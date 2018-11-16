 Беспилотники и фейковая "взрывчатка": в ВСУ рассказали, как проверяют бдительность дежурных в военных частях

Представители Генштаба ВСУ на странице ведомства в Facebook рассказали, как проверяют бдительность военнослужащих, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в пятницу, 16 ноября над двумя военными частями на Волыни без предупреждения запустили беспилотники.

"Мобильные группы военных частей выбыли в вероятный район запуска БПЛА. В ходе поисковых действий задержаны три человека, которые осуществляли управление квадрокоптерами. На место происшествия вызваны представители Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Во время выяснения обстоятельств установлено, что задержанные являются сотрудниками правоохранительных органов, полеты БПЛА происходили в рамках плановых антитеррористических учений с целью проверки надежности охраны объектов повышенной опасности", – рассказали в ВСУ.

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Накануне в военную часть на Харьковщине попытались с целью проверки бдительности пронести муляж взрывчатки.

"При пересечении контрольно-пропускного пункта одной из воинских частей задержан военнослужащий с муляжом взрывчатки. На макете были указаны номера представителей правоохранительных органов, которых следовало поставить в известность в случае обнаружения "учебной бомбы", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что личный состав при охране и обороне военных объектов "действовал четко и уверенно".

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