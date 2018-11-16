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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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Все про:минские соглашения (2497) Волкер Курт (335) Митчелл (19)

 Минские соглашения являются ключевым инструментом для сохранения санкций против РФ, - Волкер

Минские соглашения являются ключевым инструментом для сохранения санкций мировых стран, в частности Соединенных Штатов, против России ради восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом сказал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в ходе заседания комиссии стратегического партнерства США-Украина, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Twitter Волкера.

В частности спецпредставитель присоединился к заявлению помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, что "Соединенные Штаты остаются приверженными успеху Украины как суверенного европейского государства, свободного независимого в мире".

"Я вновь подтвердил нашу приверженность обеспечению полного восстановления территориальной целостности Украины и безопасности и благополучия всех украинцев. Я также подчеркнул полезность минских соглашений, которые во время подписания в трудное время подтверждают обязательства России территориальной целостности Украины и являются ключевым инструментом для сохранения санкций", - написал Волкер.

Также читайте: Климкин и Волкер согласовали шаги для противодействия попыткам РФ узаконить оккупацию

Источник: https://censor.net.ua/n3097390
 
   
 Топ комментарии
 
Минские бумажки чем-то ценнее будапештских? Сомневаюсь. Просто США как-то неудобно ссылаться на свои давние обязательства. Да и какие там обязательства? Кидок обыкновенный.
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правильно, а кто больше всех кричит что минские соглашения нужно отменить? юля)))) а кто выиграет? вова))))
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Что сказать, что благодаря Минским соглашениям Украина Донбасс вернула, и восстановила территориальную целостность?
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так въипите им ишо
а то у нас совсем уже грустно стало)
согласен на газ по 12, если отключите козлостану свифт)
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буду розмовляти на цензорi тiльки українською))
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Уверен что США будет дрючить рашку санкциями и без Минска.
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Казламордым коцсапам опять медленно раздвигают их нижние конечности...
Хм-м... Минские соглашения являются ключевым инструментом для сохранения санкций против РФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 5452 Интересно, с какой целью ???
Коцсапы, вы, часом, не в курсе, а ??? Минские соглашения являются ключевым инструментом для сохранения санкций против РФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 9866
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Минские бумажки чем-то ценнее будапештских? Сомневаюсь. Просто США как-то неудобно ссылаться на свои давние обязательства. Да и какие там обязательства? Кидок обыкновенный.
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правильно, а кто больше всех кричит что минские соглашения нужно отменить? юля)))) а кто выиграет? вова))))
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Какие соглашения , Хуйло ими свой зад вытер , как только выборы там провел .В том что он вытер свой зад не чего удивительного нет , не только он , а вообще Рос Империя так всегда делала .Единственная реакция Штатов должна быть немедленными поставками оружия , то что нам как воздух надо авиация , РЕБ и вертушки с противотанковыми комплексами. А если не в состоянии это сделать , то должны признать , что они не в состоянии выполнять свои гарантии и не имеют не чего против востановления ядерного статуса Украины.
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БезВиз и торговые отношения с агрессором ? А такие прецеденты в истории бывали? Ну сохранение дипотношений можно списать на то что нужно: ,,вызволять наших пленных"
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За всю историю человечества, ни одни санкции не помогли восстановить территориальную целостность какого-нибудь государства
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Дохлый совок не совсем согласен с тобой.
Жаль только, что текущие санкции против паРаши введены не с целью ее развала, а просто сдерживания, что действительно не панацея для восстановления территориальной целостности Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинские соглашения являются ключевым инструментом для сохранения санкций против РФ, - Волкер
 
 
 
 
 
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