 Подполковник налоговой милиции задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл., - ГФС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Установлено, что старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативного управления налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области за неостановку деятельности торговых объектов требовал от физического лица-предпринимателя взятку в сумме 7 тыс. долларов.
Чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, открыто уголовное производство по ч. З ст. 368 УК Украины.
У турок раньше рученьки рубали или в чан с дерьмом сажали...только голову из дерьма поднял - тут же летит ятаган.
Може попробовать???...будет эффективнее)))