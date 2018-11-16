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 Россия из-за санкций не выросла дополнительно на 6%, - Bloomberg

Еще на 4% рост экономики Федерации затормозили инфляция и падение мировых цен на нефть.

Эксперты агентства Bloomberg создали модель развития российской экономики в случае, если бы западные страны не вводили с 2014 года санкции против России, сообщает Цензор.НЕТ.

По их оценкам, разница между потенциальным и фактическим развитием российской экономики составила 10%, при этом рост ВВП замедлился на 6%. Эксперты Bloomberg отметили, что на российскую экономику повлияли не только санкции, но и ряд других факторов, в частности, падение цен на нефть и инфляция.

Читайте на Цензор.НЕТ: Госдеп США активно работает над новым, "более драконовским", раундом санкций против РФ, - помощник госсекретаря Форд

Аналитики создали свою модель на основе прогноза, "который мог бы казаться разумным в конце 2013 года", до введения санкций в отношении России. Исследователи усомнились в прогнозе российского правительства касаемо того, что к 2021 году ВВП страны вырастет более чем на 3%.

Напомним, западные страны впервые ввели санкции против России в 2014 году из-за оккупации Крыма и поддержки Москвой террористов на Донбассе.

Последнее расширение санкций США произошло 8 ноября 2018 года. Тогда американский Минфин внес в санкционный список трех физических лиц и девять организаций.

Также на Цензор.НЕТ: США и Еврокомиссия серьезно обсуждают санкции против портов РФ в Азовском море, - Омелян

Источник: https://censor.net.ua/n3097402
 
   
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Россия из-за санкций не выросла дополнительно на 6%..

хватит брать узбеков в редакторы..
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Россия из-за санкций не выросла дополнительно на 6%..

хватит брать узбеков в редакторы..
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Но я же не против .Чтоб санкции они кацапам запихали. А вместо этого пихают себе в зад кацапский СП-2 и пихают свои турбины в окупированный украинский Крым
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Извините,а то я реально подумал,что забота о неграх.Чтобы мы так жили,как они в Америке мучаются.
Так это жирные котики Европы.Или вы думаете реально им Украина дороже денег.В этом и задача Пороха под руководством Америки их укатать.Это у зрадников Зеленский насмешит а парасюки поджопников насуёт-и все решится.И Америка это не ради Украины делает,если честно,а чтобы не потерять ЛИЦО ГАРАНТА и не проявить слабость перед куйлО.Иначе потянутся слабые к нему.Это жизнь....
Героям Слава!!!
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распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 24 ч.24 часа назад

Пишут, что стоимость прописки на островах Хабомаи и Шикотан выросла до 15 тысяч долларов с российского носа. Переговоры идут непросто -за остальные острова Путин просит снять санкции с дружков, однако на это, пока, нет согласия Конгресса США.

Россия из-за санкций не выросла дополнительно на 6%, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 9385
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эх, выглядит что диета всё таки эфективна, начнёт худеть с востока и закончит в западе - можно назвать - диета солнечного пути.
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И Кенигсберг не забудьте, имперцы! И Карелию...да мало ли чего натырили..., а возвернуть взад надо!
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Кацапе, не треба було вам нападали на Україну...
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За январь-сентябрь 2018 года импорт товаров из РФ в Украину в денежном выражении составил 5,8 млрд долларов. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Экспорт товаров из Украины в Россию при этом уменьшился на 7,5% и составил 2,7 млрд долларов.Вот такие у нас санкции к торговым партнерам.
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говорят что рассея похудеет не только с Китаиской стороны, выглядит что похудение начнётся и с стороны восходящего солнца:Также японская сторона готова гарантировать, что базы США там располагаться не будут. "В случае передачи Японии острова Шикотан, а также Хабомаи, естественно, мы будем подтверждать наш суверенитет [над ними]", - цитирует ТАСС Сугу

с чего они такие гарантии озвучили то.
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А что такое Хабомаи?Там вроде четыре острова,Шикотан,Итуруп,Кунашир и Зеленый))
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Об этом заявил в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга. - а это его надо спрашивать, может они там с хуилом многоходовочку придумали, переименовали острова и русне так и скажет - нет, спорные територии не отдавали, японцы над своими северными островами свои прапор подняли - ну вот же - и называет новые названия островов - поверь, срусня схавает и упорото ещё другим это будет доказывать.
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Петро Поросенко тоже ввел санкции,теперь у кацапов будут портится зубы от рошеновских конфет по всей территории кацапстана.
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Так в расеюжке и ихний Хуйло не особо рослый... Россия из-за санкций не выросла дополнительно на 6%, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5196

Россия из-за санкций не выросла дополнительно на 6%, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8855
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Моль, пора и честь знать, картавый готов подвинуться
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Ихтамнетская путятишна уже хочет Курилы отдать Японии, лишь бы те отказались от санкций. Только слезливо просят японцев чтоб там не было американских баз, ибо ссутся.очень.
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Karl Shrayber
10 ч. ·

Величие чуморылого Вовы просто зашкаливает. Поскольку разговаривать с идиотом-Вовой никто не хочет, Вова объясняется жестами. Правда, не всегда удачно.
"Дирижер мирового оркестра": эксперт рассказал, как большой палец Путина Трампу перевернул встречу в Париже
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Большой палец вверх - В России этот жест означает, что «Всё очень хорошо», аналогично американскому «O.K.».
У французов, англосаксов, арабов, турок и греков поднятый вверх большой палец считается фаллическим символом и оскорблением. В более прямом смысле - это предложение анального секса, принятое в гей-среде повсеместно.

Жест президента России Владимира Путина Дональду Трампу в виде большого пальца оказался важнее всей встречи мировых лидеров в Париже. Об этом заявил журналист и профессор Алексей Бархатов.
По словам эксперта, мероприятие в Париже, посвященное столетней годовщине окончания Первой мировой войны, очевидно, создавалось как бенефис президента Франции Эммануэля Макрона. Звучал Равель, звонили колокола, шли гвардейцы, а сам Макрон совершил помпезный проход перед строем в шарфе. Более того, все прибывшие в столицу Франции лидеры были выстроены у мемориала, подобно хору, в котором, как, вероятно, предполагалось, Макрон хотел выступить дирижером.
"Последним на сцену, как правило, выходит дирижер. И не хватало двух (Путина и Трампа). Кто из них? Видимо, опыт общения с Гергиевым у Путина чуть больше. Он вышел вовремя, последним, прекрасно, как и положено, пожал руку первой скрипке - это нормально. Жест был прекрасной домашней заготовкой - на него нечего ответить", - рассказал Бархатов.

Россия из-за санкций не выросла дополнительно на 6%, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6409
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- Первым делом от РФ отойдёт всё, что с краю и на букву "К": Курилы, Крым, Калининград, Коми, Камчатка...
- А Кубань?
- А ты, смотрю, азартный парень!

Росія через санкції не виросла додатково на 6%, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7487
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