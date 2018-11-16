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Все про:Нафтогаз (2586) отопительный сезон (215) Смела (12)

 В Смеле все котельные подключены к газу, - "Нафтогаз"

По данным предприятия, сейчас идет "технологическая работа" коммунального предприятия, которое должно обеспечить город теплом.

В городе Смела Черкасской области к газу подключены уже все котельные. Об этом НАК "Нафтогаз Украины" сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Черкассыгаз начал подачу газа на все котельные города Смела", – говорится в сообщении

По данным "Нафтогаза", сейчас продолжается технологическая работа непосредственно коммунального предприятия города, которое должно уже начать предоставлять услуги населению. Отмечается, что во многих домах, во многих больницах, детских садах и школах по состоянию на утро уже было тепло.

Напомним, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Сорвать пломбу под мою ответственность. Дать людям тепло и доложить мне", - Порошенко потребовал включить отопление в Смеле. ВИДЕО

На оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.

Утром в пятницу, 16 ноября вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных.

Позднее в этот же день мэр Смелы Алексей Цыбко заявил, что "Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа, и сейчас город фактически ворует газ. Причиной отказа "Нафтогаза" от подписания договора Цыбко назвал то, что местная власть не захотела брать на себя долги частной компании.

Источник: https://censor.net.ua/n3097400
 
 
 Топ комментарии
 
пайку с макаронами получил сегодня, любитель шиколада.
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В Смеле все котельные подключены к газу, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 2529
премию Кобёлёву и его маме! В Смеле все котельные подключены к газу, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 2501
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Смотри от работы не лопни.В минстеце,что не смогли ник поприличней пробить.Или вы с ольгино на пару их получаете)))))
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Чес собачий))
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Президент Порошенко это мой Президент.Он помог защитить мою Родину .враги гуляйте
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пайку с макаронами получил сегодня, любитель шиколада.
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Мне подачек не нужно,я работаю,а Порошенко красавец. Хоть вы лопните.
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Смотри от работы не лопни.В минстеце,что не смогли ник поприличней пробить.Или вы с ольгино на пару их получаете)))))
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Ник для меня 5 копеек.Кстати сейчас на Цензора я Заданный😀
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можешь создать 10 ников и тебе заплатят 50 копеек.. купишь спичек)
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Всех причастных премировать и представить к ордену...В Смеле все котельные подключены к газу, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 3167
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Юлька уже и туда успела? Видно,досталось пете.
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Точно подмечено. Пете и досталось и сам награбастал.
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Ну, Ксюха, это еще советская традиция - создать себе трудности, а потом их херойски преодолевать. По-другому мы таки не научились.
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В нашем колхозе, никогда небыло удоев!
Теперь, когда мы подключили к коровникам трансляцию речей тов. и любимого Генсекретаря Леонида Ильича Брежнева -- нам молока девать некуда!
Мы стояли на краю бездонной пропасти -- но сделали огромный шаг вперёд!
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Так же как Петя стал президентом,по воле Фирташа))
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та ты шо!так это фирташ успел за день на всех участках бюллетени подменить? В Смеле все котельные подключены к газу, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 9237
ты сам то в то время на каком участке голосовал?фирташа видел?
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да как он мог в горловке голосовать - ну ты подумай...)))
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так я и спрашиваю-на каком.а за кого даже не спрашиваю
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ото так гнойя с пэпой докерувалися.
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Не за горами, коли будемо казати про них дійсно в минулому часі.
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та ви б ото краще онуками займались, а не теревеніли б тут...

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Президент Порошенко -Это Президент моей Страны .Он ещё толерантный .Я бы врагов Украины сразу расстрелял
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партія - чєсть, ум і совєсть нашєй епохі!
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А Україна витримає ще одного стоматолога ?
У Смілі всі котельні підключено до газу, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6402
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Смеле все котельные подключены к газу, - "Нафтогаз"
 
 
 
 
 
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