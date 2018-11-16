 Варфоломей был готов дать томос украинской церкви еще в 2008 году, но глава РПЦ Алексей пообещал ему участие во всеправославном соборе, - Ющенко

Как передае Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Громадському ТВ" рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко.

По его словам, во время визита Варфоломея в Киев в июле 2008 года он договорился подготовить "дорожную карту" для предоставления автокефалии.

"Процедурная часть, как она в финале выглядела, исходила из того, что каждый владыка Автокефальной церкви, Украинской православной церкви Киевского патриархата, пишет петицию на имя Константинопольского патриарха по поводу его поддержки и желания создания единой украинской поместной церкви", - сказал Ющенко .

В то же время Ющенко заявил, что получить томос 10 лет назад помешал тогдашний патриарх РПЦ Алексий II, который срочно прилетел в Киев, несмотря на то, что не имел приглашения. Алексий пригласил Варфоломея на обед, во время которого в то время и решилась судьба томоса для Украины.

"Базовая договоренность, которая была достигнута, - это то, что они возвращаются в церковное общение, и в рамках этого церковного общения русская церковь поддерживает инициативу Константинопольского патриарха о созыве мирового собора. В размен на что? Можно я поставлю многоточие?", - сказал Ющенко.

Он добавил, что Московская церковь согласилась, что патриарх РПЦ участвует в церковном совещании, которое определяет порядок дня собора.

Как известно, РПЦ изменила свою позицию и отказалась от участия во Всеправославном соборе на Крите в 2016 году

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

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Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.