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Все про:Киев (16803) Метрополитен (566) Мининфраструктуры (592)

 Стоимость метро на Троещину в Киеве составит $2,5 - 3 млрд. Надеемся на кредит от Китая, - заммининстра инфраструктуры Довгань

Стоимость строительства четвертой ветки метро Киева на Троещину согласно предварительным подсчетам должна составить от 2,5 до 3 млрд долларов.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань во время III Украинского форума Шелкового пути, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  ЦТС .

Довгань отметил, что данный проект строительства новой линии столичного метро не может быть реализован без внешних капиталовложений.

В свою очередь китайская компания China Pacific Construction Group, которая разработала предварительное ТЭО строительства четвертой линии метро в Киеве, рассчитывает на финансовую поддержку правительства Китая в реализации этого и других проектов в Украине.

"Сегодня у нас есть все политические условия для реализации данного проекта. Поскольку правительство Китая поддерживает инициативу "Один пояс - один путь", мы рассчитываем на предоставление Китаем государственного кредита под этот проект", - заявил глава представительского офиса CPCG в Украине Го Ян.

Он также отметил, что CPCG заинтересована и в других проектах в Украине, в частности, строительстве метро в Харькове и Днепре.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097403
 
 
 Топ комментарии
 
Кредит у Китайцев... кхм...
Если Китай сам построит, то хорошо будет...
Если дадут деньгами, то пиши-пропало всё...
Ни денег, ни метро не будет...
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гройся за жалкий лярд всю страну продал, представляю шо он за метро китайцам наобещает Вартість метро на Троєщину в Києві становитиме $2,5 - 3 млрд. Сподіваємося на кредит від Китаю, - заммінінстра інфраструктури Довгань - Цензор.НЕТ 6961
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Я все понимаю, но... Население Троещины до 300т. человек, из них метро будут пользоваться ну допустим максимум 200000. То есть на каждого жителя надо сброситься по 10-15 тысяч долларов из скудного бюджета страны на крайне низкорентабельный проект, который окупается в лучшем случае за 50 лет, а то никогда. Это что-то из разряда крымского моста - дорого и глупо, но распилить бабла хватит многим.
На эту сумму можно капитально обновить весь городской транспорт во всей Украине, закупить сотни новых троллейбусов и трамваев, да и на дороги ещё останется.
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По результатам голосования, не поддержали проект резолюции: Беларусь, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Армения, Эритрея, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Мьянма, Никарагуа, Южная Африка, южный Судан, Россия, Сербия, Сирия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан.
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Кредиты от МВФ, от Китая, от ЕЭС... Берешь чужие, а отдавать-то свои! Или - наши, в смысле народу отдавать, не Кличкам-Гройсманам.
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Кредит у Китайцев... кхм...
Если Китай сам построит, то хорошо будет...
Если дадут деньгами, то пиши-пропало всё...
Ни денег, ни метро не будет...
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Цена как на Крымский мост,где то так,в пятьсот лямов туда,сюда,и овцы блеют и Пидалик при деньгах))
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гройся за жалкий лярд всю страну продал, представляю шо он за метро китайцам наобещает Вартість метро на Троєщину в Києві становитиме $2,5 - 3 млрд. Сподіваємося на кредит від Китаю, - заммінінстра інфраструктури Довгань - Цензор.НЕТ 6961
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Боюсь, у нас в Киеве появится свой ЧайнаТаун. Когда-то он назывался Троещиной
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Просите, чтобы сами китайцы и строили. У нас строят много чего, мы довольны.
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Только кретины связываются с Китайцами деньгами ! Китайцы это саранча с ними нельзя иметь дело в таких направлениях.
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Итак, ради 1 млрд. кредита от МВФ (как нам втирают, по его требованию) подняли цену на газ на 25%. И пели песни - или поднимаем, или дефолт. И тут же, не моргнув глазом, рассказывают, что "всего-то за 2.5-3 млрд.", которые Китай даст в кредит, будем строить ветку метро.
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Скажите... зачем Вы путаете кредит с инвестициями?
1 млрд. от МВФ - это кредит государству в деньгах. Кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки независимо куда потрачены деньги данного кредита.

