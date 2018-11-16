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Все про:Варфоломей (112) Ющенко (11726) автокефалия (264)

 Варфоломей был готов дать томос украинской церкви еще в 2008 году, но глава РПЦ Алексей пообещал ему участие во всеправославном соборе, - Ющенко

Вселенский патриарх Варфоломей I в 2008 году был готов предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви, но этому помешал тогдашний патриарх РПЦ Алексий II.

Как передае Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Громадському ТВ" рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко.

По его словам, во время визита Варфоломея в Киев в июле 2008 года он договорился подготовить "дорожную карту" для предоставления автокефалии.

"Процедурная часть, как она в финале выглядела, исходила из того, что каждый владыка Автокефальной церкви, Украинской православной церкви Киевского патриархата, пишет петицию на имя Константинопольского патриарха по поводу его поддержки и желания создания единой украинской поместной церкви", - сказал Ющенко .

В то же время Ющенко заявил, что получить томос 10 лет назад помешал тогдашний патриарх РПЦ Алексий II, который срочно прилетел в Киев, несмотря на то, что не имел приглашения. Алексий пригласил Варфоломея на обед, во время которого в то время и решилась судьба томоса для Украины.

"Базовая договоренность, которая была достигнута, - это то, что они возвращаются в церковное общение, и в рамках этого церковного общения русская церковь поддерживает инициативу Константинопольского патриарха о созыве мирового собора. В размен на что? Можно я поставлю многоточие?", - сказал Ющенко.

Он добавил, что Московская церковь согласилась, что патриарх РПЦ участвует в церковном совещании, которое определяет порядок дня собора.

Как известно, РПЦ изменила свою позицию и отказалась от участия во Всеправославном соборе на Крите в 2016 году

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Также на Цензор.НЕТ: Он официально на соборе озвучит ответ на это предложение, - архиепископ Зоря о выдвижении Филарета на главу поместной церкви

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3097399
 
 
 Топ комментарии
 
пасичник гниломордый, ты хоть не тошни "охмадетовец"!
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о..ещё один потенцаяльно хороший през..но хоть воюющую страну не мародёрил..плюсов было много, но всё похерил сговор с рыгами по передаче власти хаму..в итоге ноль..
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Ющер, походу, тоді, все що міг проїбав. Безхребетний пасічник.
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в Томосі немає жодної заслуги Порошенка



це неправда. щож Ющ не довiв справу до кiнця? все йому щось заважало.
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глупость. здесь половина, ежели не желторотые еще, были коммуняками и верили в Карлу Марлу и коммунизЬм к 80-му году и что с того?
умные люди делают выводы, умнеют и исправляют свои ошибки.
и только идиоты твердо стоят на страже своего идиотизма и заблуждений.
Порошенко все прекрасно понял уже и про филиал РПЦ-КГБ в Украине и про мокшанский сатанат.
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А что делать с теми, кто ВСЕГДА говорил, что Кацапия враг? Кто не стоял перед Хуйлом с бокалом шымпанцкого, показывая гибкость позвоночника? Кто не покупал в Кацапстане карамельные фабрики, зная что это работа на извечного агрессора? Как же их обхаять? А давайте их объявим огендами кримля? А тех, кто работал в пророссийском правительстве и организовывал коллаборантские партии поймём и простим! Они же осознали. Эгеж?
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А что делать с теми, кто ВСЕГДА говорил, что Кацапия враг?



это со мной, что ли?) так я это знаю с детских лет, з 70- х.
таких людей полно было и раньше среди тех, кто интересовался историей и слушал рассказы старших, особенно на западной Украине. даже среди коммуняк были национально ориентированные, но система была тогда сильнее. а к концу 80-х ей таки пришел кирдык.)


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После того как удалили мнение о полной непричастности Порошенко к томосу и фотографию дьякона МП, взятую из архива сайта Цензора (!!!) здесь сегодня делать нечего. Развлекаетесь, соевые. Слава Порошенку!!!
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мнение о полной непричастности Порошенко к Томосу - это реально ложь.



Порошенко для этого сделал больше всех предыдущих Президентов.




