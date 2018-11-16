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 Массовое отравление в оккупированной Керчи: в больнице оказались 14 учащихся и работник пищеблока лицея искусств

На место прислали комиссию из Симферополя. Сегодня и в понедельник лицей не работает.

Учащиеся лицея искусств в оккупированной Керчи пострадали от острой кишечной инфекции, в больнице находятся 15 человек. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ресурс Kerch.FM.

Отравление зафиксировали в четверг, 15 октября. Так называемый "потребнадзор" оккупированного полуострова получил из детской больницы извещение об острой кишечной инфекции неизвестной этиологии (ротавирус).

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В настоящий момент в инфекционном отделении больницы находится 14 детей и один взрослый, работник пищеблока. Еще два человека лечатся амбулаторно.

В лицей прибыли специалисты "потребнадзора" и комиссия из оккупированного Симферополя. В учебном заведении взяли все необходимые пробы.

Сегодня и в понедельник лицей не работает.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097398
 
   
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Я по заголовкові подумав там казна-що, а їх тупо пронесло.
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"рошен"..бьётся с врахами как может..
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Украинскому городу-Герою Керчи "русский мир" строго противопоказан: беда за бедой...
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Я по заголовкові подумав там казна-що, а їх тупо пронесло.
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Сериал "Мор кацапов", 50 сезонов, по 20 серий в каждом и так до бесконечности.
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эвенки привезли копальхен с чукотки, и всех угощали, с блинами на лопате ?
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Як на миттям то катанням,виживають людей із Криму. Отака рідна говень. Каміння падає з неба?
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