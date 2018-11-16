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 На финансирование программы жилищных субсидий в 2019 году предусмотрено 55 млрд грн, - Рева

Финансирование программы жилищных субсидий в 2019 году увеличено по сравнению с 2018 годом на 2 млрд грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В 2018 году на программу жилищных субсидий было заложено 71 млрд гривен, но из этой суммы почти 18 млрд - это долги за предыдущие периоды. Кстати, 2018 был первым годом, когда правительство не только не наращивал долги по субсидиям, но и уменьшило их на 18 млрд гривен. Поэтому на субсидии было предусмотрено 53 миллиарда гривен, а на следующий 2019 год предусмотрено 55 млрд гривен ", - заявил министр.

Смотрите: Не переживайте из-за цен на тепло. Все то, что нужно, заплатит государство, - Гройсман. ВИДЕО

Чиновник также отметил, что согласно расчетам, в том числе международных экспертов, этих денег должно хватить для финансирования программы:

"На увеличение количества субсидиантив влияет рост тарифов, а на уменьшение их количества и размера субсидий работает роста доходов граждан. В течение двух лет коммунальные услуги и цена на газ не росли, в то же время в результате пенсионной реформы пенсии выросли на 30 процентов, а заработные платы в течение первого полугодия выросли на 25 процентов.

Поэтому, если говорить о повышении тарифов на газ на 23,5 процента, что повлияет на увеличение тарифа отопления в среднем на 16 процентов, то можно сделать вывод, что эти цифры коррелируют друг с другом, а следовательно, резких изменений в количестве субсидиантив и размерах субсидий не будет".

Также читайте: На субсидии расходуется вдвое меньше, чем раньше шло на компенсацию потерь "Нафтогаза", - Рева

