 Минские соглашения являются ключевым инструментом для сохранения санкций против РФ, - Волкер

Об этом сказал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в ходе заседания комиссии стратегического партнерства США-Украина, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Twitter Волкера.
В частности спецпредставитель присоединился к заявлению помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, что "Соединенные Штаты остаются приверженными успеху Украины как суверенного европейского государства, свободного независимого в мире".
"Я вновь подтвердил нашу приверженность обеспечению полного восстановления территориальной целостности Украины и безопасности и благополучия всех украинцев. Я также подчеркнул полезность минских соглашений, которые во время подписания в трудное время подтверждают обязательства России территориальной целостности Украины и являются ключевым инструментом для сохранения санкций", - написал Волкер.
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а то у нас совсем уже грустно стало)
согласен на газ по 12, если отключите козлостану свифт)
Хм-м... Интересно, с какой целью ???
Коцсапы, вы, часом, не в курсе, а ???
Жаль только, что текущие санкции против паРаши введены не с целью ее развала, а просто сдерживания, что действительно не панацея для восстановления территориальной целостности Украины.