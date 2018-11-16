 На финансирование программы жилищных субсидий в 2019 году предусмотрено 55 млрд грн, - Рева

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В 2018 году на программу жилищных субсидий было заложено 71 млрд гривен, но из этой суммы почти 18 млрд - это долги за предыдущие периоды. Кстати, 2018 был первым годом, когда правительство не только не наращивал долги по субсидиям, но и уменьшило их на 18 млрд гривен. Поэтому на субсидии было предусмотрено 53 миллиарда гривен, а на следующий 2019 год предусмотрено 55 млрд гривен ", - заявил министр.

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Чиновник также отметил, что согласно расчетам, в том числе международных экспертов, этих денег должно хватить для финансирования программы:

"На увеличение количества субсидиантив влияет рост тарифов, а на уменьшение их количества и размера субсидий работает роста доходов граждан. В течение двух лет коммунальные услуги и цена на газ не росли, в то же время в результате пенсионной реформы пенсии выросли на 30 процентов, а заработные платы в течение первого полугодия выросли на 25 процентов.

Поэтому, если говорить о повышении тарифов на газ на 23,5 процента, что повлияет на увеличение тарифа отопления в среднем на 16 процентов, то можно сделать вывод, что эти цифры коррелируют друг с другом, а следовательно, резких изменений в количестве субсидиантив и размерах субсидий не будет".

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