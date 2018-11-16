 Россия из-за санкций не выросла дополнительно на 6%, - Bloomberg

Эксперты агентства Bloomberg создали модель развития российской экономики в случае, если бы западные страны не вводили с 2014 года санкции против России, сообщает Цензор.НЕТ.

По их оценкам, разница между потенциальным и фактическим развитием российской экономики составила 10%, при этом рост ВВП замедлился на 6%. Эксперты Bloomberg отметили, что на российскую экономику повлияли не только санкции, но и ряд других факторов, в частности, падение цен на нефть и инфляция.

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Аналитики создали свою модель на основе прогноза, "который мог бы казаться разумным в конце 2013 года", до введения санкций в отношении России. Исследователи усомнились в прогнозе российского правительства касаемо того, что к 2021 году ВВП страны вырастет более чем на 3%.

Напомним, западные страны впервые ввели санкции против России в 2014 году из-за оккупации Крыма и поддержки Москвой террористов на Донбассе.

Последнее расширение санкций США произошло 8 ноября 2018 года. Тогда американский Минфин внес в санкционный список трех физических лиц и девять организаций.

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