 Подполковник налоговой милиции задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл., - ГФС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативного управления налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области за неостановку деятельности торговых объектов требовал от физического лица-предпринимателя взятку в сумме 7 тыс. долларов.

Смотрите: Чиновник Николаевского горсовета задержан при получении взятки $5 тыс, - ГПУ. ФОТО





Также читайте: Чиновник ГФС приговорен к пяти годам тюрьмы за взятку в 111 тысяч гривен, - прокуратура Киева

Чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, открыто уголовное производство по ч. З ст. 368 УК Украины.