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Тогда до 2014, таких действительно бьіло очень мало.
Кстати и сейчас, судя по опросам, в Украине да чуть ли не больше 30 процетов любителей рашки.
И ето, несмотря на то, что в рашке раза в три меньше тех, кто хорошо отзьівается об Украине.
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Послухай спич филарета у 1989 роцi..по поводу УПЦ..это второй Медведчук...
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«Главное не хорошо начать, а хорошо кончить»(с)
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А кого заслуга? Януковича і Вейшнорії?
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Украина как дите оставленное родителями в роддоме.
То что другим дается по факту существования она должна заслужить.
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Если Порошенко не имеет отношения, и не сделал ничего к получению томоса, и не имеет никакой заслуги.... то за что тогда Филарет благодарил президента?
Цитата: Я хочу Вам особисто подякувати, тому що завдяки Вашій наполегливості, завдяки Вашіймудрості ми досягли цього. Тому що і попередні президенти також працювали, але не досягли. А Ви досягли цієї нашої спільної мети ", - підкреслив Філарет.
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Сам Вселенский Патриарх,говорил о заслуге Порошенко.
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Его отошли на тот свет...за такие обещания...
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Може і краще що тоді цього не сталось, бо росєяни би вже понапихали скрізь свою агентуру
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Яка різниця, вона й так є. Навіть державою керує...
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о..ещё один потенцаяльно хороший през..но хоть воюющую страну не мародёрил..плюсов было много, но всё похерил сговор с рыгами по передаче власти хаму..в итоге ноль..
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а вот и наш Паниковский затрещал своими манжетами.
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пасичник гниломордый, ты хоть не тошни "охмадетовец"!
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Ющер, походу, тоді, все що міг проїбав. Безхребетний пасічник.
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зараз Україна на 50 відсотків ватна, а тоді була на всі 90....
Згадай, що витворяли тоді кремлівські полупокери на кшалт мороза...
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Мемуары от Ющенко, но с большими секретами
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Вот как все было. Ющ облажалсся - а теперь ему страшно хочется извернуться и он наезжает на Варфоломея.
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Почему не отдал приказ заблокировать парашенский флот,когда они Грузинов убивали.Тогда бы не понятно как ситуация с срымом разрулилась.Ющ это никто.
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чим заблокувати? Одним фрегатом та трьома корветами? Ти що базувалися у Криму купа зрадників. Наприкллад капітан корвету "Тернопіль" сам перейшов на бік рашки 2014. Армії тоді взагаллі не було у 2008.
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підійми інфу за 2014 майже усі українськи кораблі сами здалися кацапам, тральщик "Черкаси" тільки був спротив 3 дні за ним кацапи наздоганяли щоб десант висадити. А так тільки катери самі відступили в Одесу. І БДК "Костянтин Ольшанский" теж захопили без бою. Кацапи затопили своє старий мотлох та заблокували укр. кораблі.
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Так то по твоему виноват в этом?.Все эти презики в Украине,все эти министры мо в Украине.Кого посадили?Почему не сидит порох,при котором янык брал кредит у параши и петя молчал.Давай с пети начнем?Он же как министр в правительстве азирова,должен был первый одернуть овоща.Что мешало?
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Томос дается государству, т.е. государство под твоим правлением не спромоглося його отримати.
Ждите. Сейчас еще данилович вылезет, а потом кравчук с поучениями.
Цензор, а черненко там у вас в видеозаписях нету? Хрущев тоже хорошо бы зашел сейчас. Он веселый дядька был. Вот как вам удается раскапывать такие сверхактуальные и архиважные новости, и таких вчерашних бестолковых людей?
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Ющ, ти нi одну справу не довiв до кiнця. i сотоi долi не зробив з того, що вже зробив пан Порошенко. краще би мовчав.




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Доктор, я бы не спешил отказать ющу присесть рядышком с петром. Про один только "Охмадет вспомнить... Одним словом, место всем найдется.
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Зачем вылезла эта нафталиновая моль из запертого старого комода?Да ещё с такими заявлениями,которые делают в глазах общественности константинопольского патриарха коррупционером,пошедшим на сделку с Московским патриархатом?
Этот пчёлами кусанный дебил понимает последствия своего говновброса?
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Пчело@б,нажрись меда да увянь там уже.
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Ющенко был бы прекрасным президентом спокойной европейской страны, окруженной нормальными государствами, но не для постсовковой коррумпированной Украины, граничащей с азиопской паРашей.

вот, положа руку на сердце, скажите, кто из украинского политикума сделал бы больше и лучше в воюющей стране, в Украине на месте Порошенко?
только не бла,бла, а конкретные фамилии.
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Гниломордий демонстратор манжетів аля горбачов відкрив "страшенну таємницю". Кугуте, заціпся!
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Вредное и глупое заявление. почекав би хоч пару рокiв.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВарфоломей был готов дать томос украинской церкви еще в 2008 году, но глава РПЦ Алексей пообещал ему участие во всеправославном соборе, - Ющенко
 
 
 
 
 
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