2.5-3 млрд - это инвестиции (деньги, вложенные поэтапно в строительство метро)
инвестиции (инвестированный капитал) возвращаются от дохода от реализованного проекта (в данном случае китайская компания будет возвращать свои вложенные деньги + % от дохода построенной ветки метро) Если проект будет убыточен - инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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Вы читать умеете?
"Стоимость метро на Троещину в Киеве составит $2,5 - 3 млрд. Надеемся на кредит от Китая, - заммининстра инфраструктуры Довгань"
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Вы читать умеете только журналистские заголовки статьи?

В свою очередь китайская компания China Pacific Construction Group, которая разработала предварительное ТЭО строительства четвертой линии метро в Киеве, рассчитывает на финансовую поддержку правительства Китая в реализации этого и других проектов в Украине.
"......мы рассчитываем на предоставление Китаем государственного кредита под этот проект", - заявил глава представительского офиса CPCG в Украине Го Ян. Источник: https://censor.net.ua/n3097403
То есть китайская строительная компания CPCG желает получить кредит от правительства Китая.
Суть в том, что Китай выделит кредит для своей строительной компании, которая эти деньги вложит как инвестиции в строительство метро. Китайская компания будет тратить эти деньги на строительство. Эти деньги не даются Украине как кредит - это кредит для компании.CPCG Вот для этой компании.... http://www.cpcg.com.
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Я все понимаю, но... Население Троещины до 300т. человек, из них метро будут пользоваться ну допустим максимум 200000. То есть на каждого жителя надо сброситься по 10-15 тысяч долларов из скудного бюджета страны на крайне низкорентабельный проект, который окупается в лучшем случае за 50 лет, а то никогда. Это что-то из разряда крымского моста - дорого и глупо, но распилить бабла хватит многим.
На эту сумму можно капитально обновить весь городской транспорт во всей Украине, закупить сотни новых троллейбусов и трамваев, да и на дороги ещё останется.
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Если МВФ скажет поднять цены на проезд в метро до рыночных, как с газом - то наши и поднимут. Ну, хотя бы, доллар за поездку. Таким образом рентабельность повысится. И ещё интересно как тратит свои доходы нынешний метрополитен. Там суммы не малые набегают каждый день. За 27 лет независимости можно было уже отложить 3 лярда зелени на строительство ветки на Трою.
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І зробити так, щоби троєщинці працювали за місцем проживання. Це знизить пасажиро-транспортне навантаження на дороги.
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КИЕВМЕТРОСТРОЙ прихватил под себя россиянин . Для чего? Чтобы потом найти лохов типа китайцев и сделать их на мильярд. А виноваты на весь мир будут украинцы. Сбу просто не работает
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Нет Вы не все понимаете....
Вы путаете деньги данные как кредит и деньги как вложенные инвестиции в бизнес проект.
Деньги как кредит в суме 2.5-3 млрд.долл. Украине никто не дает.
Китайская строительная компания желает вложить эти деньги в строительство метро. И никуда больше...
Поэтому, говорить о том что "На эту сумму можно капитально обновить весь городской транспорт во всей Украины" - это глупое непонимание сути разницы между кредитом и инвестицией.
Китайская строительная компания не дает денег на обновление транспорта по всей Украине. поэтому глупо распоряжаться тем чего нет.
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Тю. А чё вы Пэдро не привлечёте к решению проблемы? Сядет на заседании и скажет, как за срыв пломбы - хачю метро! Шоб было. Стройте, беру ответственность на себя. И всех делов. Все жополизы подтянутся. Диктатор - он такой...
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русским мост обошелся в 4 лярда с 50% распила..а тут метро на трещину 3 !!!, Омелян абзавидуется!!))))
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В Минске щас -- отдельную, китайскую экономическую Зону сооружают -- даже аэропорт на китайском! -- там засада -- под колючкой.
...хм... -- все, кого я знаю в Минске -- очень всем довольны! -- но очень хотят свалить -- хотя бы к полякам. И даже программисты. ...но спиваются ... ...так и мы спивались. Но не все!
Я бы у китайцев не клянчил! -- мы у них в размере арифметической погрешности -- они на нас положат, в итоге.
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это по 150000 долларов за погонный метр тонеля.
150 штук стоит 2-этажный дом под ключ с мебелью. это дом строят 1 год.
а тут 1 метр тонеля за неделю 150 косарей... Вартість метро на Троєщину в Києві становитиме $2,5 - 3 млрд. Сподіваємося на кредит від Китаю, - заммінінстра інфраструктури Довгань - Цензор.НЕТ 2804