Источник: https://censor.net.ua/n3097388
 
   
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Это рошения,чему удивляетесь.Життя по новому)))
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Международные эксперты считают наши субсидии. Чёт ржу)
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Они не считают, а читают, что им наши пишут! На фінансування програми житлових субсидій в 2019 році передбачено 55 млрд грн, - Рева - Цензор.НЕТ 2350
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Да это капец.Население и так деградировано.Ну кто-то сознательно уничтожает Украину как государство.
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кто-то имеет имя хвамилию кличку и принадлежность к одному из воровских кланов под крылом кремлёвской мутантной курицы..
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"В течение двух лет коммунальные услуги и цена на газ не росли, в то же время в результате пенсионной реформы пенсии выросли на 30 процентов"... не , это нормально - забыть, что перед этим повысили стоимость газа в 7 раз, при этом оставив пенсии практически на том же уровне... после этого подняли пенсии на 30% - таки да, реально компенсировали людям потери)))
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Это рошения,чему удивляетесь.Життя по новому)))
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РОШЕНИЯ И ЖИДДЯ - ВЫВЕСТИ ПОД КОРЕНЬ ИЛИ ОНИ НАС УНИЧТОЖАТ
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а какие были потери,поконкретнее?ведь пенсионеры получали безвозвратные субсидии...
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потери состояли в ограничениях по критериям субсидантов, а также в постепенном ужесточении социальных норм для применения субсидии в объемах услуг, в которые сложно многим уложиться (все, что сверху - оплата в полном объеме)...
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ну естественноо.дали только тем,у кого жилая площадь не больше санитарных норм.а у кого 300-500 квадратов отапливаемой площади-тем не дали.
это тебя больше всего заводит? На фінансування програми житлових субсидій в 2019 році передбачено 55 млрд грн, - Рева - Цензор.НЕТ 8876
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ну, там все было немного жестче, чем Вы описали, особенно для пенсионеров в частных домах зимой...
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сказки не надо рассказывать.у меня мать на субсидиях,одна в доме.и брат с женой в своем доме.
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у каждого своя сказка.. я стараюсь не говорить теще о реальных платежах за газ (даже с учетом субсидий)... возраст не тот у нее...
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порохобот, субсидия дается только на социальную норму ~21 кв метр на раба. И еще если у тебя на домовом счетчике тепла 40 грн на кв метр, субсидия будет расчитываться например на 28грн за кв метр, так как свыше 28грн - это не укладывается в соц "нормы" от кабмина
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это всего лишь твой бред про 300-500 квадратов. Работа у вас такая дежурить для шума белого. Даже в 300кв квартире с доходом в справке например, с прожиточный минимум - 1780грн тебе дадут субсидию только на социальную норму ~21 кв, свыше сам оплатишь
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ть ваще о чем? На фінансування програми житлових субсидій в 2019 році передбачено 55 млрд грн, - Рева - Цензор.НЕТ 4213я как раз и пишу ,что потеряли только владельцы пентхаузов,небедные люди.а не большинство пенсионеров.и не надо мне плакаться в жилетку,шо тебе оплатили только 21 квдрат из трехсот
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тебе плакаться? На фінансування програми житлових субсидій в 2019 році передбачено 55 млрд грн, - Рева - Цензор.НЕТ 5348 Это для опровержения ахинеи и агитации твоего минстеця. А то еще кто-то, например киевляне, поверит читая твою пропаганду, что субсидия все решила для обедневшего населения
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именна,кацапа.для обедневшего решила.а для жирующих усложнила .да плюс еще прёмгаз на бабки позволила выставить.и сняла висевшие над Украиной санкции за недобор газа
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Еле разобрал твой бессвязный поток, фух. На фінансування програми житлових субсидій в 2019 році передбачено 55 млрд грн, - Рева - Цензор.НЕТ 5008 Тебе ж расписано, что нихрена не решила, бот непробиваемый. И снова тебе пропаганда - хвала шоколаду, нас спас от санкций за недобор и бабки ужо взял с агрессора, которые в полном объеме не взыскать - только в пламенных речах пейсатого гетьмана и заробитчанина кобелеваНа фінансування програми житлових субсидій в 2019 році передбачено 55 млрд грн, - Рева - Цензор.НЕТ 5008
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кацапа,ты зря сюда приходишь На фінансування програми житлових субсидій в 2019 році передбачено 55 млрд грн, - Рева - Цензор.НЕТ 9116.тут не для ваших "умов"
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судя по твоим бессвязным потокам, умы в ваших минстецевских рядах скудеют На фінансування програми житлових субсидій в 2019 році передбачено 55 млрд грн, - Рева - Цензор.НЕТ 5910
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оговорюсь - я не сторонних субсидий как таковых, мне по душе более такая организация общества, где каждый может реализовать себя и, без труда оплачивая коммуналку, иметь средства в сухом остатке не только на еду... пока же налицо - очередная схема...
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ну,видимо еще не тот уровень развития производительных сил?
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не тот уровень жлобства "реформаторов". И про производительность - в стране-агресоре и самсунг производит и форд... Наверно кацапы могут работать лучше или больше - шоколадная теория, смешно
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кацапы-те могут На фінансування програми житлових субсидій в 2019 році передбачено 55 млрд грн, - Рева - Цензор.НЕТ 9515.только не руками

кремль и глэмрок‏ @eye_ii_eye 10 ч.10 часов назад

2000. Путина выбирают, потому что он не ведёт переговоров с террористами
2004. Выбирают за стабильность.
2012. Выбирают, чтобы не дал растащить страну.
2018. Выбирают за социальную справедливость

