 Массовое отравление в оккупированной Керчи: в больнице оказались 14 учащихся и работник пищеблока лицея искусств

Учащиеся лицея искусств в оккупированной Керчи пострадали от острой кишечной инфекции, в больнице находятся 15 человек. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ресурс Kerch.FM.

Отравление зафиксировали в четверг, 15 октября. Так называемый "потребнадзор" оккупированного полуострова получил из детской больницы извещение об острой кишечной инфекции неизвестной этиологии (ротавирус).

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В настоящий момент в инфекционном отделении больницы находится 14 детей и один взрослый, работник пищеблока. Еще два человека лечатся амбулаторно.

В лицей прибыли специалисты "потребнадзора" и комиссия из оккупированного Симферополя. В учебном заведении взяли все необходимые пробы.

Сегодня и в понедельник лицей не работает.

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