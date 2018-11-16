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Все про:Нафтогаз (2586) отопительный сезон (215) Цыбко (5) Смела (12)

 "Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа в Смелу, и сейчас город фактически ворует газ - мэр

При этом 70% домов отапливаются. Мэр Цыбко собирается обратиться за помощью к Порошенко и Гройсману.

НАК "Нафтогаз України" не подписала договор о поставках газа в Смелу Черкасской области, так как власти города отказались взять на себя долговые обязательства частной компании "Смела Энергоинвест", которая занимается теплоснабжением города. Об этом сегодня заявил мэр города Алексей Цыбко в эфире телеканала "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Почему мы должны платить два раза? Я буду обращаться и к Владимиру Гройсману, и к президенту по поводу толкования этой ситуации", – сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Местная власть не способна обеспечить город теплом. По Смеле будет проведена спецкомиссия по подаче тепла жителям, - Гройсман

По словам Цыбко, сейчас газ подается в дома без договора с "Нафтогазом".

"Фактически счетчики считают взятый природный газ, который дает тепловую энергию, и мы воруем этот газ. Договора на поставки между нашими организациями нет, поэтому по их газовым кодексам мы нарушаем статью, которая говорит, что этот потребленный газ будет считаться по двойному тарифу… Всем нашим отношениям, я думаю, даст оценку решение суда", – заявил мэр.

Напомним, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Сорвать пломбу под мою ответственность. Дать людям тепло и доложить мне", - Порошенко потребовал включить отопление в Смеле. ВИДЕО

На оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.

Утром в пятницу, 16 ноября вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных.

Источник: https://censor.net.ua/n3097391
 
 
 Топ комментарии
 
А шо, Коболев в суд подаст и пэдру посодють за открытие вентилей? Ото цирк будет!
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100% есть видеодоказательство призыва к преступлению. "Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа в Смелу, и сейчас город фактически ворует газ - мэр - Цензор.НЕТ 7198
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А грошикі для мами !? .. "Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа в Смелу, и сейчас город фактически ворует газ - мэр - Цензор.НЕТ 5514
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."Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа в Смелу, и сейчас город фактически ворует газ - мэр - Цензор.НЕТ 1913....
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Бла-бла-бла,эмоции,эмоции,а по факту-то что?
Кто виноват в ситуации?
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так борги за газ всеривно на Смили залишаться. хто дурний захоче их обигривати
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В выигрыше должен остаться только один - или Коболев, или...никто!
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Ну счас юлеботы оторвутся, отбеливая рыга "Нафтогаз" відмовився підписати угоду про постачання газу в Смілу і зараз місто фактично краде газ - мер - Цензор.НЕТ 3804
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А не дивно, що міста доведені до катастрофи з опаленням очолюють мери від "Опоблоку" і "Родіни"? Совпадєніє мабуть.
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Об этом сегодня заявил мэр города Алексей Цыбко в эфире телеканала "112 Украина", ----не пора ли закрыть 112..
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Вот мне интересно, шо значит "під мою власну відповідальність"? Это брехло само будет оплачивать несанкционированно отобраный газ? Нет. Т.е. за этим сотрясанием воздуха нет НИЧЕГО. Брехня, пиздеж и профанация, как и все за эти 4 года. Пеця - иди в жопу!!!
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Люди ведь платят за газ. Куда их деньги деваются. Кто крадет деньги людей. Кобелев!??
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа в Смелу, и сейчас город фактически ворует газ - мэр
 
 
 
 
 
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