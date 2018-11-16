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 Четвертому подозреваемому в деле нападения на пассажиров городской электричке объявлено о подозрении, - прокуратура

В деле вандалов, которые напали на городскую электричку в Киеве и забросали людей камнями, объявлено подозрение четвертому фигуранту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Правоохранители отмечают, что продолжают активно работать в направлении разоблачения всех вандалов, которые принимали участие в разгроме электрички 30.07.2018 в Киеве, когда неизвестные молодые люди в балаклавах силой остановили электропоезд между станциями Сырец и Вышгородская, разрисовали вагоны и забросали людей камнями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сейчас вонять будет. Заныкайся. Ты шо, долбо#б?" - группа неизвестных остановила и разрисовала городскую электричку в Киеве. ВИДЕО

"По результатам следственных действий установлено четвертого участника этих событий. Им оказался 23-летний житель города Киева. По согласованию местной прокуратуры в пятницу, 16 ноября, ему объявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Другие участники преступления устанавливаются. Следствие продолжается", - добавили в пресс-службе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачена группа вандалов, которые летом остановили городскую электричку в Киеве и забросали камнями пассажиров, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3097394
 
   
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Во недоросли! А в армию в Киеве и 200 человек найти не могут. Это же настоящие гранатометчики были бы .
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не думаю, что это говно так просто применить для чего-то полезного. обычно такие сдуваются перед серьёзным противником... иначе зачем им поднимать самооценку таким скотским способом! Четвертому подозреваемому в деле нападения на пассажиров городской электричке объявлено о подозрении, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3763
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Не, мы тоже снежки в транспорт кидали...лет до 12-13, потом прошло, переключились на девочек.
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23 года дебилу , по бабам бегать давно пора , а оно из детского возраста не вышло.
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В 23 года уже семью пора кормить, а оно мелким хулиганством занимается. Тьфу! Четвертому підозрюваному у справі нападу на пасажирів міської електрички оголошено підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5890
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетвертому подозреваемому в деле нападения на пассажиров городской электричке объявлено о подозрении, - прокуратура
 
 
 
 
 
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