 Четвертому подозреваемому в деле нападения на пассажиров городской электричке объявлено о подозрении, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Правоохранители отмечают, что продолжают активно работать в направлении разоблачения всех вандалов, которые принимали участие в разгроме электрички 30.07.2018 в Киеве, когда неизвестные молодые люди в балаклавах силой остановили электропоезд между станциями Сырец и Вышгородская, разрисовали вагоны и забросали людей камнями.

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"По результатам следственных действий установлено четвертого участника этих событий. Им оказался 23-летний житель города Киева. По согласованию местной прокуратуры в пятницу, 16 ноября, ему объявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Другие участники преступления устанавливаются. Следствие продолжается", - добавили в пресс-службе.

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