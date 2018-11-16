 Россия из-за санкций не выросла дополнительно на 6%, - Bloomberg

Эксперты агентства Bloomberg создали модель развития российской экономики в случае, если бы западные страны не вводили с 2014 года санкции против России, сообщает Цензор.НЕТ.
По их оценкам, разница между потенциальным и фактическим развитием российской экономики составила 10%, при этом рост ВВП замедлился на 6%. Эксперты Bloomberg отметили, что на российскую экономику повлияли не только санкции, но и ряд других факторов, в частности, падение цен на нефть и инфляция.
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Аналитики создали свою модель на основе прогноза, "который мог бы казаться разумным в конце 2013 года", до введения санкций в отношении России. Исследователи усомнились в прогнозе российского правительства касаемо того, что к 2021 году ВВП страны вырастет более чем на 3%.
Напомним, западные страны впервые ввели санкции против России в 2014 году из-за оккупации Крыма и поддержки Москвой террористов на Донбассе.
Последнее расширение санкций США произошло 8 ноября 2018 года. Тогда американский Минфин внес в санкционный список трех физических лиц и девять организаций.
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хватит брать узбеков в редакторы..
Так это жирные котики Европы.Или вы думаете реально им Украина дороже денег.В этом и задача Пороха под руководством Америки их укатать.Это у зрадников Зеленский насмешит а парасюки поджопников насуёт-и все решится.И Америка это не ради Украины делает,если честно,а чтобы не потерять ЛИЦО ГАРАНТА и не проявить слабость перед куйлО.Иначе потянутся слабые к нему.Это жизнь....
Героям Слава!!!
Пишут, что стоимость прописки на островах Хабомаи и Шикотан выросла до 15 тысяч долларов с российского носа. Переговоры идут непросто -за остальные острова Путин просит снять санкции с дружков, однако на это, пока, нет согласия Конгресса США.
Экспорт товаров из Украины в Россию при этом уменьшился на 7,5% и составил 2,7 млрд долларов.Вот такие у нас санкции к торговым партнерам.
с чего они такие гарантии озвучили то.
10 ч. ·
Величие чуморылого Вовы просто зашкаливает. Поскольку разговаривать с идиотом-Вовой никто не хочет, Вова объясняется жестами. Правда, не всегда удачно.
"Дирижер мирового оркестра": эксперт рассказал, как большой палец Путина Трампу перевернул встречу в Париже
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Большой палец вверх - В России этот жест означает, что «Всё очень хорошо», аналогично американскому «O.K.».
У французов, англосаксов, арабов, турок и греков поднятый вверх большой палец считается фаллическим символом и оскорблением. В более прямом смысле - это предложение анального секса, принятое в гей-среде повсеместно.
Жест президента России Владимира Путина Дональду Трампу в виде большого пальца оказался важнее всей встречи мировых лидеров в Париже. Об этом заявил журналист и профессор Алексей Бархатов.
По словам эксперта, мероприятие в Париже, посвященное столетней годовщине окончания Первой мировой войны, очевидно, создавалось как бенефис президента Франции Эммануэля Макрона. Звучал Равель, звонили колокола, шли гвардейцы, а сам Макрон совершил помпезный проход перед строем в шарфе. Более того, все прибывшие в столицу Франции лидеры были выстроены у мемориала, подобно хору, в котором, как, вероятно, предполагалось, Макрон хотел выступить дирижером.
"Последним на сцену, как правило, выходит дирижер. И не хватало двух (Путина и Трампа). Кто из них? Видимо, опыт общения с Гергиевым у Путина чуть больше. Он вышел вовремя, последним, прекрасно, как и положено, пожал руку первой скрипке - это нормально. Жест был прекрасной домашней заготовкой - на него нечего ответить", - рассказал Бархатов.
- А Кубань?
- А ты, смотрю, азартный парень!