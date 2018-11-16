 "Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа в Смелу, и сейчас город фактически ворует газ - мэр

НАК "Нафтогаз України" не подписала договор о поставках газа в Смелу Черкасской области, так как власти города отказались взять на себя долговые обязательства частной компании "Смела Энергоинвест", которая занимается теплоснабжением города. Об этом сегодня заявил мэр города Алексей Цыбко в эфире телеканала "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Почему мы должны платить два раза? Я буду обращаться и к Владимиру Гройсману, и к президенту по поводу толкования этой ситуации", – сказал он.

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По словам Цыбко, сейчас газ подается в дома без договора с "Нафтогазом".

"Фактически счетчики считают взятый природный газ, который дает тепловую энергию, и мы воруем этот газ. Договора на поставки между нашими организациями нет, поэтому по их газовым кодексам мы нарушаем статью, которая говорит, что этот потребленный газ будет считаться по двойному тарифу… Всем нашим отношениям, я думаю, даст оценку решение суда", – заявил мэр.

Напомним, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время.

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На оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.

Утром в пятницу, 16 ноября вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных.