"Стоимость метро на Троещину в Киеве составит $2,5 - 3 млрд. Надеемся на кредит от Китая, - заммининстра инфраструктуры Довгань"

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань во время III Украинского форума Шелкового пути, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЦТС .
Довгань отметил, что данный проект строительства новой линии столичного метро не может быть реализован без внешних капиталовложений.
В свою очередь китайская компания China Pacific Construction Group, которая разработала предварительное ТЭО строительства четвертой линии метро в Киеве, рассчитывает на финансовую поддержку правительства Китая в реализации этого и других проектов в Украине.
"Сегодня у нас есть все политические условия для реализации данного проекта. Поскольку правительство Китая поддерживает инициативу "Один пояс - один путь", мы рассчитываем на предоставление Китаем государственного кредита под этот проект", - заявил глава представительского офиса CPCG в Украине Го Ян.
Он также отметил, что CPCG заинтересована и в других проектах в Украине, в частности, строительстве метро в Харькове и Днепре.
По результатам голосования, не поддержали проект резолюции: Беларусь, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Армения, Эритрея, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Мьянма, Никарагуа, Южная Африка, южный Судан, Россия, Сербия, Сирия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан.
Если Китай сам построит, то хорошо будет...
Если дадут деньгами, то пиши-пропало всё...
Ни денег, ни метро не будет...
1 млрд. от МВФ - это кредит государству в деньгах. Кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки независимо куда потрачены деньги данного кредита.
2.5-3 млрд - это инвестиции (деньги, вложенные поэтапно в строительство метро)
инвестиции (инвестированный капитал) возвращаются от дохода от реализованного проекта (в данном случае китайская компания будет возвращать свои вложенные деньги + % от дохода построенной ветки метро) Если проект будет убыточен - инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
"Стоимость метро на Троещину в Киеве составит $2,5 - 3 млрд. Надеемся на кредит от Китая, - заммининстра инфраструктуры Довгань"
В свою очередь китайская компания China Pacific Construction Group, которая разработала предварительное ТЭО строительства четвертой линии метро в Киеве, рассчитывает на финансовую поддержку правительства Китая в реализации этого и других проектов в Украине.
"......мы рассчитываем на предоставление Китаем государственного кредита под этот проект", - заявил глава представительского офиса CPCG в Украине Го Ян. Источник: https://censor.net.ua/n3097403
То есть китайская строительная компания CPCG желает получить кредит от правительства Китая.
Суть в том, что Китай выделит кредит для своей строительной компании, которая эти деньги вложит как инвестиции в строительство метро. Китайская компания будет тратить эти деньги на строительство. Эти деньги не даются Украине как кредит - это кредит для компании.CPCG Вот для этой компании.... http://www.cpcg.com.
На эту сумму можно капитально обновить весь городской транспорт во всей Украине, закупить сотни новых троллейбусов и трамваев, да и на дороги ещё останется.
Вы путаете деньги данные как кредит и деньги как вложенные инвестиции в бизнес проект.
Деньги как кредит в суме 2.5-3 млрд.долл. Украине никто не дает.
Китайская строительная компания желает вложить эти деньги в строительство метро. И никуда больше...
Поэтому, говорить о том что "На эту сумму можно капитально обновить весь городской транспорт во всей Украины" - это глупое непонимание сути разницы между кредитом и инвестицией.
Китайская строительная компания не дает денег на обновление транспорта по всей Украине. поэтому глупо распоряжаться тем чего нет.
...хм... -- все, кого я знаю в Минске -- очень всем довольны! -- но очень хотят свалить -- хотя бы к полякам. И даже программисты. ...но спиваются ... ...так и мы спивались. Но не все!
Я бы у китайцев не клянчил! -- мы у них в размере арифметической погрешности -- они на нас положат, в итоге.
150 штук стоит 2-этажный дом под ключ с мебелью. это дом строят 1 год.
а тут 1 метр тонеля за неделю 150 косарей...
Побудують, а потім у кожному дворі тикатимуть висотки і не зупиниш їх! На цій бідній Троєщині і так народу як у цілому Житомирі а ще більше стане.
Трамвай та електричка в принципі вирішують проблему виїзду, а мільярби краще на щось інше витратити. А кредитів краще не брати, особливо у китайців, бо у Києві появиться чайна-таун!
и 200 тыс баксов за 1 станцию метро.
трущобтроещины будут ненавидеть все.
Типа потом ветку продлят до Китая?
-- и ту Бульбу, шо на Доме Профсоюзов, проектировала -- хотя, Дом Профсоюзов, был тогда совсем не там... *)
Горбачов грил, шо надо построить Экономику -- типа китайской!
...а мой Батя: тогда нужны китайцы! ...щас 90 лет Мужчине -- не думаю, что он ошибся...*)
-- ну шо тут сказать ещё можно? : 荣耀归乌克兰 ... *)
Китайцы у себя строят и открывают сразу ветки , а не 1-2 станции. Построить они сами могут и в Киеве. Вопрос в другом - а надо ли им это ?