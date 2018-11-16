 В Смеле все котельные подключены к газу, - "Нафтогаз"

В городе Смела Черкасской области к газу подключены уже все котельные. Об этом НАК "Нафтогаз Украины" сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Черкассыгаз начал подачу газа на все котельные города Смела", – говорится в сообщении
По данным "Нафтогаза", сейчас продолжается технологическая работа непосредственно коммунального предприятия города, которое должно уже начать предоставлять услуги населению. Отмечается, что во многих домах, во многих больницах, детских садах и школах по состоянию на утро уже было тепло.
Напомним, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время.
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На оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.
Утром в пятницу, 16 ноября вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных.
Позднее в этот же день мэр Смелы Алексей Цыбко заявил, что "Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа, и сейчас город фактически ворует газ. Причиной отказа "Нафтогаза" от подписания договора Цыбко назвал то, что местная власть не захотела брать на себя долги частной компании.
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