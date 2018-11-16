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 Подполковник налоговой милиции задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл., - ГФС. ФОТО

В Днепропетровской области во время получения взятки задержан подполковника налоговой милиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Подполковник налоговой милиции задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл., - ГФС 01

Установлено, что старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативного управления налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области за неостановку деятельности торговых объектов требовал от физического лица-предпринимателя взятку в сумме 7 тыс. долларов.

Смотрите: Чиновник Николаевского горсовета задержан при получении взятки $5 тыс, - ГПУ. ФОТО

Подполковник налоговой милиции задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл., - ГФС 02
Подполковник налоговой милиции задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл., - ГФС 03

Также читайте: Чиновник ГФС приговорен к пяти годам тюрьмы за взятку в 111 тысяч гривен, - прокуратура Киева

Чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, открыто уголовное производство по ч. З ст. 368 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3097395
 
 
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та що ж таке, магнітні бурі якісь сьогодні? Подполковник налоговой милиции задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл., - ГФС - Цензор.НЕТ 4688
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странная тенденция...задерживают каждый день!!!!…..НО поток желающих поживится не иссякает))
У турок раньше рученьки рубали или в чан с дерьмом сажали...только голову из дерьма поднял - тут же летит ятаган.
Може попробовать???...будет эффективнее)))
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выпустят под залог в 70 гривен, поедет в Германию, через Молдову и Польшу, лечиться Подполковник налоговой милиции задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл., - ГФС - Цензор.НЕТ 5948
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та що ж таке, магнітні бурі якісь сьогодні? Подполковник налоговой милиции задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл., - ГФС - Цензор.НЕТ 4688
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странная тенденция...задерживают каждый день!!!!…..НО поток желающих поживится не иссякает))
У турок раньше рученьки рубали или в чан с дерьмом сажали...только голову из дерьма поднял - тут же летит ятаган.
Може попробовать???...будет эффективнее)))
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Помнится ,налоговых грабителей обещали опустить!
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Продан их в обиду не дал, а теперь сам в бегах...
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выпустят под залог в 70 гривен, поедет в Германию, через Молдову и Польшу, лечиться Подполковник налоговой милиции задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл., - ГФС - Цензор.НЕТ 5948
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Задержали и отпустят .Власть сама с собой борется.Просто кто выше ищет способы отодрать поменьше рыбу.А его в свою очередь крупнее рыба имеет.Да и выборы скоро.Сейчас чинушу голодные как никогда и порядка не жди.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодполковник налоговой милиции задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл., - ГФС. ФОТО
 
 
 
 
 
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