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Все про:Крым (20815) отключение (172) электроэнергия (208)

 В оккупированном Крыму в 3 районах аварийно отключилось электроснабжение

В трех районах оккупированного Крыма произошли аварийные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По информации "Крымэнерго", в 7 утра произошло отключение света в селах Новополье, Путиловка, Поляна, Богатое Ущелье Бахчисарайского района. Кроме того, в 11 часов был частично обесточен Бахчисарай.

В 13:10 случилось аварийное отключение света в населенных пунктах Жилино, Марьино, Орденоносное и Лобаново Джанкойского района.

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Спустя час, в 14:11, обесточенными оказались еще два населенных пункта – Коренное и Новогригорьевка (частично) Нижнегорского района.

В "Крымэнерго" заявляют о поиске повреждений.

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Напоминаем, с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины. Сейчас оккупированный полуостров снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Источник: https://censor.net.ua/n3097401
 
   
 Топ комментарии
 
Я проголосую за Порошенко .он защитил Украину.
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Все разом решили посмотреть "Вести 24" или "Россия" и узнать "что там у хохлов" ?.... В оккупированном Крыму в 3 районах аварийно отключилось электроснабжение - Цензор.НЕТ 8621
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і нафіга воно нам? якось пофіг що там у крисян робиться.
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Так вот где Малевич свой квадрат рисовал

В оккупированном Крыму в 3 районах аварийно отключилось электроснабжение - Цензор.НЕТ 8511
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Другое название картины: Крымская ночь
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А дійсно навіщо їм світло ? У них є гнилушка-хуйло, нехай їм темряву підсвічує.
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Все разом решили посмотреть "Вести 24" или "Россия" и узнать "что там у хохлов" ?.... В оккупированном Крыму в 3 районах аварийно отключилось электроснабжение - Цензор.НЕТ 8621
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Тамнапевно татари живуть. Їм світло спеціально відключають.
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Дмитро Карп

Птицефабрика " Красный Октябрь " в Курской области признали банкротом , взрослую бройлерную птицу закопали в ямы и перепахали тракторами а птенцов смотрите сами😳😱.
відео
https://www.facebook.com/karp.dmitriy/videos/2159418900787929/
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Я проголосую за Порошенко .он защитил Украину.
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а скока за такой вісер платят?
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Три савкових рупля, іді палучі, на баяришнік тєбє
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Громадяни расії не можуть голосувати на українських виборах
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Я громадянин України, на відміну від тебе
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да это ватный топор...\ну тот, который тут раньше всех рубал...\
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риторикой очень похож - может близнец...)\Зинка знает...)))(с)\
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Он? А я нескромно думал, что мы - и на фронте и в тылу. Лично я за год отдал в "Вернись живым!" 3600 грн.
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да это тролляка - у него партия скомороха сегодня...)
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как говорилось в старом детском кинчике:"он роль осла репетирует".
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Не порошенко захистив Україну. а добробати....
Не біжи поперед возу...
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пэпа мчс уже отправил на помощь..?
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Если Зорян со Шкиряком там то я спАкоен... В оккупированном Крыму в 3 районах аварийно отключилось электроснабжение - Цензор.НЕТ 9942
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шойто их давно не видно..Испания или Израиль..?
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Как то пофиг что у прєдатєлей делается?
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Вообще-то, лучше. Локальные аварии бывают, так оно и на Луне бывают, наверное.
А весь цимус ситуации в Крыму в том, что ублюдков предупреждали, что так оно и будет!
Да мы и не корчим из себя энергетическую сверхдержаву.
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и армяне, и греки, и болгары, и украинцы и шо? Решал-то кто?
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"В новостях России мерзнет только Украина".....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированном Крыму в 3 районах аварийно отключилось электроснабжение
 
 
 
 
 
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