - заммининстра инфраструктуры Довгань

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань во время III Украинского форума Шелкового пути, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЦТС .
Довгань отметил, что данный проект строительства новой линии столичного метро не может быть реализован без внешних капиталовложений.
В свою очередь китайская компания China Pacific Construction Group, которая разработала предварительное ТЭО строительства четвертой линии метро в Киеве, рассчитывает на финансовую поддержку правительства Китая в реализации этого и других проектов в Украине.
"Сегодня у нас есть все политические условия для реализации данного проекта. Поскольку правительство Китая поддерживает инициативу "Один пояс - один путь", мы рассчитываем на предоставление Китаем государственного кредита под этот проект", - заявил глава представительского офиса CPCG в Украине Го Ян.
Он также отметил, что CPCG заинтересована и в других проектах в Украине, в частности, строительстве метро в Харькове и Днепре.
По результатам голосования, не поддержали проект резолюции: Беларусь, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Армения, Эритрея, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Мьянма, Никарагуа, Южная Африка, южный Судан, Россия, Сербия, Сирия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан.
По результатам голосования, не поддержали проект резолюции: Беларусь, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Армения, Эритрея, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Мьянма, Никарагуа, Южная Африка, южный Судан, Россия, Сербия, Сирия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан.
Если Китай сам построит, то хорошо будет...
Если дадут деньгами, то пиши-пропало всё...
Ни денег, ни метро не будет...