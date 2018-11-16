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 Беспилотники и фейковая "взрывчатка": в ВСУ рассказали, как проверяют бдительность дежурных в военных частях

Над частью на Волыни летали БПЛА, а в Харьковской области в в/ч пытались пронести муляж взрывчатки.

Представители Генштаба ВСУ на странице ведомства в Facebook рассказали, как проверяют бдительность военнослужащих, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в пятницу, 16 ноября над двумя военными частями на Волыни без предупреждения запустили беспилотники.

"Мобильные группы военных частей выбыли в вероятный район запуска БПЛА. В ходе поисковых действий задержаны три человека, которые осуществляли управление квадрокоптерами. На место происшествия вызваны представители Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Во время выяснения обстоятельств установлено, что задержанные являются сотрудниками правоохранительных органов, полеты БПЛА происходили в рамках плановых антитеррористических учений с целью проверки надежности охраны объектов повышенной опасности", – рассказали в ВСУ.

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Накануне в военную часть на Харьковщине попытались с целью проверки бдительности пронести муляж взрывчатки.

"При пересечении контрольно-пропускного пункта одной из воинских частей задержан военнослужащий с муляжом взрывчатки. На макете были указаны номера представителей правоохранительных органов, которых следовало поставить в известность в случае обнаружения "учебной бомбы", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что личный состав при охране и обороне военных объектов "действовал четко и уверенно".

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Источник: https://censor.net.ua/n3097396
 
   
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про калиновку тоже забывать не стоит
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Наконец начали действовать превентивно, а не расхлебывать последствия халатности.
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Ага, что у нас еще не взорвали. В нормальных странах соответствующие чинуши уже давно бы полетели со своих кресел, но у нас Авакян и Муженко так присосались к должностям, что не оторвешь. Когда-то мечтали, что на Майдане будет решаться курс страны. Но произошла контрреволюция и стало намного хуже. Прости, Небесная сотня. Идет кровавая война, а власть занята дележкой бабла МВФ и грабежом населения.
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А что еще есть,что взрывать?Теперь можно и учения проводить.
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Фосфорная Горловка‏ @natohawks 9 ч.9 часов назад

Сепары, вешайтесь. Ударный беспилотник ВСУ патрулирует промзону Авдеевки

тут
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открою тебе маленькую тайну
в ВСУ нет штатных ударных беспилотников

нет, и, в ближайшем обозримом будущем не придвидится
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ну так и так ясно,шо это компьютерная игра...и шо,поприкалываться нельзя?а ударные есть,самодельные,с самодельными гранатами.да у турков вроде как прикупим.в следующем году.так шо про обозримое ты слишком оптимистичен
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Какой дурак придумал такую проверку... Беспилотники и фейковая "взрывчатка": в ВСУ рассказали, как проверяют бдительность дежурных в военных частях - Цензор.НЕТ 3054 подобные вводные нужно отрабатывать на учениях и занятиях.
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«Спокойно спится тому, кто лучше вооружен» © Рене Декарт
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБеспилотники и фейковая "взрывчатка": в ВСУ рассказали, как проверяют бдительность дежурных в военных частях
 
 
 
 
 
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