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Вообще-то метро на ТРОЕЩИНУ не идет в тоннелях- это поверхностная конструкция
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...это поверхностная конструкция, которая ещё дешевле, чем тоннель.
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Та ну його нах... це метро!
Побудують, а потім у кожному дворі тикатимуть висотки і не зупиниш їх! На цій бідній Троєщині і так народу як у цілому Житомирі а ще більше стане.
Трамвай та електричка в принципі вирішують проблему виїзду, а мільярби краще на щось інше витратити. А кредитів краще не брати, особливо у китайців, бо у Києві появиться чайна-таун!
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золотая цена этому метро 100 млн. уе за тонель в 18 км
и 200 тыс баксов за 1 станцию метро.
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Там міст через Дніпро вже багато років стоїть готовий. А міст через Дніпро - це найскладніша і найдорожча частина (за винятком приєднання до синьої гілки).
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Может лучше Илона Маска нанять? Мне кажется он сделает значительно дешевле и быстрей...
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Киевляне я рад за Вас...Набирайтесь ...Пора бы и действительно свалить от этой власти..Не в Россию.А вот соседям сдатся лучше.Ибо наши умеют тока обирать
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Одне просте питання - а на дідька потрібно таке метро за 3 млрд.баксів? Вже зовсім очманіли соєві "іканамісти", шляк би їх трафив.
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Распилить пока есть время и свалить..там уже заготовлено все... и дети и жены ...Нам долги.
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Соевые тут не при чем. Раньше Метрострой был коммунальной организацией и потому работа стоила дешево. Во времена Янека его прихватили азметов и компания( вроде) , а сейчас у него есть руцький владелец и он хочет прибыль ( чтобы рашка потом танки покупала )
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Кроме танков Рашка уже 10 лет строит по 3-4 станции метро ежегодно...
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Складається хибне враження, ніби окрім священного "метростроя" більше ніхто ніяк і ніколи не зміг би і не зможе збудувати жодного метра метра.
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Походу Кличко,кроме Китая,никто и денег не даёт.А показать нужность и КПД нужно.У Китая свой интерес и денег много.Так много,що готов скупать таких як Кличко пачками,ради своего влияния,одновременно накидывая на горло шёлковую удавочку.Дальше наш долг,у Китая купит Рашка и будем Рашке торчать Вартість метро на Троєщину в Києві становитиме $2,5 - 3 млрд. Сподіваємося на кредит від Китаю, - заммінінстра інфраструктури Довгань - Цензор.НЕТ 6976
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может лучше трубы нормально подлатаем. А то скоро реально замёрзнем на радость кацапам.
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Проект 80-х изучи , Довгань. Не надо нам впаривать идею с китайцами!
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То есть 500 миллионов долларов туда сюда , да вообще разе это деньги .
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Да не будет в обозримом будущем никакого метро туда, кого вы слушаете ... Лучше б китайцы подольский мост (автомобильную часть) достроили - все толку больше будет.
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Что то мне подсказывает чтобы отбить ети деньги придется проезд на метро сделать 25 гривень если не больше. Жителей трущоб троещины будут ненавидеть все.
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"Поскольку правительство Китая поддерживает инициативу "Один пояс - один путь", мы рассчитываем на предоставление Китаем государственного кредита под этот проект"
Типа потом ветку продлят до Китая?
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Прикольно -- моя мамка строила Киевский Метрополитен -- остановка Днепр -- её работа!
-- и ту Бульбу, шо на Доме Профсоюзов, проектировала -- хотя, Дом Профсоюзов, был тогда совсем не там... *)
Горбачов грил, шо надо построить Экономику -- типа китайской!
...а мой Батя: тогда нужны китайцы! ...щас 90 лет Мужчине -- не думаю, что он ошибся...*)
-- ну шо тут сказать ещё можно? : 荣耀归乌克兰 ... *)
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Конечно метро на Троещину необходимо ! Но не за такую сумму бешеную.
Китайцы у себя строят и открывают сразу ветки , а не 1-2 станции. Построить они сами могут и в Киеве. Вопрос в другом - а надо ли им это ?
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Велосипедную дорожки вместо метро постройте- сэкономите деньги премии себе миллиардные выпишите.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСтоимость метро на Троещину в Киеве составит $2,5 - 3 млрд. Надеемся на кредит от Китая, - заммининстра инфраструктуры Довгань
 
 
 
 
 
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