2019. Переговоры с талибами, доллар за 90, Курилы отдают, пенсии украдены.
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мне не интересен пупин уже года два, в Украине уже есть свой узурпатор, эксплуатирующий страну и народ. Про развитие: все-таки производительность труда - не причина, а банальный беспредел власти и желание гребсти под себя и для "своих", не считаясь ни с чем или это страх и не способность управлять государством без договорняков и коррупции
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уже не интересен?вот тут врешь.то ты ему не интересен
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это отвечает тот, кто пишет "Путин" На фінансування програми житлових субсидій в 2019 році передбачено 55 млрд грн, - Рева - Цензор.НЕТ 687
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Что сравнивать рост нищих пенсиий и рост зарплат с увеличением цены на газ,. умолчав при этом о росте цен на продукты первой необходимости. Он что считает, что за этот период увеличился только газ? А свет ?, а вода ?, а транспорт ... и многое другое?
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когда рева глаголет о субсидиях, многим хочется реветь... кому слезами, кому рычалками...
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Субсидии оплачиваются из бюджета, то есть из наших карманов деньги перекачевывают в карманны газовых решал. Мавроди со своим МММ жалкие неудачник на фоне гройсмановской афере под вывеской "субсидии")))
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а дешевый газ откуда оплачивался? На фінансування програми житлових субсидій в 2019 році передбачено 55 млрд грн, - Рева - Цензор.НЕТ 6681бабйуля из своего зубожилого кармана доставала?
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ты же фактами сыплешь про бюджет-тебе и вопрос. На фінансування програми житлових субсидій в 2019 році передбачено 55 млрд грн, - Рева - Цензор.НЕТ 2427
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всё устроено с субсидиями так, чтобы заставить потребителя "беречь энергоресурсы". Проще говоря, ты должен организовать ОСББ, утеплить стены и окна за свой счет во всём своем доме, при том, что зарплата у потребителя спустя 5 лет "реформ" до сих пор меньше в 1,5 раза, чем при злочинной владе, а бакс в 3,5 раза увеличился. И это как они говорят не их проблемы.
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И правильно!!! Субсидии это вообще путь в никуда! Пенсам, инвалидам и др. действительно незащищеным категориям должна быть какая-то монетизация, причем фиксированная одна сумма на одного человека! А трудоспособные должны платить столько сколько потребили. Имеешь жилплощадь, которую не в состоянии оплачивать - меняй на меньшую. Только это заставит людей экономить!
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55 млрд гривен = 2 млрд баксов - потужно! На фінансування програми житлових субсидій в 2019 році передбачено 55 млрд грн, - Рева - Цензор.НЕТ 8989 Позорище...
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Миша Рева сделай глаза пошире, тебе никто денег не даст (с)
))))))) с таким иальником только злодея в голливуде играть, а он у нас министр соцполитики)))
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Викидання грошей на вітер. Замість субсидій ліпше, як Польща далеких років 15 тому, утепляйте багатоповерхові будинки, а не малюйте мурами і вихвалятись ними.
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Протягом двох років комунальні послуги і ціна на газ не зростали, в той же час внаслідок пенсійної реформи пенсії зросли на 30 відсотків, а заробітні плати протягом першого півріччя зросли на 25 відсотків.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3097388 Як можно так брехати??
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на лярд другой ахметка со братвой и пополнят свои сиротские статки..убитых енотов..скоро олигархат ожиреет настолько, что сбросить его будет просто не реально..ибо все все будут от них зависеть..
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Как говорят товарищ Рева: В вашем дворе в 2019, БУДЕТ ИГРАТЬ МУЗЫКА, НО ВЫ ЕЕ УЖЕ НЕ УСЛЫШИТЕ!
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Іншими словами - мінімум 55 млрд спокійно перекочують з кишень людей в кишені олігархів ! На фінансування програми житлових субсидій в 2019 році передбачено 55 млрд грн, - Рева - Цензор.НЕТ 8513
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55 миллиардов гривен это 2 лярда вечно зеленых , при цене в 200 баксов за 1000 кубов газа , это 20 центов куб , то есть на эти бабки получается 10 миллиардов кубометров газа , а это половина годового потребления всей страной .Либо я чего то не понимаю , либо просто не вижу смысла вообще было цену на газ поднимать . Отмените вообще на хрен субсидии всем и сделайте цену по 4 гр куб.
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на такую сумму государство расчитывает пополнить карман олигархов за счёт казны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа финансирование программы жилищных субсидий в 2019 году предусмотрено 55 млрд грн, - Рева
 
 
 
 
 
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